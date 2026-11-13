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Gio Reyna USMNT 2026Getty
Chris Burton
Diterjemahkan oleh

Mengapa Gio Reyna yang ‘luar biasa bagus’ terus ‘berpindah-pindah’? Brad Friedel yakin bintang timnas AS itu bisa mengatasi masalah cedera dan membuktikan kualitasnya di Strasbourg

G. Reyna
USA
Strasbourg
Haiti vs USA
Haiti
CONCACAF Nations League
Ligue 1

Mantan bintang timnas Amerika Serikat, Brad Friedel, menjelaskan kepada GOAL mengapa Gio Reyna belakangan ini kerap berpindah klub, dengan satu transfer lagi rampung pada musim panas 2026. Gelandang serang berusia 24 tahun itu kini berada di Strasbourg, Prancis. Harapannya, pemain berbakat yang sulit ditebak namun tetap “luar biasa bagus” itu dapat menemukan stabilitas dan konsistensi.

Pertandingan berikutnya
HAI

HAI

CONCACAF Nations League

14 Nov 2026

USA

USA

  • Membuat gebrakan saat masih menjadi wonderkid berusia belasan tahun

    Reyna harus menghadapi ekspektasi setinggi itu sejak meninggalkan Amerika Serikat menuju Jerman dan Borussia Dortmund pada 2019. Ia menjalani debut di tim senior BVB pada usia 17 tahun, memecahkan rekor usia debut pemain Amerika di Bundesliga yang sebelumnya dipegang oleh rekannya di tim nasional, Christian Pulisic.

    Ia dianggap sebagai talenta paling menjanjikan saat itu dan diharapkan mengemban peran penting di klub maupun tim nasional. Namun, masalah kebugaran segera menjadi persoalan yang sayangnya terus berulang.

    Cedera menghambat perkembangan dan kemajuan sosok yang disebut-sebut ditakdirkan mencapai level tertinggi, sementara kesempatan menjadi starter di Dortmund semakin menipis. Masa peminjaman ke klub Premier League Nottingham Forest pada 2024 juga berlangsung mengecewakan karena ia gagal memberikan dampak yang diharapkan di Inggris.

  • Gio Reyna Strasbourg 2026-27Getty

    Setahun di Monchengladbach, lalu ke Prancis

    Awal baru ditempuh pada 2025 ketika ia bergabung dengan Borussia Monchengladbach secara permanen, tetapi di sana ia hanya mencatatkan 19 penampilan dan satu gol. Ia tetap mendapat tempat dalam skuad tim nasional Amerika Serikat asuhan Mauricio Pochettino untuk Piala Dunia 2026 yang digelar di kandang sendiri.

    Seusai turnamen itu, ia pindah ke Strasbourg dan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031. Reyna mengawali kiprahnya dengan baik di Ligue 1, mencetak tiga gol dalam 10 penampilan, dan tampaknya telah menemukan tempat baru untuk menetap dalam jangka panjang.

  • Apa yang dibutuhkan Reyna untuk menunjukkan potensi terbaiknya

    Ketika dimintai penilaian tentang Reyna saat ini dan apakah potensi penuhnya akhirnya bisa dimaksimalkan, mantan kiper timnas Amerika Serikat Friedel, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Sayangnya bagi dia, kepindahannya dari satu klub ke klub lain sebagian besar disebabkan oleh cedera.

    “Semoga tubuhnya sudah pulih, bisa dibilang begitu, dan sudah berkembang sepenuhnya. Jika melihat kembali saat dia mengalami cedera pertamanya, tubuhnya bahkan belum berkembang sepenuhnya. Dia bahkan belum selesai tumbuh. Ketika Anda pemain muda dan mengalami cedera pertama saat masih dalam masa pertumbuhan, cedera berikutnya, lalu cedera lagi dan lagi, benar-benar berbahaya bagi tubuh. Sayangnya, itulah yang terjadi padanya.

    “Saya rasa bakatnya sama sekali tidak pernah diragukan. Tidak mungkin semua klub itu tetap mau merekrutnya meski dia mengalami cedera jika dia tidak punya kualitas.

    “Dia tipe pemain yang tubuhnya hanya membutuhkan sedikit waktu lagi agar pulih sepenuhnya, mulai dari sendi, tendon, ligamen, semuanya. Sekarang dia bisa bermain secara konsisten. Saya berharap dia bisa menjalani 12 bulan berturut-turut tanpa cedera. Bermain antara 60 dan 90 menit setiap akhir pekan, tanpa cedera, menyelesaikan satu musim penuh, membiarkan tubuhnya terbiasa dengan itu, dan saya pikir Anda akan melihat pemain yang benar-benar luar biasa.

    “Saya pikir dia sangat bagus. Semua orang tahu dia bagus, tetapi saya rasa orang-orang di seluruh dunia belum benar-benar tahu seberapa bagus dia karena dia belum pernah bermain secara konsisten. Pemain muda ini luar biasa bagus. Dia hanya butuh sedikit keberuntungan.”

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  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Target yang ingin dikejar bersama Strasbourg dan timnas putra Amerika Serikat

    Strasbourg yakin mereka bisa membuat Reyna tampil maksimal di sepakbola Eropa dengan memberinya kebebasan lebih besar seiring sedikit diturunkannya ekspektasi. Ia didorong untuk mengekspresikan diri dan memberi dampak di area-area penting lapangan.

    Performa di level klub seharusnya menguntungkan Amerika Serikat, yang bersiap menghadapi Haiti dalam perempat-final CONCACAF Nations League yang digelar dalam dua leg. Pemain nomor 10 mereka yang penuh kejutan itu telah mencatatkan 47 penampilan bersama tim nasional dan semestinya menargetkan pencapaian yang sangat mungkin diraih, yakni 100 penampilan di level internasional.

Pertandingan berikutnya
HAI

HAI

CONCACAF Nations League

14 Nov 2026

USA

USA