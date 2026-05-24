Kane mengungkapkan bahwa ia belum siap untuk duduk bersama dan membahas perpanjangan kontrak dengan Bayern. Mantan pemain Tottenham itu menutup musim domestiknya dengan mengangkat trofi DFB-Pokal di Berlin, namun ia memilih untuk menunda negosiasi hingga setelah Piala Dunia mendatang.

Meskipun para pendukung Bayern sangat ingin melihat pemain berusia 32 tahun itu mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub, Kane tetap tenang menghadapi situasi ini. Dengan berakhirnya musim domestik secara resmi, fokus sang striker kini sepenuhnya beralih ke tugas-tugas internasional dan upaya meraih trofi besar bersama Inggris sebelum kembali ke meja perundingan di Bavaria.