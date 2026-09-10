Saat ditanya berapa lama lagi Haaland akan berada di Manchester, mantan penyerang City Cole, yang berbicara mewakili Unibet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir satu-satunya orang yang bisa menjawab adalah Haaland sendiri, berapa lama dia ingin bertahan di Inggris.

“Dia punya kontrak jangka panjang di Manchester City. Dari ucapannya, dia terdengar benar-benar menikmati itu. Dari ucapannya, dia terdengar punya dampak besar di ruang ganti Manchester City. Dan jika Anda menikmati sepakbola Anda, pada akhirnya, mengapa Anda ingin pergi ke tempat lain? Tapi, seperti yang saya katakan, pertanyaan itu harus Anda tanyakan kepada Haaland, bagaimana kondisi mental dan fisiknya, serta apa yang ingin dia lakukan ke depannya.”

Meski Haaland telah menorehkan sejarah baru, pencapaian seperti itu tidak mendominasi pikirannya. Fokusnya adalah mencetak gol, memenangkan trofi, dan menjadi pemain tim yang terbaik. Cole menambahkan soal pola pikir itu: “Saya seorang individu. Mengapa Anda peduli pada rekor? Rekor ada untuk dipecahkan.

“Jika Anda terlalu memikirkan rekor dan hal-hal seperti itu, saya pikir itu agak mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya, ini tentang tim. Nah, jika tim Anda menempatkan Anda dalam posisi untuk memecahkan rekor, Anda harus berterima kasih kepada rekan-rekan setim Anda karena memberi Anda kesempatan untuk melakukan hal itu. Saya bisa memahami mengapa dia tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, karena saya juga tidak pernah terlalu memikirkannya.”