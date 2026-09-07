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Mengapa Emi Martinez yang bermental 'menang dengan segala cara' adalah rekrutan sempurna untuk Chelsea, dengan kiper pemenang Piala Dunia itu memiliki 'karakter' yang tidak dimiliki Robert Sanchez
Chelsea telah mengeluarkan dana besar dalam beberapa bursa transfer
Meski berinvestasi besar-besaran, hingga jauh melampaui angka pengeluaran £1 miliar ($1,4 miliar) dalam beberapa bursa transfer, Chelsea sebagian besar menahan diri dari dorongan untuk memperkuat departemen penjaga gawang mereka. Sanchez didatangkan pada 2023, dan Filip Jorgensen pada tahun berikutnya.
Keduanya tidak banyak memberi rasa percaya diri di bawah mistar, yang membuat rotasi rutin dilakukan. Kesalahan-kesalahan mahal juga tidak banyak membantu kepentingan tim secara keseluruhan, dengan hal itu terbukti sulit untuk menutup kebocoran di lini pertahanan.
Xabi Alonso mengambil tantangan itu pada 2026, dengan mantan gelandang Liverpool dan bos Real Madrid itu menjadi sosok terbaru yang mengisi kursi pelatih terpanas di London barat. Ia telah melihat timnya kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan Premier League musim ini.
Martinez didatangkan dari Aston Villa dengan kesepakatan murah senilai £7,5 juta ($10 juta) untuk membantu memperkuat area vital di lapangan. Pemain 34 tahun itu masih menunggu clean sheet pertamanya, dengan performa terbaiknya belum juga ditemukan, tetapi ia diharapkan bisa memenuhi harapan dan memberikan nilai sepadan dengan uang yang dikeluarkan.
- Getty
Mengapa Martinez akan terbukti sebagai tambahan yang cerdik
Ketika ditanya soal perekrutan Martinez dan keinginannya untuk menjadi pusat perhatian, mantan bek Chelsea Huth, yang berbicara bekerja sama dengan situs taruhan internasional, mengatakan kepada GOAL: “Memang begitu, ya. Saya pikir karena dia memang punya karakter seperti itu, saya rasa dia cocok dengan Chelsea karena, Anda tahu, Chelsea sangat datar sebagai tim, dalam hal kepribadian. Dan dia jelas merupakan sosok yang suka menekan orang, membuat lawan terpancing, bukan hanya para pemain, tetapi juga para suporter.
“Dan yang paling utama, dia adalah penjaga gawang yang sangat, sangat bagus, yang jelas merupakan sesuatu yang dibutuhkan Chelsea saat ini dan juga dibutuhkan di masa lalu. Jadi apakah dia akan menjadi jawaban agar Chelsea bisa meraih kesuksesan? Saya pikir dia akan punya pengaruh besar dalam hal itu, ya, tentu saja.
“Dia sangat vokal, yang menurut saya juga dibutuhkan lini belakang. Dan seperti yang saya katakan, dia adalah tipe karakter yang dibutuhkan Chelsea, seperti menang dengan segala cara, boleh saya bilang, nyaris seperti cara khas Argentina. Jadi ya, bagus untuk memiliki dia di skuad Chelsea. Jelas, dia tidak akan terlalu senang dengan kebobolan, tetapi saya pikir untuk menatap pertandingan-pertandingan mendatang dia adalah tambahan yang bagus.”
Mengapa Chelsea butuh waktu lama untuk menggantikan Sanchez?
Saat ditanya apakah ia terkejut karena butuh waktu selama itu untuk menemukan pengganti Sanchez yang lebih terbukti, mengingat berbagai pertanyaan yang dihadapi kiper asal Spanyol itu dalam beberapa musim terakhir, Huth menambahkan: “Chelsea kesulitan di sektor penjaga gawang itu, bukan hanya dengan Sanchez, tetapi juga dengan Jorgensen. Jadi agak mengejutkan ketika Anda melihat betapa banyak uang yang mereka gelontorkan untuk masalah lain yang mereka miliki di skuad.
“Saya tidak tahu apakah mereka memang mencari atau para penjaga gawang itu memang tidak tersedia saat itu, atau biayanya akan terlalu mahal. Siapa yang tahu? Dari luar, sulit untuk mengatakannya. Tetapi dengan kesepakatan Martinez sekarang, itu adalah skenario yang sempurna, bukan, dengan Villa perlu melepaskannya.
“Jadi siapa yang tahu di masa lalu, tetapi itu jelas merupakan masalah yang telah menghambat Chelsea sebelumnya. Dan semoga Anda bisa menghentikan itu dalam beberapa musim ke depan.”
- Getty/GOAL
Chelsea berharap bisa menjadi penantang gelar Premier League
Sanchez dan Jorgensen sama-sama diizinkan meninggalkan Stamford Bridge dengan status pinjaman untuk musim 2026-27. Yang pertama bergabung dengan mantan bintang Chelsea Cesc Fabregas di Como, sementara yang kedua berada di Prancis bersama klub saudara Chelsea, Strasbourg.
Internasional Belgia U21 Mike Penders, yang menghabiskan musim lalu di Ligue 1, saat ini menjadi pelapis untuk Martinez. Alonso dan rekan-rekannya yakin mereka telah menemukan kiper nomor satu yang akan memungkinkan tantangan perebutan gelar Premier League dirangkai musim ini, meski menelan kekalahan 2-1 dari juara bertahan Arsenal pada laga terakhir.
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