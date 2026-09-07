Mengapa Emi Martinez yang bermental 'menang dengan segala cara' adalah rekrutan sempurna untuk Chelsea, dengan kiper pemenang Piala Dunia itu memiliki 'karakter' yang tidak dimiliki Robert Sanchez

Meski berinvestasi besar-besaran, hingga jauh melampaui angka pengeluaran £1 miliar ($1,4 miliar) dalam beberapa bursa transfer, Chelsea sebagian besar menahan diri dari dorongan untuk memperkuat departemen penjaga gawang mereka. Sanchez didatangkan pada 2023, dan Filip Jorgensen pada tahun berikutnya.

Keduanya tidak banyak memberi rasa percaya diri di bawah mistar, yang membuat rotasi rutin dilakukan. Kesalahan-kesalahan mahal juga tidak banyak membantu kepentingan tim secara keseluruhan, dengan hal itu terbukti sulit untuk menutup kebocoran di lini pertahanan.

Xabi Alonso mengambil tantangan itu pada 2026, dengan mantan gelandang Liverpool dan bos Real Madrid itu menjadi sosok terbaru yang mengisi kursi pelatih terpanas di London barat. Ia telah melihat timnya kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan Premier League musim ini.

Martinez didatangkan dari Aston Villa dengan kesepakatan murah senilai £7,5 juta ($10 juta) untuk membantu memperkuat area vital di lapangan. Pemain 34 tahun itu masih menunggu clean sheet pertamanya, dengan performa terbaiknya belum juga ditemukan, tetapi ia diharapkan bisa memenuhi harapan dan memberikan nilai sepadan dengan uang yang dikeluarkan.