Ini adalah salah satu musim tersulit bagi Fiorentina, yang bulan demi bulan terperosok ke papan bawah klasemen dan kini—sudah sejak lama—berjuang keras untuk menghindari degradasi. La Viola memulai musim ini di bawah asuhan Stefano Pioli, namun pada bulan November terjadi perubahan arah dan tim diserahkan kepada Paolo Vanoli; kedatangan mantan pelatih Venezia ini berhasil memberikan dorongan yang diharapkan klub, sedikit mengangkat kepala dan keluar dari tiga posisi terbawah: dengan delapan pertandingan tersisa hingga akhir musim, mereka berada di peringkat kelima dari bawah dengan selisih +2 poin dari zona degradasi.
Mengapa Dodô belum memperpanjang kontraknya dengan Fiorentina: detailnya serta minat dari Inter dan Barcelona, ke mana ia bisa pindah pada musim panas nanti
RINCIAN PERUNDINGAN
Di antara para pemain kunci tim ini terdapat pemain Brasil Dodô, pemain sayap kanan kelahiran 1998 yang dapat bermain baik sebagai bek sayap maupun sebagai pemain sayap serba bisa. Kontraknya akan berakhir pada Juni 2027; sudah lama beredar kabar tentang kemungkinan perpanjangan kontrak, namun saat ini situasinya terhenti: pembicaraan telah dimulai lebih dari setahun yang lalu, namun masih ada kesenjangan antara tuntutan dan tawaran, dan—secara umum—situasinya tetap sama. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, klub yang sebelumnya mendesak perpanjangan kontrak kini mengambil waktu karena ingin mengevaluasi performa dan kondisi sang pemain hingga akhir musim.
KE MANA DODO BISA PERGI?
Kedua belah pihak mungkin akan kembali membahas perpanjangan kontrak dalam beberapa bulan ke depan, tepatnya di akhir musim saat sudah diketahui apakah Fiorentina berhasil bertahan di Serie A atau tidak. Mengingat kontrak akan berakhir dalam satu tahun, jika tidak tercapai kesepakatan perpanjangan, Dodô bisa meninggalkan Fiorentina pada musim panas mendatang, sehingga klub dapat menghindari risiko kehilangan pemain tersebut secara gratis dalam satu tahun. Barcelona dan Inter termasuk di antara klub yang tertarik pada pemain Brasil tersebut dalam beberapa bulan terakhir, sementara Roma juga telah mengumpulkan informasi pada musim panas lalu dan menganggapnya sebagai alternatif transfer untuk menggantikan Wesley.