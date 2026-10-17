Masalah utamanya terletak pada kebutuhan Al Hilal untuk memperbaiki proses keluar dengan bola dari belakang, terutama ketika menghadapi lawan yang mengandalkan tekanan tinggi dan menutup ruang.

Di tengah kenyataan bahwa kedua bek tengah tidak selalu memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun serangan dan mengirim umpan-umpan panjang akurat ke sepertiga akhir lapangan, Inzaghi tampaknya memilih Neves untuk membantu melewati tekanan dari area yang lebih dalam.

Namun solusi ini membawa konsekuensi teknis yang jelas. Ketika Neves turun ke samping para bek, Al Hilal kehilangan pemain yang mampu mengontrol tempo lini tengah dan mengarahkan permainan dari kedalaman, sekaligus menjauh dari area di mana ia bisa mengalirkan bola ke para penyerang dan menciptakan peluang dengan lebih efektif. Pemain Portugal itu bukan hanya memiliki akurasi umpan, tetapi juga pandai membaca ruang dan menentukan waktu yang tepat untuk memindahkan bola dari fase membangun serangan ke fase menyerang.

Memang benar Neves mampu mengirim bola-bola panjang yang terukur ke sepertiga akhir bahkan dari posisi yang lebih dalam, tetapi keberadaannya di posisi gelandang bertahan memberinya pilihan yang lebih luas, baik melalui umpan vertikal di antara garis pertahanan, mengubah arah serangan, maupun menerima bola di bawah tekanan dan menata ulang serangan.

Dari sini, masalahnya bukan pada kemampuannya menjalankan tugas-tugas defensif, melainkan pada penggunaannya yang berlebihan jauh dari area yang memberinya pengaruh paling besar.