Mengapa Harry Kane ‘lebih memilih menjadi Olivier Giroud’ daripada menyamai Lionel Messi dan Kylian Mbappé - dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris itu kembali bersaing memperebutkan gelar juara Piala Dunia

Ketika ditanya apakah prestasi-prestasi tersebut akan memberikan motivasi tambahan bagi Kane, saat ia berada di bawah sorotan yang paling terang, mantan bek Inggris Mills — yang berbicara atas nama betTOM — mengatakan kepada GOAL: “Secara pribadi, saya rasa tidak. Saya tidak berpikir dia termotivasi oleh hal itu. Saya rasa dia hanya ingin mencetak gol. Saya rasa dia hanya ingin mencetak gol sebanyak mungkin. Dia ingin Inggris menang.

“Saya rasa dia tidak terlalu memikirkannya. Anda bisa bertanya kepada Harry Kane, apakah Anda lebih memilih meraih Sepatu Emas tapi tersingkir di perempat final, atau lebih memilih menjadi seperti Olivier Giroud yang memenangkan Piala Dunia meski tidak mencetak gol? Saya rasa Harry Kane akan memilih opsi kedua.

“Saya rasa ada beberapa penyerang kelas dunia yang mungkin memilih jalan sebaliknya. Terkadang ini soal gol pribadi, terkadang hal itu lebih diutamakan daripada tim. Jelas, mereka menginginkan keduanya, tapi beberapa di antaranya sedikit lebih egois.

“Saya tidak berpikir Harry Kane seperti itu sama sekali. Dia pasti sudah melihat apa yang dilakukan para pemain lain itu. Saya rasa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hal itu. Saya pikir dia sangat, sangat nyaman dengan dirinya sendiri dan itu bukan masalah baginya. Saya pikir dia termotivasi hanya karena ingin mencetak gol, ingin mencetak sebanyak mungkin gol, dan memenangkan sebanyak mungkin pertandingan untuk Inggris.”