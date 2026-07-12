Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mengapa Erling Haaland ditarik keluar saat Norwegia membutuhkan gol? Penjelasan di balik pergantian pemain yang mengejutkan dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Inggris
Solbakken mengklarifikasi kepergian Haaland
Solbakken telah memberikan penjelasan mengenai keputusan mengejutkan untuk menarik Haaland pada menit-menit akhir kekalahan 2-1 mereka dari Inggris. Saat pertandingan masih belum pasti dan Three Lions memimpin di babak perpanjangan waktu, pemandangan striker paling ditakuti di dunia yang menuju bangku cadangan itu menimbulkan kejutan massal di seluruh stadion.
Menjelaskan langkah tersebut, pelatih Norwegia itu mengakui bahwa pemain andalannya itu secara fisik tidak mampu melanjutkan pertandingan. "Itu bukanlah keputusan yang sulit untuk menariknya keluar, karena dia sudah kehabisan tenaga," ungkap Solbakken setelah pertandingan. "Mungkin saya seharusnya menariknya keluar sepuluh menit lebih awal. Jelas, dia telah menjalani Piala Dunia yang luar biasa, dia mengerahkan seluruh energi dan tenaganya dari pertandingan ke pertandingan. Saya rasa dia juga mengalami kram pada kaki di babak kedua, yang ditambah dengan kelelahan."
- AFP
Turnamen bersejarah ini berakhir dengan kekecewaan
Terlepas dari kekecewaan di babak semifinal, Haaland meninggalkan Piala Dunia 2026 dengan reputasinya sebagai penuntas peluang terbaik di dunia yang tetap kokoh. Penyerang ini tampil konsisten sepanjang turnamen di Amerika Utara, mencetak tujuh gol hanya dalam lima penampilan. Solbakken dengan cepat membela kontribusi bintang utamanya meskipun timnya tersingkir di perempat final.
"Dia sudah melakukan segalanya yang bisa dilakukannya, saya rasa dia sedikit kurang beruntung dalam beberapa situasi," tambah sang pelatih. "Tapi dia mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan untuk kami, dia menjalani Piala Dunia yang fantastis."
Inggris lolos dari ancaman di Miami
Absennya Haaland di menit-menit akhir membuat Inggris bisa bernapas lega setelah memastikan tempat mereka di semifinal Piala Dunia untuk keempat kalinya. The Three Lions harus berjuang keras setelah Andreas Schjelderup mengejutkan mereka dengan gol pembuka pada menit ke-36. Namun, Jude Bellingham kembali membuktikan dirinya sebagai pahlawan, menyamakan kedudukan tepat sebelum jeda dan kemudian mencetak gol penentu kemenangan tiga menit setelah babak tambahan dimulai.
Jorgen Strand Larsen ditugaskan untuk menggantikan Haaland, tetapi penyerang Crystal Palace itu tidak mampu meniru ketajaman pemain Manchester City tersebut. Meskipun Norwegia terus menekan dengan gagah berani, ketidakhadiran striker andalan mereka di lini depan sangat terasa, sementara pasukan Thomas Tuchel berhasil mengendalikan babak akhir untuk memastikan langkah mereka ke babak empat besar.
- AFP
Rasa bangga meski hati hancur
Bagi Norwegia, tersingkirnya ini menandai berakhirnya perjalanan bersejarah yang membawa negara tersebut mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Solbakken, yang tampak terharu setelah peluit akhir dibunyikan, mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa terhadap skuad yang telah menghabiskan lebih dari enam minggu bersama dalam upaya mengguncang tatanan sepak bola yang sudah mapan.
"Saya sangat prihatin dengan para pemain," kata Solbakken. "Inilah sepak bola di level tertinggi — ia memberi Anda kegembiraan terbesar dan kekecewaan terdalam, tergantung di sisi mana Anda berada. Kami berada di pihak yang bahagia saat melawan Brasil, tapi tidak hari ini. Setelah 20 menit awal yang sulit, kami menampilkan performa heroik dalam segala hal. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain atau meminta lebih dari apa yang telah mereka berikan. Kami kurang sedikit keberuntungan, tapi begitulah hidup. Saat ini, kami perlu beristirahat sejenak."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami