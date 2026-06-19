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Mengapa Harry Kane ‘lebih memilih menjadi Olivier Giroud’ daripada menyamai Lionel Messi dan Kylian Mbappé - dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris itu kembali bersaing memperebutkan gelar juara Piala Dunia
Kane telah meraih beberapa gelar Sepatu Emas
Kane memiliki banyak prestasi semacam itu dalam kariernya. Sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Tottenham, ia meraih tiga gelar Sepatu Emas selama berkarier di Liga Premier. Tiga gelar lagi telah ditambahkan ke koleksinya, dalam tiga musim berturut-turut, sekaligus menjadi juara Bundesliga dua kali.
Rekor gol bersejarahnya untuk Inggris kini telah mencapai 81 gol, dari 115 penampilan, dengan dua gol dicetak saat melawan Kroasia pada pertandingan terakhir. Dua tendangan penalti dan sundulan yang melambung tinggi membuat kapten The Three Lions ini sekali lagi menjadi inspirasi serangan timnya.
Sebelum tim asuhan Thomas Tuchel memulai perjuangan mereka untuk meraih kejayaan dunia, Kane telah menyaksikan dari jauh saat Messi, Mbappe, dan Erling Haaland bersinar di panggung terbesar – mencetak tujuh gol secara bersama-sama untuk Argentina, Prancis, dan Norwegia.
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Apakah Kane akan mengawasi Messi, Mbappé, dan Haaland?
Ketika ditanya apakah prestasi-prestasi tersebut akan memberikan motivasi tambahan bagi Kane, saat ia berada di bawah sorotan yang paling terang, mantan bek Inggris Mills — yang berbicara atas nama betTOM — mengatakan kepada GOAL: “Secara pribadi, saya rasa tidak. Saya tidak berpikir dia termotivasi oleh hal itu. Saya rasa dia hanya ingin mencetak gol. Saya rasa dia hanya ingin mencetak gol sebanyak mungkin. Dia ingin Inggris menang.
“Saya rasa dia tidak terlalu memikirkannya. Anda bisa bertanya kepada Harry Kane, apakah Anda lebih memilih meraih Sepatu Emas tapi tersingkir di perempat final, atau lebih memilih menjadi seperti Olivier Giroud yang memenangkan Piala Dunia meski tidak mencetak gol? Saya rasa Harry Kane akan memilih opsi kedua.
“Saya rasa ada beberapa penyerang kelas dunia yang mungkin memilih jalan sebaliknya. Terkadang ini soal gol pribadi, terkadang hal itu lebih diutamakan daripada tim. Jelas, mereka menginginkan keduanya, tapi beberapa di antaranya sedikit lebih egois.
“Saya tidak berpikir Harry Kane seperti itu sama sekali. Dia pasti sudah melihat apa yang dilakukan para pemain lain itu. Saya rasa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hal itu. Saya pikir dia sangat, sangat nyaman dengan dirinya sendiri dan itu bukan masalah baginya. Saya pikir dia termotivasi hanya karena ingin mencetak gol, ingin mencetak sebanyak mungkin gol, dan memenangkan sebanyak mungkin pertandingan untuk Inggris.”
Inggris memilih skuad yang memungkinkan Kane turun ke lini belakang
Tuchel dianggap telah membangun lini serang timnya di Piala Dunia dengan Kane sebagai porosnya, sementara penyerang lain dipilih untuk melengkapi pemain berusia 32 tahun itu dan kecenderungannya untuk turun ke lini belakang. Sistem tersebut berjalan hampir sempurna saat melawan Kroasia, dengan pemain seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Marcus Rashford yang dengan senang hati berlari melampaui kapten mereka.
Ketika ditanya mengenai kecenderungan Kane untuk bergerak bebas, Mills mengatakan: “Saya pikir itu akan selalu terjadi. Harry Kane memang tidak pernah dikaruniai kecepatan, jadi bukan berarti dia kehilangan kecepatan sama sekali. Dia selalu sangat cerdas dalam cara bermainnya.
“Dia sering bermain sebagai nomor 9, sebagai nomor 10, atau sebagai nomor 9,5 jika mau, dengan turun ke posisi-posisi tersebut. Jadi, untuk melakukannya, Anda memang membutuhkan kecepatan di area sayap. Anda harus memperlebar permainan dengan cara apa pun. Jadi, Anda membutuhkan pemain-pemain yang akan berlari ke belakang pertahanan lawan.
“Bellingham akan melakukannya, Saka, [Noni] Madueke akan melakukannya — Rashford dan [Anthony] Gordon di sisi lain juga akan melakukannya dan memperluas permainan, yang memungkinkan Kane turun ke posisi-posisi tersebut. Itu hanyalah taktik sepak bola yang cukup standar. Melakukannya bukanlah hal yang terlalu rumit.
“Terkadang, tentu saja, tidak selalu mudah untuk melakukannya karena ada lawan yang berusaha menghentikan Anda dan mengendalikan tempo permainan. Saya pikir satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa Harry Kane adalah titik fokus kami. Jika terjadi sesuatu pada Harry, Anda pasti mulai bertanya-tanya ke mana arah kami selanjutnya.”
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Piala Dunia 2026: Bisakah "Three Lions" mengaum?
Inggris dituduh terlalu bergantung pada Kane, mengingat rekornya yang luar biasa dan kemampuannya yang kadang-kadang hampir sendirian memikul beban mencetak gol. Namun, Bellingham dan Rashford turut menyumbang gol saat melawan Kroasia.
Jika The Three Lions ingin benar-benar mengaum musim panas ini, mengakhiri 60 tahun kekecewaan, maka Kane akan memimpin dan seharusnya mendekati gelar Sepatu Emas lainnya — sehingga sejarah baru dapat tercipta di sana — namun Messi, Mbappé, dan kawan-kawan tidak akan memengaruhi pemikirannya atau cara bermainnya.