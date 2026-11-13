Ketika dimintai penilaian tentang Reyna saat ini dan apakah potensi penuhnya akhirnya bisa dimaksimalkan, mantan kiper timnas Amerika Serikat Friedel, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Sayangnya bagi dia, kepindahannya dari satu klub ke klub lain sebagian besar disebabkan oleh cedera.

“Semoga tubuhnya sudah pulih, bisa dibilang begitu, dan sudah berkembang sepenuhnya. Jika melihat kembali saat dia mengalami cedera pertamanya, tubuhnya bahkan belum berkembang sepenuhnya. Dia bahkan belum selesai tumbuh. Ketika Anda pemain muda dan mengalami cedera pertama saat masih dalam masa pertumbuhan, cedera berikutnya, lalu cedera lagi dan lagi, benar-benar berbahaya bagi tubuh. Sayangnya, itulah yang terjadi padanya.

“Saya rasa bakatnya sama sekali tidak pernah diragukan. Tidak mungkin semua klub itu tetap mau merekrutnya meski dia mengalami cedera jika dia tidak punya kualitas.

“Dia tipe pemain yang tubuhnya hanya membutuhkan sedikit waktu lagi agar pulih sepenuhnya, mulai dari sendi, tendon, ligamen, semuanya. Sekarang dia bisa bermain secara konsisten. Saya berharap dia bisa menjalani 12 bulan berturut-turut tanpa cedera. Bermain antara 60 dan 90 menit setiap akhir pekan, tanpa cedera, menyelesaikan satu musim penuh, membiarkan tubuhnya terbiasa dengan itu, dan saya pikir Anda akan melihat pemain yang benar-benar luar biasa.

“Saya pikir dia sangat bagus. Semua orang tahu dia bagus, tetapi saya rasa orang-orang di seluruh dunia belum benar-benar tahu seberapa bagus dia karena dia belum pernah bermain secara konsisten. Pemain muda ini luar biasa bagus. Dia hanya butuh sedikit keberuntungan.”