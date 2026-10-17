Al Hilal Saudi memiliki salah satu gelandang terbaik yang mampu mengatur tempo pertandingan dan menciptakan peluang dengan umpan-umpan luar biasa. Namun ironisnya, pelatih asal Italia Simone Inzaghi belum memanfaatkan Ruben Neves asal Portugal sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, setelah menempatkannya dalam peran dan posisi yang berbeda-beda, jauh dari posisi aslinya sebagai gelandang bertahan, yang justru bisa memberinya pengaruh lebih besar dalam membangun serangan dan memimpin sistem ofensif Zaeem.
Meski Neves terus menampilkan level yang menonjol sejak Inzaghi menangani Al Hilal, cara penempatannya membuka ruang pertanyaan soal sejauh mana tim memanfaatkan keunggulan terpentingnya. Alih-alih memberinya kebebasan untuk mengendalikan lini tengah dan mengarahkan umpan-umpan yang mampu memecah lini pertahanan lawan, pemain tersebut kadang justru menemukan dirinya berada di lini belakang, seolah menjalankan peran untuk menutupi masalah build-up dari lini pertahanan, dengan mengorbankan kemampuannya menciptakan perbedaan di area yang lebih berpengaruh.