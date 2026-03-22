Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Mengapa harapan Bernardo Silva untuk menyelesaikan transfer ke Barcelona semakin memudar seiring mendekatnya kepergian sang gelandang dari Man City
Silva siap menghadapi tantangan baru setelah delapan tahun di Man City
Di usia 31 tahun, dan setelah delapan tahun yang produktif di Etihad Stadium, Silva siap menghadapi tantangan baru. Ia telah meraih enam gelar Liga Premier, Liga Champions, dan total 17 trofi selama berkarier di Inggris — dengan peluang untuk menambah koleksi prestasinya yang mengesankan itu pada tahun 2026.
Barcelona telah lama tertarik untuk mendatangkan gelandang asal Portugal ini, dengan raksasa Catalan tersebut sempat bersedia membayar biaya transfer. Kini, mereka bisa mendapatkan pemain yang sudah teruji - yang telah mengoleksi 107 penampilan tim senior - tanpa biaya sepeser pun.
- Getty
Silva mendapat tawaran dari Arab Saudi, Italia, dan Portugal
Menurut media Spanyol Sport, “prioritas utama Silva tetap bermain untuk Barca”. Ia dikabarkan telah ditawarkan ke Blaugrana melalui agennya, Jorge Mendes. Meskipun Silva ingin pindah, “waktu tidak berpihak padanya”.
Dikabarkan bahwa tawaran telah diajukan oleh tim-tim berbelanja besar di Timur Tengah, dengan kesepakatan menggiurkan yang tersedia di sana, sementara Juventus ingin membawa Silva ke Serie A. Kembalinya ke akar-akarnya di Benfica juga telah dibicarakan.
Silva dilaporkan memiliki “keraguan” terhadap semua opsi tersebut. Ia telah menegaskan bahwa kepindahannya dari Liga Premier akan terjadi, dan ia tidak berkeinginan untuk membela tim lain di sana.
Mengapa kesepakatan Barcelona untuk Silva dipertanyakan
Barcelona dihadapkan pada peluang yang menarik, namun Sport menyoroti bahwa skuad asuhan Hansi Flick sudah memiliki banyak gelandang yang mahir mengolah bola. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, prioritas untuk bursa transfer musim panas ini kabarnya adalah seorang bek tengah dan satu penyerang lagi — mengingat kontrak penyerang veteran asal Polandia, Robert Lewandowski, akan segera berakhir.
Di tengah kesulitan keuangan Barca yang banyak diberitakan - termasuk renovasi besar-besaran Camp Nou - dikatakan bahwa “ruang gerak” untuk perekrutan pemain sangat terbatas.
Mendes dilaporkan telah “menegaskan bahwa uang bukanlah prioritas saat ini bagi Silva, yang sebagian keluarganya tinggal di Barcelona”. Ia sudah menghabiskan banyak waktu di wilayah tersebut dan hanya ingin menetap.
“Penawaran yang lebih rendah” akan dipertimbangkan oleh pihak Silva, tetapi Barcelona kesulitan menentukan di mana dia akan cocok dalam tim mereka - dengan opsi pemain muda yang sudah lebih diutamakan. Blaugrana tidak berniat menghambat perkembangan bintang-bintang yang sudah ada dalam skuad mereka.
- Getty
Silva ingin mengambil keputusan terkait masa depannya sebelum Piala Dunia 2026
Sebuah “dilema besar” kini sedang dihadapi dan “keputusan harus segera diambil.” Silva berharap situasi ini dapat diselesaikan sebelum Piala Dunia dimulai pada bulan Juni. Ia ingin mengetahui posisinya sebelum bergabung dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dalam upaya meraih kejayaan dunia.
Silva sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan klub-klub lain menunggu terlalu lama, karena opsi-opsi tersebut pada akhirnya akan hilang. Barcelona menyadari bahwa pemain Portugal itu akan menambah pengalaman berharga bagi skuad mereka, meningkatkan “keseimbangan” tim Flick, namun kesepakatan tidak bisa segera terwujud.
Hal itu membuat Silva bebas untuk tetap fokus sepenuhnya pada upaya City di akhir musim ini. Mereka masih dalam perburuan gelar domestik di kompetisi piala dan Liga Premier - dengan selisih sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal yang harus dikejar.
Sementara Silva menunggu untuk mengetahui apakah Barcelona akan kembali menunjukkan minat untuk mendapatkan tanda tangannya, mantan rekan setimnya di City, Julian Alvarez, tetap menjadi target utama Blaugrana dan diperkirakan akan menjadi subjek pendekatan resmi yang dapat membawanya keluar dari cengkeraman Atletico Madrid.
