Mengapa harapan Bernardo Silva untuk menyelesaikan transfer ke Barcelona semakin memudar seiring mendekatnya kepergian sang gelandang dari Man City

Barcelona dihadapkan pada peluang yang menarik, namun Sport menyoroti bahwa skuad asuhan Hansi Flick sudah memiliki banyak gelandang yang mahir mengolah bola. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, prioritas untuk bursa transfer musim panas ini kabarnya adalah seorang bek tengah dan satu penyerang lagi — mengingat kontrak penyerang veteran asal Polandia, Robert Lewandowski, akan segera berakhir.

Di tengah kesulitan keuangan Barca yang banyak diberitakan - termasuk renovasi besar-besaran Camp Nou - dikatakan bahwa “ruang gerak” untuk perekrutan pemain sangat terbatas.

Mendes dilaporkan telah “menegaskan bahwa uang bukanlah prioritas saat ini bagi Silva, yang sebagian keluarganya tinggal di Barcelona”. Ia sudah menghabiskan banyak waktu di wilayah tersebut dan hanya ingin menetap.

“Penawaran yang lebih rendah” akan dipertimbangkan oleh pihak Silva, tetapi Barcelona kesulitan menentukan di mana dia akan cocok dalam tim mereka - dengan opsi pemain muda yang sudah lebih diutamakan. Blaugrana tidak berniat menghambat perkembangan bintang-bintang yang sudah ada dalam skuad mereka.