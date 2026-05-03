Mengapa Harry Kane mungkin tidak perlu meraih gelar juara Piala Dunia untuk memenangkan Ballon d’Or, sementara Alan Shearer menyamakan trio penyerang Bayern Munich dengan ‘MSN’ Barcelona yang terdiri dari Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar

Dalam wawancara dengan Betfair, Shearer menyatakan bahwa perkembangan Kane di Jerman telah menjadikannya salah satu favorit peraih Ballon d'Or, meski tanpa gelar internasional. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier itu mengatakan: “Harry Kane akan berpeluang besar memenangkan Ballon d’Or tahun ini, meski Inggris tidak menjuarai Piala Dunia.

"Saya rasa kita semua sepakat bahwa Kane tidak dalam performa terbaiknya di Euro 2024 dan kesulitan menemukan performa terbaiknya. Tapi menurut saya, yang lebih dari sekadar terlihat, dan jelas terlihat oleh semua orang pada Selasa lalu, adalah bagaimana Bayern bermain bersama Harry serta kecepatan dan energi yang mereka miliki di sekitarnya. Jadi, ketika dia turun ke area pertahanan, yang sering dilakukannya—maksud saya, kadang-kadang dia hampir masuk ke kotak penalti sendiri dan menerima bola—dia selalu dikelilingi pemain.

"Setiap kali bola itu sampai padanya, semua orang bisa melihat dengan jelas para pemain yang mengelilinginya, kecepatan yang mengelilinginya, dan bahkan melampauinya.”