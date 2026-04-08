Oskar Pietuszewski NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Mengapa para pemuncak klasemen Liga Premier begitu gencar memburu 'Lewandowski baru'

FC Porto
O. Pietuszewski
Oskar Pietuszewski baru akan genap berusia 18 tahun pada bulan Mei, namun ia telah menorehkan sejarah sepak bola. Pemain muda berbakat ini mencatatkan rekor biaya transfer tertinggi sepanjang sejarah Ekstraklasa, liga utama Polandia, ketika ia pindah dari Jagiellonia Białystok ke FC Porto dengan nilai transfer 10 juta euro selama jendela transfer Januari.

Pietuszewski juga merupakan pemain di bawah usia 18 tahun termahal yang pernah bergabung dengan Liga Portugal. Porto telah mengikatnya dengan kontrak hingga 2029. Menurut laporan, Arsenal, Manchester City, dan Chelsea sebelumnya telah mengirimkan pemandu bakat untuk mengamati pemain berusia tujuh belas tahun ini, namun Porto telah berupaya sekuat tenaga untuk memboyongnya. Dan rekam jejak mereka yang luar biasa dalam mengembangkan talenta-talenta top menjanjikan hal-hal baik bagi masa depannya.

Porto dapat mengandalkan pemain seperti Hulk, James Rodríguez, dan Éder Militão sebagai kisah sukses, pemain yang semuanya tiba di Estádio do Dragão sebagai pemain yang relatif tidak dikenal sebelum menjadi nama besar dan dijual dengan harga fantastis. Sedikit orang yang akan bertaruh bahwa Pietuszewski tidak akan melakukan hal yang sama, mengingat awal karirnya yang sangat cepat di Portugal.

Yang menarik, bintang asal Polandia ini juga dipanggil untuk membela negaranya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui babak play-off Eropa. Antusiasme seputar Pietuszewski terus meningkat di setiap pertandingan, dan langit adalah batasnya jika ia dapat terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa ini. Voetbalzone memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang talenta paling menjanjikan Polandia sejak Robert Lewandowski.

  • Awal

    Pietuszewski lahir pada Mei 2008 di Białystok, Polandia. Setelah menunjukkan bakat sepak bola yang menjanjikan sejak usia dini, ia diterima di Talent Football Academy kota tersebut pada usia enam tahun. Sejak awal, bagi pelatih pertama Pietuszewski, Rafal Muczynski, sudah jelas bahwa ia memiliki sesuatu yang istimewa.

    ''Saya masih ingat saat pertama kali melihatnya di lapangan. Ia menonjol karena dinamika, kecepatan, dan kekuatan fisiknya dibandingkan rekan-rekan setimnya,'' kata Muczynski baru-baru ini kepada Portal dos Dragoes. ''Dia suka menggiring bola dan menghadapi lawan satu lawan satu. Dan dia mencintai sepak bola, mencintai bermain. Kamu bisa melihat bahwa berlatih adalah hal terpenting di dunia baginya.'' Pada fase itu, Pietuszewski sudah mencoba bermain di kelompok usia di atas usianya, tapi tidak semuanya berjalan mulus.

    ''Saya ingat dia punya masalah dengan matanya dan bermain dengan kacamata, kacamata bergaya Edgar Davids. "Jika kami kalah, kacamatanya berkabut, tapi kamu bisa melihat Oskar menangis," kenang Muczynski dalam wawancara dengan media Polandia Weszlo. "Kadang-kadang setelah pertandingan, dia melempar sesuatu di ruang ganti karena marah. Jika tidak berjalan sesuai keinginannya, dia bertingkah seolah-olah ingin menghancurkan dunia."

    Namun, hal-hal baik lebih dominan daripada yang buruk. Pietuszewski segera mendapat tawaran untuk bergabung dengan akademi muda Jagiellonia, di mana Muczynski tetap menjadi pelatihnya selama tujuh tahun ke depan, di bawah pengawasan legenda klub Ryszard Karalus. Pietuszewski langsung membuat kesan pada Karalus, yang melihat agresivitasnya sebagai hal positif.

    ''Dia adalah petarung, sedikit nakal. Dia suka membalas di lapangan,'' tambah Karalus dalam percakapan dengan Weszlo. ''Saya pikir perilakunya dipengaruhi oleh fakta bahwa ayahnya tidak ada di dalam keluarganya. Dia dibesarkan oleh ibunya. Dia membutuhkan otoritas laki-laki dan sedikit pemberontakan, tetapi hal itu juga membuatnya tak kenal takut dan memberinya kepribadian seperti itu.''

    Pada 2022, Pietuszewski menunjukkan bahwa dia akan segera siap untuk sepak bola senior. Dia menjadi top skor di kejuaraan U-14 Polandia dan kemudian mencetak hat-trick yang mengesankan, yang membawa Jagiellonia meraih kemenangan 3-1 atas Cracovia di Liga Junior Pusat U-17 (CLJ). Namun, ia tidak menyadari bahwa bencana sedang mengintai.

  • Terobosan besar

    Dalam pertandingan CLJ lainnya di akhir tahun itu, kali ini melawan Hutnik di Krakow, Pietuszewski mengalami cedera ligamen silang yang parah. Meskipun ia tidak langsung menyadari betapa seriusnya cedera tersebut.

    ''Kedengarannya aneh, tapi itu situasi yang lucu, karena selama pertandingan saya sama sekali tidak merasakannya. Saya bermain sepanjang pertandingan tanpa rasa sakit,'' katanya kepada Laczy nas Pilka. ''Setelah pertandingan, semuanya baik-baik saja. Kami bersiap-siap di ruang ganti dan memulai perjalanan panjang kembali ke Białystok. Setelah satu setengah jam perjalanan, saat berhenti sejenak, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh di lutut saya. Lutut saya sedikit bengkak, terasa kencang, dan timbul rasa sakit. Tak lama kemudian, rasa takut pun muncul.”

    ''Kami pulang sangat larut dan lutut saya sakit, tapi saya berharap rasa sakit itu akan hilang saat saya bangun. Namun, ternyata tidak. Tak lama setelah itu, saya menjalani pemindaian MRI dan mendapat diagnosis. Kurang dari dua minggu kemudian, saya menjalani operasi.''

    Banyak pemain berbakat yang tidak berhasil pulih dari cedera parah serupa, tetapi hal itu justru memperkuat tekad Pietuszewski: ''Saya tahu bahwa sebelum operasi, saya harus melakukan persiapan yang matang. Saya berlatih di gym untuk memastikan kembalinya saya berjalan semulus mungkin. Pemulihan dari robekan ligamen biasanya memakan waktu sekitar satu tahun. Setelah enam bulan, saya kembali berlatih penuh dan setelah tujuh bulan, saya memainkan pertandingan pertama saya."

    Sejak saat itu, Pietuszewski yang penuh semangat secara bertahap kembali bugar sepenuhnya dan pada akhirnya tampil jauh lebih baik daripada sebelum cedera. Saat musim 2024/25 dimulai, ia siap untuk melakukan debutnya di Jagiellonia pada usia yang masih sangat muda, yaitu enam belas tahun. Ia pun masuk ke lapangan pada 20 menit terakhir saat kekalahan di leg kedua babak playoff Liga Europa melawan Ajax. Itu adalah kali pertama ia berinteraksi dengan mantan pelatih Ajax, Francesco Farioli, yang kini menjadi pelatihnya di Porto. 

    Empat bulan kemudian, ia juga tampil sebagai pemain pengganti dalam debutnya di Ekstraklasa melawan Pogoń Szczecin. Ia menutup musim dengan 20 penampilan untuk tim utama, termasuk empat di Conference League dan satu dalam kemenangan Jagiellonia di final Piala Super Polandia melawan Wisla Krakow.

    Pietuszewski membuka catatan golnya untuk klub dengan gaya saat imbang 1-1 melawan Gornik Zabrze di akhir musim. Ia mengelabui seorang bek di tepi kotak penalti dan kemudian melepaskan tendangan kaki kanan yang tak terbendung ke sudut jauh.

    Sekarang?

    Pietuszewski menjadi pemain inti tetap di Jagiellonia pada paruh pertama musim 2025/2026 dan masuk dalam skuad timnas Polandia U-21, di mana ia langsung mencetak gol pada debutnya melawan Makedonia Utara dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Selain itu, ia terlibat dalam lima gol dalam tujuh belas pertandingan Ekstraklasa, dengan puncaknya adalah pertandingan yang menegangkan melawan Pogoń Szczecin.

    Pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang 1-1, hingga Pietuszewski mencetak gol setengah voli yang indah pada menit ketiga tambahan waktu. Tidak ada yang lebih bahagia untuk pemain berusia tujuh belas tahun itu selain pelatih kepala Jagiellonia, Adrian Siemieniec, yang setelah kemenangan tersebut mengatakan kepada wartawan: ''Sejujurnya, saya mengagumi anak ini karena ia memiliki potensi untuk menjadi pemain sepak bola yang benar-benar hebat dan sudah menunjukkan kemampuannya di liga domestik maupun kompetisi Eropa.''

    Menjelang bursa transfer Januari, banyak beredar kabar tentang minat klub-klub papan atas dari Liga Premier, serta FC Barcelona dan Bayern München, sehingga direktur teknis Lukasz Maslowski pasrah bahwa ia akan kehilangan pemain muda tersebut.

    ''Klub-klub yang menanyakan kabarnya tentu saja menarik baginya. Terkadang seorang pemain tidak mau menunggu,” kata Maslowski kepada TVP Sport. “Jika tujuannya tepat, harganya tepat, dan semua pihak ingin melakukannya di musim dingin, hal itu bisa terjadi di musim dingin. Solusi terbaik adalah mengatur transfer di musim dingin, dan klub barunya masih bisa mempertahankannya di Białystok selama enam bulan lagi.''

    Namun, Porto menilai bahwa Pietuszewski sudah siap untuk pindah langsung ke kompetisi top Eropa, yang tak diragukan lagi menjadi faktor penentu dalam memenangkan persaingan transfer. Mereka pun terbukti benar, karena pemain muda itu mencetak total enam gol dan assist dalam sembilan pertandingan pertamanya di Liga Portugal.

    Pada debutnya, ia menciptakan penalti dan membantu Porto mengalahkan Vitória SC dengan skor 1-0. Yang menarik, ia mencetak gol pertamanya untuk klub tersebut hanya dalam waktu tiga belas detik dari kemenangan 3-1 atas FC Arouca pada 27 Februari. Dengan demikian, Pietuszewski menjadi pencetak gol asing termuda dalam sejarah Porto dan itu adalah gol tercepat yang pernah dicetak di stadion klub papan atas Portugal tersebut. Ia melanjutkan pencapaian ini dengan gol solo yang luar biasa dalam hasil imbang 2-2 di Clásico melawan Benfica asuhan José Mourinho, di mana ia berlari dari setengah lapangan sendiri, melewati Nicolás Otamendi dengan putaran indah, dan kemudian menendang bola keras ke gawang.

    Seolah itu belum cukup, pelatih timnas Polandia Jan Urban Pietuszewski memberinya debut internasionalnya pekan lalu dalam kemenangan 2-1 di semifinal playoff Piala Dunia melawan Albania. Bintang muda Porto, yang dimasukkan pada babak kedua, mencatatkan dribel paling sukses dalam pertandingan tersebut, memenangkan lima dari enam duel satu lawan satu, dan memberikan empat umpan di area pertahanan lawan. 

    Kelebihan utama

    Pietuszewski telah menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan langsung tampil gemilang di Porto dan langsung membuat kesan di level internasional. Tak heran jika salah satu ikon klub Porto sangat terkesan. 

    ''Saya suka pemain ini karena dia kreatif. Dia tidak takut mengambil risiko,'' kata mantan penyerang Porto, Ricardo Quaresma, baru-baru ini kepada Record. ''Itu adalah sesuatu yang saat ini kurang dalam sepak bola. Pemain seperti dia mengambil bola dan langsung menyerang, sekali, dua kali, tiga kali. Dan bahkan jika mereka kehilangan bola setiap kali, mereka tetap mencoba untuk keempat kalinya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya.”

    Memang, sebagai sayap kiri yang eksplosif dengan penguasaan bola yang memukau, Pietuszewski adalah mimpi buruk bagi para bek. Dia cepat, kuat, dan mahir memanfaatkan ruang-ruang sempit. Selain itu, dia juga bisa mencetak gol dengan kedua kakinya. Pietuszewski cukup serba bisa untuk bermain sebagai nomor 10 atau penyerang tengah, meskipun bermain di sayap tampaknya paling cocok baginya, karena dia juga tak kenal lelah dalam melakukan tugas bertahan.

    Hal-hal yang perlu diperbaiki

    Namun, Pietuszewski masih jauh dari kata matang, sesuatu yang wajar mengingat usianya. Terkadang keberaniannya justru menjadi bumerang, hal yang disinggung oleh Farioli saat ia mencoba meredam ekspektasi terhadap sang remaja setelah gol-golnya melawan Arouca.

    ''Para pemain muda ini membawa energi, meskipun pilihan mereka tidak selalu tepat. Itu adalah bagian dari prosesnya,'' kata pelatih Porto itu. Pietuszewski mengakui tahun lalu dalam wawancara dengan Laczy nas Pilka bahwa penyelesaiannya masih tidak konsisten: ''Pengambilan keputusan saya belum berada di level yang saya inginkan. Itu adalah kelemahan yang harus terus saya perbaiki. Saya pikir terkadang hal itu berasal dari kurangnya konsentrasi dalam situasi sederhana seperti ini. Saya harus lebih fokus lagi pada hal itu.''

    Tetap tenang juga akan sangat membantu, daripada hanya mengandalkan insting semata. Ada saat-saat di mana Pietuszewski sebaiknya memperlambat permainan dan memilih opsi yang lebih mudah. Ia juga harus belajar untuk bervariasi dan bergerak ke sisi luar, karena kecenderungannya untuk memotong ke dalam dengan kaki kanan bisa membuatnya mudah ditebak.

    Meskipun demikian, hal-hal ini akan datang dengan sendirinya seiring ia semakin matang dan mendapatkan lebih banyak pengalaman di level tertinggi. Potensi mentah yang luar biasa itu ada, dan ia sudah mulai mengembangkannya.

    Luis Díaz yang baru?

    Pietuszewski sering dibandingkan dengan wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, dan ikon Polandia Jakub Blaszczykowski. Hal itu cukup masuk akal mengingat gaya bermainnya yang langsung. Namun, permata terbaru Porto ini sebenarnya lebih mirip dengan bintang Bayern München, Luis Díaz, yang juga pernah menorehkan prestasi di Portugal.

    Díaz nyaris tak terbendung dalam situasi satu lawan satu, di mana ia memadukan gerakan kaki yang cepat dengan kelincahan yang luar biasa. Pemain Kolombia itu juga tenang begitu ia mengincar gawang. Pietuszewski bisa sama sulitnya untuk dihentikan dan memiliki akselerasi kilat serta kekuatan tembakan yang sama seperti bintang tim raksasa Jerman itu, meski ia belum seakurat Díaz.

    Mereka juga berbagi mentalitas pejuang dan tidak puas hanya dengan berkontribusi ke gawang lawan. Tekanan tinggi Diaz dan kesediaannya untuk mundur sangat krusial bagi kesuksesan Liverpool di bawah Jürgen Klopp maupun Arne Slot, dan di Bayern ia bertindak dengan cara yang sama.

    Pietuszewski juga berlari sekuat tenaga untuk membantu bek sayapnya, dengan rata-rata 7,5 duel per 90 menit dalam tiga bulan pertamanya di Porto. Díaz disukai oleh para pendukung setia Porto karena ia sama pentingnya di lini pertahanan seperti di lini serang, dan Pietuszewski memiliki semua kualitas untuk mengikuti jejaknya.

    Masa depan

    Klub-klub Liga Premier kemungkinan besar akan kembali mengincar Pietuszewski jika ia berhasil menutup musim ini bersama Porto. Dia sudah mulai membuktikan nilai klausul pelepasannya yang melebihi 50 juta euro dan mungkin akan bernilai jauh lebih tinggi di masa depan, asalkan dia tetap rendah hati. Lewandowski mendesak rekan setim barunya itu untuk melakukan hal tersebut setelah debutnya yang sangat menjanjikan bersama Polandia.

    ''Dia memang luar biasa, tapi mari beri ruang bagi pemuda ini. Biarkan dia berkembang, biarkan dia bermain. Jangan tekan dia dengan ekspektasi bahwa dia harus langsung mencetak gol dan menggiring bola,'' kata kapten tim nasional itu kepada TVP Sport. ''Biarkan dia melakukannya secara alami, tapi dengan kepala dingin. Dia masih punya seluruh karier di depannya. Dia baru berusia tujuh belas tahun. Biarkan dia menikmati permainan, menunjukkan bakatnya, dan hanya memikirkan apa yang harus dilakukannya di lapangan. Saya juga berusaha melindunginya, karena sepak bola adalah permainan emosi.''

    Bicara soal sekutu yang kuat. Pietuszweski hampir tidak bisa meminta mentor yang lebih baik daripada Lewandowski, yang mungkin juga bisa memberinya saran tentang langkah selanjutnya dalam kariernya. Jika terserah pada bintang Porto itu, langkah tersebut akan menuju Spanyol, bukan Inggris. "Saya penggemar Barcelona, saya paling sering menonton mereka," akunya kepada Laczy nas Pilka.

    Prospek bahwa Pietuszweski suatu hari nanti akan menyamai Lewandowski di Barça tampaknya tidak mustahil, begitu hebatnya dia. Namun, untuk saat ini, dia sebaiknya mengikuti nasihat sang penyerang dan tidak terganggu oleh kebisingan dari luar. Porto adalah tempat yang ideal untuk mengembangkan bakat Pietuszweski. Jika dia tetap fokus, pintu menuju level tertinggi akan terbuka dengan cepat.

