Mengapa Dodô belum memperpanjang kontraknya dengan Fiorentina: detailnya serta minat dari Inter dan Barcelona, ke mana ia bisa pindah pada musim panas nanti

Kedua belah pihak mungkin akan kembali membahas perpanjangan kontrak dalam beberapa bulan ke depan, tepatnya di akhir musim saat sudah diketahui apakah Fiorentina berhasil bertahan di Serie A atau tidak. Mengingat kontrak akan berakhir dalam satu tahun, jika tidak tercapai kesepakatan perpanjangan, Dodô bisa meninggalkan Fiorentina pada musim panas mendatang, sehingga klub dapat menghindari risiko kehilangan pemain tersebut secara gratis dalam satu tahun. Barcelona dan Inter termasuk di antara klub yang tertarik pada pemain Brasil tersebut dalam beberapa bulan terakhir, sementara Roma juga telah mengumpulkan informasi pada musim panas lalu dan menganggapnya sebagai alternatif transfer untuk menggantikan Wesley.