Peringkat pertama dan kedua dari empat grup lolos ke perempat final Nations pada Maret. Siapa pun yang finis di posisi ketiga punya dua kemungkinan: dua tim “terburuk” akan memperebutkan kelangsungan bertahan di Liga A, bersama dua tim peringkat keempat “terbaik”, melawan tim-tim peringkat kedua Serie B, dalam play-out agar tidak terdegradasi. Terakhir, dua tim peringkat keempat “terburuk” turun langsung ke Liga B. Menang hari ini, tanpa kemenangan Belgia di Prancis, akan membuat laga-laga November menjadi menarik dalam perebutan tiket ke perempat final. Dalam hal itu, dibutuhkan tiga poin melawan tim van Bommel, tetapi masih ada waktu untuk memikirkannya. Sementara itu, setelah tiga pertandingan, kami adalah “peringkat ketiga terbaik”.



