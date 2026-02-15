Mengapa Giannis Antetokounmpo lebih mirip Cristiano Ronaldo daripada Lionel Messi saat bintang NBA ini masuk dalam perdebatan GOAT

Berbicara di acara Media Day NBA All-Star Game, Giannis mengatakan saat ditanya tentang perdebatan Messi vs Ronaldo yang memecah belah opini di seluruh dunia: “Saya pikir Messi adalah talenta murni. Talenta murni, dan dengan kerja keras dan disiplin sepanjang kariernya serta konsistensi berada di puncak. Dia mungkin, mungkin saja, pemain terbaik sepanjang masa.

“Tapi bagi saya, saya lebih relate dan dekat dengan orang-orang yang mirip dengan saya, seperti kerja keras, disiplin, merawat tubuh, dan konsisten selama bertahun-tahun. Dia sekarang berusia 41 tahun, kan? 41 tahun, masih bermain di level tinggi, jadi mindset saya lebih dekat dengan mindset Cristiano Ronaldo.

“Orang yang berbeda, dia lebih mencolok daripada saya dan saya tidak seperti itu. Tapi ketika berbicara tentang permainan, cinta, konsistensi, kerja keras, dan, Anda tahu, mendorong batas dan terus berkembang, saya lebih mirip dengan Ronaldo.

“Jadi ketika kamu bertanya padaku pertanyaan itu, aku menjawab Ronaldo. Tapi jika kamu membandingkan keduanya, siapa yang lebih banyak meraih prestasi dalam kariernya; delapan Ballon d'Or, lima Ballon d'Or, Piala Dunia, bukan Piala Dunia, lima Liga Champions, empat Liga Champions, itu tergantung preferensimu.

“Hal terpenting, begitu Anda sampai pada titik di mana Anda mengatakan Messi atau Ronaldo, Anda sudah menang. Saya ingin sampai pada titik di mana mereka mengatakan [Michael] Jordan atau Giannis, saya sudah menang dalam hidup.”

Giannis pernah mengatakan tentang mereka yang unggul dengan bola di kaki mereka, bukan di tangan: “Anda memiliki pemain yang luar biasa. Luis Figo, Nani, dan Deco, yang tumbuh besar, adalah salah satu pemain favorit saya. Tapi pada akhirnya, Anda harus memilih GOAT, satu-satunya Cristiano Ronaldo. Apa pun olahraga yang dia mainkan, dia pasti akan bagus di dalamnya.”