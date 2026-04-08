Mengapa para pemuncak klasemen Liga Premier begitu gencar memburu 'Lewandowski baru'

Pietuszewski menjadi pemain inti tetap di Jagiellonia pada paruh pertama musim 2025/2026 dan masuk dalam skuad timnas Polandia U-21, di mana ia langsung mencetak gol pada debutnya melawan Makedonia Utara dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Selain itu, ia terlibat dalam lima gol dalam tujuh belas pertandingan Ekstraklasa, dengan puncaknya adalah pertandingan yang menegangkan melawan Pogoń Szczecin.
Pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang 1-1, hingga Pietuszewski mencetak gol setengah voli yang indah pada menit ketiga tambahan waktu. Tidak ada yang lebih bahagia untuk pemain berusia tujuh belas tahun itu selain pelatih kepala Jagiellonia, Adrian Siemieniec, yang setelah kemenangan tersebut mengatakan kepada wartawan: ''Sejujurnya, saya mengagumi anak ini karena ia memiliki potensi untuk menjadi pemain sepak bola yang benar-benar hebat dan sudah menunjukkan kemampuannya di liga domestik maupun kompetisi Eropa.''
Menjelang bursa transfer Januari, banyak beredar kabar tentang minat klub-klub papan atas dari Liga Premier, serta FC Barcelona dan Bayern München, sehingga direktur teknis Lukasz Maslowski pasrah bahwa ia akan kehilangan pemain muda tersebut.
''Klub-klub yang menanyakan kabarnya tentu saja menarik baginya. Terkadang seorang pemain tidak mau menunggu,” kata Maslowski kepada TVP Sport. “Jika tujuannya tepat, harganya tepat, dan semua pihak ingin melakukannya di musim dingin, hal itu bisa terjadi di musim dingin. Solusi terbaik adalah mengatur transfer di musim dingin, dan klub barunya masih bisa mempertahankannya di Białystok selama enam bulan lagi.''
Namun, Porto menilai bahwa Pietuszewski sudah siap untuk pindah langsung ke kompetisi top Eropa, yang tak diragukan lagi menjadi faktor penentu dalam memenangkan persaingan transfer. Mereka pun terbukti benar, karena pemain muda itu mencetak total enam gol dan assist dalam sembilan pertandingan pertamanya di Liga Portugal.
Pada debutnya, ia menciptakan penalti dan membantu Porto mengalahkan Vitória SC dengan skor 1-0. Yang menarik, ia mencetak gol pertamanya untuk klub tersebut hanya dalam waktu tiga belas detik dari kemenangan 3-1 atas FC Arouca pada 27 Februari. Dengan demikian, Pietuszewski menjadi pencetak gol asing termuda dalam sejarah Porto dan itu adalah gol tercepat yang pernah dicetak di stadion klub papan atas Portugal tersebut. Ia melanjutkan pencapaian ini dengan gol solo yang luar biasa dalam hasil imbang 2-2 di Clásico melawan Benfica asuhan José Mourinho, di mana ia berlari dari setengah lapangan sendiri, melewati Nicolás Otamendi dengan putaran indah, dan kemudian menendang bola keras ke gawang.
Seolah itu belum cukup, pelatih timnas Polandia Jan Urban Pietuszewski memberinya debut internasionalnya pekan lalu dalam kemenangan 2-1 di semifinal playoff Piala Dunia melawan Albania. Bintang muda Porto, yang dimasukkan pada babak kedua, mencatatkan dribel paling sukses dalam pertandingan tersebut, memenangkan lima dari enam duel satu lawan satu, dan memberikan empat umpan di area pertahanan lawan.