Mengapa Harry Kane terus menunda perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich setelah mencetak 61 gol musim ini
Penyerang tersebut menunda pembicaraan kontrak
Kane mengungkapkan bahwa ia belum siap untuk duduk bersama dan membahas perpanjangan kontrak dengan Bayern. Mantan pemain Tottenham itu menutup musim domestiknya dengan mengangkat trofi DFB-Pokal di Berlin, namun ia memilih untuk menunda negosiasi hingga setelah Piala Dunia mendatang.
Meskipun para pendukung Bayern sangat ingin melihat pemain berusia 32 tahun itu mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub, Kane tetap tenang menghadapi situasi ini. Dengan berakhirnya musim domestik secara resmi, fokus sang striker kini sepenuhnya beralih ke tugas-tugas internasional dan upaya meraih trofi besar bersama Inggris sebelum kembali ke meja perundingan di Bavaria.
Apa yang dikatakan Harry Kane tentang masa depannya
Saat berbicara kepada Sky Sport DE setelah kemenangan di final piala melawan Stuttgart, Kane menanggapi spekulasi seputar perpanjangan kontraknya. Penyerang tersebut menegaskan bahwa meskipun pembicaraan memang direncanakan, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
Kapten timnas Inggris itu menyatakan: “Bukan waktunya untuk membicarakan hal itu sekarang, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami ingin menunda pembicaraan hingga akhir musim dan kami masih harus bermain di Piala Dunia. Tapi semua orang tahu betapa saya menikmati berada di sini. Situasinya tenang.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun niat untuk berdiskusi ada, Piala Dunia menjadi prioritas utama.
Hoeness membantah rumor transfer Barcelona
Performa luar biasa Kane tak terelakkan membuatnya dikaitkan dengan klub-klub elit Eropa, dengan sejumlah laporan menyebutkan bahwa Barcelona berminat memboyongnya ke Camp Nou sebagai pengganti Robert Lewandowski. Namun, presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, dengan cepat membantah spekulasi bahwa bintang andalan mereka akan dijual pada musim panas ini.
Hoeness memberikan tanggapan blak-blakan yang menjadi ciri khasnya terhadap spekulasi tersebut, dengan menegaskan bahwa Barcelona toh tidak memiliki dana untuk membiayai operasi sebesar itu. Pimpinan Bayern itu tetap bersikukuh bahwa klub tidak berniat untuk menjual pemain yang ia gambarkan sebagai transfer terbaik yang pernah mereka lakukan, terutama setelah musim di mana Kane mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan.
Ketidakpastian seputar kemungkinan kembalinya Liga Premier
Meskipun Kane tampak sudah betah di Jerman, bayang-bayang rekor pencetak gol terbanyak Liga Premier terus menghantui. Setelah meninggalkan Tottenham dengan 213 gol, ia masih berada dalam jangkauan rekor legendaris Alan Shearer sebanyak 260 gol, sehingga banyak yang meyakini bahwa kembalinya ia ke Inggris tak terelakkan sebelum ia pensiun.
Penyerang ini sebelumnya telah mengakui bahwa sikapnya terhadap kepulangan ke Inggris telah melunak seiring lamanya ia tinggal di Bundesliga. Meskipun ia tidak menutup kemungkinan untuk pulang, Kane telah menekankan komitmennya kepada raksasa Jerman tersebut: “Saya sepenuhnya berkomitmen kepada Bayern. Jika ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak, kita lihat saja nanti, tetapi saya masih memiliki musim ini dan satu musim lagi. Ini bukan seperti saya berada di tahun terakhir saya, bukan seperti ada kepanikan.”