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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Mengapa Inzaghi Menyia-nyiakan Ruben Neves di Al Hilal? Permata di Posisi yang Salah!

FEATURES
Al Hilal
Saudi Pro League
R. Neves
S. Inzaghi
Arab Saudi
Portugal
Italia

Pelatih asal Italia itu tidak mampu memanfaatkan bintang Portugal tersebut sebagaimana mestinya!

Al Hilal Saudi memiliki salah satu gelandang terbaik yang mampu mengatur tempo pertandingan dan menciptakan peluang dengan umpan-umpan luar biasa. Namun ironisnya, pelatih asal Italia Simone Inzaghi belum memanfaatkan Ruben Neves asal Portugal sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, setelah menempatkannya dalam peran dan posisi yang berbeda-beda, jauh dari posisi aslinya sebagai gelandang bertahan, yang justru bisa memberinya pengaruh lebih besar dalam membangun serangan dan memimpin sistem ofensif Zaeem.

Meski Neves terus menampilkan level yang menonjol sejak Inzaghi menangani Al Hilal, cara penempatannya membuka ruang pertanyaan soal sejauh mana tim memanfaatkan keunggulan terpentingnya. Alih-alih memberinya kebebasan untuk mengendalikan lini tengah dan mengarahkan umpan-umpan yang mampu memecah lini pertahanan lawan, pemain tersebut kadang justru menemukan dirinya berada di lini belakang, seolah menjalankan peran untuk menutupi masalah build-up dari lini pertahanan, dengan mengorbankan kemampuannya menciptakan perbedaan di area yang lebih berpengaruh.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves di lini belakang: solusi untuk sebuah masalah atau pemborosan potensinya?

    Masalah utamanya terletak pada kebutuhan Al Hilal untuk memperbaiki proses keluar dengan bola dari belakang, terutama ketika menghadapi lawan yang mengandalkan tekanan tinggi dan menutup ruang.

    Di tengah kenyataan bahwa kedua bek tengah tidak selalu memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun serangan dan mengirim umpan-umpan panjang akurat ke sepertiga akhir lapangan, Inzaghi tampaknya memilih Neves untuk membantu melewati tekanan dari area yang lebih dalam.

    Namun solusi ini membawa konsekuensi teknis yang jelas. Ketika Neves turun ke samping para bek, Al Hilal kehilangan pemain yang mampu mengontrol tempo lini tengah dan mengarahkan permainan dari kedalaman, sekaligus menjauh dari area di mana ia bisa mengalirkan bola ke para penyerang dan menciptakan peluang dengan lebih efektif. Pemain Portugal itu bukan hanya memiliki akurasi umpan, tetapi juga pandai membaca ruang dan menentukan waktu yang tepat untuk memindahkan bola dari fase membangun serangan ke fase menyerang.

    Memang benar Neves mampu mengirim bola-bola panjang yang terukur ke sepertiga akhir bahkan dari posisi yang lebih dalam, tetapi keberadaannya di posisi gelandang bertahan memberinya pilihan yang lebih luas, baik melalui umpan vertikal di antara garis pertahanan, mengubah arah serangan, maupun menerima bola di bawah tekanan dan menata ulang serangan.

    Dari sini, masalahnya bukan pada kemampuannya menjalankan tugas-tugas defensif, melainkan pada penggunaannya yang berlebihan jauh dari area yang memberinya pengaruh paling besar.

  • Angka-angka Neves membuka tabir ironi

    Yang lebih menarik, Neves tetap mempertahankan produktivitas ofensifnya meski menjalani peran-peran yang berubah-ubah ini, setelah mencetak 7 gol dan menciptakan 4 assist dalam 11 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini, dengan total 11 kontribusi gol.

    Angka-angka tersebut sangat mencolok untuk seorang gelandang, dan menunjukkan kemampuannya untuk menembus area berbahaya serta menciptakan perbedaan, bahkan ketika ia tidak selalu mendapatkan peran yang sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

    Pada musim lalu, Neves juga menampilkan angka-angka yang kuat, setelah berkontribusi dalam 22 gol sepanjang 43 pertandingan di berbagai turnamen, menegaskan bahwa pengaruhnya tidak terbatas pada merebut bola atau mengatur permainan, melainkan juga mencakup mencetak gol dan menciptakan peluang.

    Catatan tersebut membuat pertanyaan ini menjadi wajar: apakah Al Hilal benar-benar memanfaatkan seluruh kemampuannya, atau justru mengandalkannya untuk lebih dari satu tugas dengan mengorbankan spesialisasi utamanya?

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Apakah Inzaghi perlu mengembalikan Ruben Neves ke posisi naturalnya?

    Hal ini bukan berarti bahwa menurunkan Neves di lini belakang merupakan kesalahan dalam segala situasi, sebab bisa menjadi solusi yang tepat menghadapi sebagian lawan, terutama ketika Al Hilal membutuhkan pemain yang mampu mengumpan di bawah tekanan.

    Namun mengubah peran ini menjadi pilihan yang berulang bisa membatasi kemampuan tim dalam mengendalikan lini tengah, dan membuat Neves bertanggung jawab untuk mengatasi masalah build-up alih-alih memanfaatkannya untuk menciptakan keunggulan jumlah dan kualitas di area-area depan.

    Inzaghi perlu mewujudkan keseimbangan yang lebih baik antara kualitas build-up dari belakang dan pengaruh Neves di lini tengah, baik dengan mengembalikannya lebih sering ke posisi gelandang bertahan, atau menyediakan opsi lain yang membantu para bek memulai serangan tanpa terus-menerus menarik pemain Portugal itu ke lini belakang. Keberadaan Neves di posisi naturalnya bisa memberi Al Hilal kemampuan lebih besar untuk membongkar kerapatan pertahanan dan mengendalikan tempo, sekaligus memanfaatkan umpan-umpan vertikalnya dan kemampuannya menciptakan peluang.

    Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa Inzaghi tidak memanfaatkan Neves, karena angka-angka menunjukkan seorang pemain yang memberi tambahan besar bagi Al Hilal. Namun pertanyaan sebenarnya adalah apakah sang pelatih sudah mengeluarkan seluruh potensi maksimal yang dimilikinya.

    Neves bukan sekadar pemain yang mampu mengalirkan bola dari belakang, melainkan poros yang sanggup mengendalikan pertandingan dan menciptakan perbedaan dari kedalaman. Dan jika Inzaghi berhasil memanfaatkannya dengan lebih baik, pemain Portugal itu bisa berubah menjadi senjata yang lebih berbahaya dalam sistem Al Hilal, alih-alih menguras sebagian kemampuannya untuk mengatasi masalah build-up pertahanan.

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