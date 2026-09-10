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‘Mengapa harus pergi ke tempat lain?’ - Masa depan Erling Haaland di Man City dibahas saat Andy Cole menepis target-target ‘rekor’ untuk striker Norwegia yang tajam itu
Haaland telah menulis ulang buku sejarah Premier League
Setelah membangun dan meningkatkan reputasinya lewat periode bersama Molde, Red Bull Salzburg, dan Borussia Dortmund, Haaland mengikuti jejak ayahnya, Alf Inge, ketika bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2022. Saat itu, ia diboyong dengan harga murah £51 juta ($69 juta).
Ia bisa bernilai empat kali lipat dari jumlah tersebut sekarang, dengan 167 gol telah dicetak untuk klubnya saat ini dalam 203 penampilan. Haaland telah mencapai 100 gol di kasta tertinggi Inggris dalam jumlah pertandingan paling sedikit (111).
City masih mengikatnya dengan kontrak hingga 2034, tetapi banyak pertanyaan muncul soal apakah ketentuan tersebut akan dihormati. Laporan mengenai minat dari raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid tampaknya tidak pernah jauh dari perbincangan. Tantangan baru bisa saja menarik bagi pemain 26 tahun itu pada satu titik, setelah memasuki musim kelimanya di Stadion Etihad.
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Berapa lama lagi Haaland akan berada di Inggris?
Saat ditanya berapa lama lagi Haaland akan berada di Manchester, mantan penyerang City Cole, yang berbicara mewakili Unibet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir satu-satunya orang yang bisa menjawab adalah Haaland sendiri, berapa lama dia ingin bertahan di Inggris.
“Dia punya kontrak jangka panjang di Manchester City. Dari ucapannya, dia terdengar benar-benar menikmati itu. Dari ucapannya, dia terdengar punya dampak besar di ruang ganti Manchester City. Dan jika Anda menikmati sepakbola Anda, pada akhirnya, mengapa Anda ingin pergi ke tempat lain? Tapi, seperti yang saya katakan, pertanyaan itu harus Anda tanyakan kepada Haaland, bagaimana kondisi mental dan fisiknya, serta apa yang ingin dia lakukan ke depannya.”
Meski Haaland telah menorehkan sejarah baru, pencapaian seperti itu tidak mendominasi pikirannya. Fokusnya adalah mencetak gol, memenangkan trofi, dan menjadi pemain tim yang terbaik. Cole menambahkan soal pola pikir itu: “Saya seorang individu. Mengapa Anda peduli pada rekor? Rekor ada untuk dipecahkan.
“Jika Anda terlalu memikirkan rekor dan hal-hal seperti itu, saya pikir itu agak mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya, ini tentang tim. Nah, jika tim Anda menempatkan Anda dalam posisi untuk memecahkan rekor, Anda harus berterima kasih kepada rekan-rekan setim Anda karena memberi Anda kesempatan untuk melakukan hal itu. Saya bisa memahami mengapa dia tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, karena saya juga tidak pernah terlalu memikirkannya.”
Real Madrid dan Barcelona selalu mengawasi
Mantan bintang City lainnya, gelandang Jerman Dietmar Hamann, belum lama ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Haaland bisa diboyong pergi dari Etihad dalam waktu yang tidak terlalu lama: “Yah, dia sudah memenangi semuanya, bukan? Dia memenangi Liga Champions, dia memenangi Premier League, dan saya tidak yakin berapa lama lagi dia punya, dia menandatangani kontrak yang sangat panjang, bukan?
“Jelas itu bukan bergantung kepadanya apakah dia akan pergi atau bisa pergi, tetapi saya pikir itu hal yang wajar ketika Anda sudah memenangi semuanya, ketika Anda sudah berada di klub untuk jangka waktu tertentu. Dia bahkan lahir di Inggris, bukan, karena ayahnya bermain di Premier League. Saya pikir mungkin akan ada saat ketika dia berkata, saat Barcelona atau Madrid datang memanggil, ‘ya’. Saya pikir selalu ada peluang, tetapi jika City mengatakan tidak, dengan kontrak yang dia miliki, maka itu bisa jadi rumit karena dia juga tidak akan murah.”
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Haaland terikat kontrak hingga 2034
Haaland tidak memberi indikasi bahwa ia sedang merencanakan awal yang baru, tetapi pintu yang mengarah ke Spanyol telah dibiarkan sedikit terbuka oleh ayahnya. Tak ada yang bisa dikesampingkan jika menyangkut salah satu penyerang paling menakutkan di planet ini.
Manchester City tentu enggan berpisah dengan aset paling berharganya, tetapi juga sadar bahwa ambisi individu tidak bisa dibendung dan penyerang nomor 9 mereka, yang bersinar untuk negaranya di Piala Dunia 2026 serta menarik lebih banyak peminat, bisa saja menginginkan sesuatu yang berbeda ketika tak ada lagi yang bisa ia capai di Inggris.
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