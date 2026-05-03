AFP
Mengapa Harry Kane mungkin tidak perlu meraih gelar juara Piala Dunia untuk memenangkan Ballon d’Or, sementara Alan Shearer menyamakan trio penyerang Bayern Munich dengan ‘MSN’ Barcelona yang terdiri dari Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar
Para pencetak gol andalan Bayern
Kane telah menjalani musim ketiganya yang luar biasa di Bavaria, mencetak 54 gol dan tujuh assist dalam 47 penampilan untuk mengamankan gelar Bundesliga kedua berturut-turut. Bersama Olise dan Diaz, pemain berusia 32 tahun ini menjadi bagian dari lini depan yang secara kolektif telah mencetak 100 gol di semua kompetisi musim ini. Meskipun Bayern tertinggal 5-4 dari PSG di semifinal Liga Champions, kehebatan individu Kane telah menempatkannya di garis depan perbincangan penghargaan global.
Prestasi dalam ajang Ballon d'Or
Dalam wawancara dengan Betfair, Shearer menyatakan bahwa perkembangan Kane di Jerman telah menjadikannya salah satu favorit peraih Ballon d'Or, meski tanpa gelar internasional. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier itu mengatakan: “Harry Kane akan berpeluang besar memenangkan Ballon d’Or tahun ini, meski Inggris tidak menjuarai Piala Dunia.
"Saya rasa kita semua sepakat bahwa Kane tidak dalam performa terbaiknya di Euro 2024 dan kesulitan menemukan performa terbaiknya. Tapi menurut saya, yang lebih dari sekadar terlihat, dan jelas terlihat oleh semua orang pada Selasa lalu, adalah bagaimana Bayern bermain bersama Harry serta kecepatan dan energi yang mereka miliki di sekitarnya. Jadi, ketika dia turun ke area pertahanan, yang sering dilakukannya—maksud saya, kadang-kadang dia hampir masuk ke kotak penalti sendiri dan menerima bola—dia selalu dikelilingi pemain.
"Setiap kali bola itu sampai padanya, semua orang bisa melihat dengan jelas para pemain yang mengelilinginya, kecepatan yang mengelilinginya, dan bahkan melampauinya.”
Perbandingan 'MSN'
Shearer melanjutkan analisisnya dengan membandingkan trio Bayern saat ini dengan lini depan legendaris Barcelona yang terdiri dari Messi, Suarez, dan Neymar. Antara tahun 2014 dan 2017, kemitraan 'MSN' yang ikonik ini berhasil meraih sembilan trofi besar dan mencetak 364 gol yang luar biasa.
Dia menambahkan: “Maksud saya, trio penyerang, Kane, Diaz, dan Olise, telah mencetak 100 gol secara keseluruhan tahun ini. Ini luar biasa dan mirip dengan standar Messi, Suarez, dan Neymar saat mereka masih di Barcelona beberapa tahun lalu. Sepertinya Harry Kane semakin baik. Maksud saya, dia mendapat penalti, dan dia memberikan assist hebat untuk Luis Diaz, tapi dia masih terlihat semakin baik.”
Upaya Kane untuk meraih gelar juara
Bayern harus membalikkan ketertinggalan satu gol saat menghadapi PSG pada Rabu nanti untuk lolos ke final Liga Champions dan menjaga impian mereka di kancah Eropa tetap hidup. Di luar panggung Eropa, Kane akan segera memimpin Inggris di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, dengan harapan dapat mengukir musim terbaiknya secara individu dengan meraih trofi besar pertamanya. Dengan Olise dan Diaz yang juga sedang dalam performa terbaiknya, juara Jerman ini tetap menjadi ancaman yang tangguh saat mereka menghadapi fase penutup musim yang penuh tekanan ini.