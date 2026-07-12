Mengapa Erling Haaland ditarik keluar saat Norwegia membutuhkan gol? Penjelasan di balik pergantian pemain yang mengejutkan dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris

Solbakken telah memberikan penjelasan mengenai keputusan mengejutkan untuk menarik Haaland pada menit-menit akhir kekalahan 2-1 mereka dari Inggris. Saat pertandingan masih belum pasti dan Three Lions memimpin di babak perpanjangan waktu, pemandangan striker paling ditakuti di dunia yang menuju bangku cadangan itu menimbulkan kejutan massal di seluruh stadion.

Menjelaskan langkah tersebut, pelatih Norwegia itu mengakui bahwa pemain andalannya itu secara fisik tidak mampu melanjutkan pertandingan. "Itu bukanlah keputusan yang sulit untuk menariknya keluar, karena dia sudah kehabisan tenaga," ungkap Solbakken setelah pertandingan. "Mungkin saya seharusnya menariknya keluar sepuluh menit lebih awal. Jelas, dia telah menjalani Piala Dunia yang luar biasa, dia mengerahkan seluruh energi dan tenaganya dari pertandingan ke pertandingan. Saya rasa dia juga mengalami kram pada kaki di babak kedua, yang ditambah dengan kelelahan."



