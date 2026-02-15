Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Mengapa Giannis Antetokounmpo lebih mirip Cristiano Ronaldo daripada Lionel Messi saat bintang NBA ini masuk dalam perdebatan GOAT
Legenda sepanjang masa Messi & Ronaldo masih tampil gemilang.
Giannis, yang tumbuh besar di Yunani, adalah penggemar sepak bola yang fanatik. Ia mengikuti perkembangan sepak bola dengan cermat, memiliki hubungan profesional dengan beberapa klub, dan mencari inspirasi dari mereka yang telah mencapai puncak karier di bidang yang berbeda dari bidang yang telah membuatnya terkenal.
Messi dan Ronaldo telah mendominasi panggung sepak bola selama lebih dari dua dekade, dan keduanya masih tampil prima pada tahun 2026. Messi telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Miami, pemenang MLS Cup, hingga tahun 2028, sementara Ronaldo menjadi sorotan dalam pembicaraan transfer di klub Al-Nassr di Saudi Pro League.
- Getty/GOAL
Apakah Ronaldo bisa bergabung dengan Messi di MLS?
Telah disarankan bahwa CR7 mungkin akan pindah ke Amerika Serikat, memungkinkan dia untuk bermain bersama atau melawan rival abadinya, Messi. Giannis termasuk di antara mereka yang sangat ingin melihat transfer spektakuler ini terwujud.
Saat ini, ia hanya bisa menonton dari jauh sementara dua legenda sepak bola mengangkat standar kehebatan individu ke level yang jarang bisa dicapai oleh siapa pun. Giannis menganggap Messi sebagai talenta sepak bola terbaik, namun ia lebih melihat dirinya dalam diri Ronaldo - dengan pemain berusia 41 tahun yang abadi ini membangun reputasinya melalui kerja keras dan dedikasi terhadap profesinya.
Messi vs Ronaldo: Bintang NBA Giannis tentang perdebatan GOAT
Berbicara di acara Media Day NBA All-Star Game, Giannis mengatakan saat ditanya tentang perdebatan Messi vs Ronaldo yang memecah belah opini di seluruh dunia: “Saya pikir Messi adalah talenta murni. Talenta murni, dan dengan kerja keras dan disiplin sepanjang kariernya serta konsistensi berada di puncak. Dia mungkin, mungkin saja, pemain terbaik sepanjang masa.
“Tapi bagi saya, saya lebih relate dan dekat dengan orang-orang yang mirip dengan saya, seperti kerja keras, disiplin, merawat tubuh, dan konsisten selama bertahun-tahun. Dia sekarang berusia 41 tahun, kan? 41 tahun, masih bermain di level tinggi, jadi mindset saya lebih dekat dengan mindset Cristiano Ronaldo.
“Orang yang berbeda, dia lebih mencolok daripada saya dan saya tidak seperti itu. Tapi ketika berbicara tentang permainan, cinta, konsistensi, kerja keras, dan, Anda tahu, mendorong batas dan terus berkembang, saya lebih mirip dengan Ronaldo.
“Jadi ketika kamu bertanya padaku pertanyaan itu, aku menjawab Ronaldo. Tapi jika kamu membandingkan keduanya, siapa yang lebih banyak meraih prestasi dalam kariernya; delapan Ballon d'Or, lima Ballon d'Or, Piala Dunia, bukan Piala Dunia, lima Liga Champions, empat Liga Champions, itu tergantung preferensimu.
“Hal terpenting, begitu Anda sampai pada titik di mana Anda mengatakan Messi atau Ronaldo, Anda sudah menang. Saya ingin sampai pada titik di mana mereka mengatakan [Michael] Jordan atau Giannis, saya sudah menang dalam hidup.”
Giannis pernah mengatakan tentang mereka yang unggul dengan bola di kaki mereka, bukan di tangan: “Anda memiliki pemain yang luar biasa. Luis Figo, Nani, dan Deco, yang tumbuh besar, adalah salah satu pemain favorit saya. Tapi pada akhirnya, Anda harus memilih GOAT, satu-satunya Cristiano Ronaldo. Apa pun olahraga yang dia mainkan, dia pasti akan bagus di dalamnya.”
- Getty Images Sport
Bagaimana Giannis terlibat dengan klub-klub MLS dan WSL
Giannis adalah salah satu pemilik Nashville SC di MLS. Kepemilikan tersebut berarti dia pernah berhadapan dengan Messi. Pada tahun 2023, setelah kepindahan mengejutkan Messi ke Amerika, Antetokounmpo menghadiri pertandingan bersama Inter Miami.
Ia juga menunjukkan dukungannya kepada Ronaldo dengan melakukan perayaan ikonik 'Siuuu' saat turun ke lapangan dan menghibur penonton. Sejak itu, Giannis berinvestasi di tim wanita Chelsea - dengan The Blues tampil gemilang di kompetisi WSL dalam beberapa musim terakhir.
Apakah Giannis akan didampingi Ronaldo di Amerika Serikat secara permanen masih belum pasti, karena CR7 telah kembali beraksi di Timur Tengah, namun dia akan berada di Amerika Serikat musim panas ini saat memimpin Portugal di final Piala Dunia keenam dalam kariernya yang memecahkan rekor.
Iklan