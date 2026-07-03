Mengapa Harry Kane yang kini tampil layaknya Lionel Messi untuk Inggris merupakan hal yang baik - sang pencetak gol pemecah rekor ini diuntungkan oleh pola pikir yang tidak dimiliki orang lain

Saat ditanya apakah Kane telah mencapai level tersebut dan bagaimana ia bisa sampai di sana, mantan penyerang Three Lions Collymore — dalam wawancara eksklusif dengan BetTOM — mengatakan kepada GOAL: “Bisa saja dikatakan ya, tapi Harry Kane juga sering bermain untuk Inggris, jadi kita tidak tahu bagaimana jadinya jika, misalnya, dia tidak bermain.

“Saya sama sekali tidak menyiratkan bahwa Ollie Watkins atau, entahlah, Morgan Rogers yang bermain sebagai penyerang utama, atau Jude Bellingham yang bermain sebagai penyerang utama, akan memberikan konsistensi yang sama dalam mencetak gol. Tapi kita memang tidak tahu, dan itu salah satu hal yang harus kita cari tahu tentu saja ketika Harry Kane akhirnya pensiun dari timnas Inggris, karena stoknya benar-benar kosong jika kita melihat striker tengah muda yang sedang naik daun. Mereka tidak ada di tim U-21, tidak ada di tim U-20, dan juga tidak di tim U-19; jadi ini adalah isu dan masalah yang harus kita hadapi di lain waktu.

“Namun, dalam hal kontribusinya, jika Anda mencetak sekitar 60 gol di sepak bola Jerman, Anda akan tiba di turnamen dengan rasa percaya diri yang, jujur saja, tidak dimilikinya di Euro. Menurut saya, penampilannya di Euro mengecewakan, yang mungkin sedikit diperparah oleh satu atau dua cedera ringan.

“Tapi ya, saya rasa Thomas Tuchel pernah berkata beberapa hari yang lalu, ‘Argentina mengandalkan Messi, Prancis mengandalkan [Kylian] Mbappé, lalu mengapa kita tidak mengandalkan Harry Kane?’ Mengapa hal itu dianggap buruk, dianggap negatif?

“Namun, jika dilihat dari kontribusinya bagi tim nasional Inggris selama beberapa tahun terakhir, dia selalu tampil dan konsisten. Dia ingin bermain untuk Inggris, dan menurut saya itulah hal terpenting di saat sangat mudah untuk memprioritaskan sepak bola klub daripada sepak bola internasional—dan banyak pemain memang melakukannya: banyak pemain tidak hadir dalam laga persahabatan untuk negaranya, mereka hanya hadir di turnamen besar.

“Hal terpenting bagi Harry Kane adalah dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan dan penghargaan yang layak atas konsistensinya dalam setiap skuad—Nations League, pertandingan persahabatan, pertandingan kualifikasi, pertandingan turnamen—dan itulah mengapa saya pikir dia begitu penting bagi Inggris.

“Pada saat-saat ketika pemain lain mungkin absen dari satu atau dua skuad dan Anda berpikir Gareth Southgate telah menciptakan lingkungan skuad yang hebat, lalu manajer lain datang dan mungkin merasa Thomas Tuchel sedikit sulit diajak bekerja sama dan berkata, ‘baiklah, apakah saya ingin menjadi bagian dari ini?’ Harry Kane, siapa pun itu, telah konsisten, dia hadir, dan dia memberikan kontribusi bagi Inggris.

“Konsistensi itulah yang sebenarnya membawa kita sampai ke titik ini, dengan cara yang menurut saya tidak akan terjadi jika itu adalah kamp dan lingkungan timnas Inggris yang mengizinkan, ‘oh, tidak apa-apa, kamu boleh absen di dua atau tiga laga persahabatan ini, Harry, cukup hadir untuk kualifikasi atau pertandingan utama saja’. Konsistensi dalam hadir itu sangat krusial dan sangat penting baginya sebagai kapten dan sebagai pencetak gol.”