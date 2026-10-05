Sebuah pertandingan yang bernilai jauh lebih dari tiga poin. Italia malam ini di Bologna melawan Turki mempertaruhkan masa depannya di Nations League dan dalam kualifikasi ke Piala Eropa berikutnya, yang dijadwalkan pada 2028 di Britania Raya. Setelah kekalahan kandang dari Belgia, Italia meraih kemenangan meyakinkan di Bursa, 4-1 atas tim asuhan Montella, lalu bermain imbang di Paris melawan Prancis asuhan Zidane dan fenomena Olise, mengubah akhir yang tampaknya sudah tertulis dan kembali menatap masa depan dengan optimisme. Saat ini Italia berada di peringkat ketiga grup dengan empat poin, tertinggal 2 poin dari Belgia dan 3 poin dari Prancis, sebuah posisi yang membuka segala macam skenario.
Mengapa Italia harus menang atas Turki: dari kemungkinan perempat final Nations League hingga undian grup kualifikasi Piala Eropa sebagai unggulan teratas
NATIONS LEAGUE: SKENARIONYA
Peringkat pertama dan kedua dari empat grup lolos ke perempat final Nations pada Maret. Siapa pun yang finis di posisi ketiga punya dua kemungkinan: dua tim “terburuk” akan memperebutkan kelangsungan bertahan di Liga A, bersama dua tim peringkat keempat “terbaik”, melawan tim-tim peringkat kedua Serie B, dalam play-out agar tidak terdegradasi. Terakhir, dua tim peringkat keempat “terburuk” turun langsung ke Liga B. Menang hari ini, tanpa kemenangan Belgia di Prancis, akan membuat laga-laga November menjadi menarik dalam perebutan tiket ke perempat final. Dalam hal itu, dibutuhkan tiga poin melawan tim van Bommel, tetapi masih ada waktu untuk memikirkannya. Sementara itu, setelah tiga pertandingan, kami adalah “peringkat ketiga terbaik”.
Unggulan teratas di fase grup kualifikasi Euro 2028
Namun ada jauh lebih banyak yang dipertaruhkan. Kemenangan atas Turki hari ini akan memberi Italia kepastian matematis untuk merebut setidaknya posisi ketiga di grup. Sebuah pencapaian yang tidak kecil: tim peringkat pertama, kedua, dan ketiga di Nations League Liga A juga akan menjadi 12 unggulan teratas dalam undian kualifikasi Euro 2028 (pada 6 Desember di Belfast). Italia tidak boleh terpeleset jika ingin bangkit.
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