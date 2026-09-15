Saat ditanya soal teka-teki membingungkan yang belum mampu dipecahkan United, mantan bek sayap Manchester United Simpson, yang berbicara atas kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik di Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Mereka kebobolan terlalu banyak gol. Ya, kami bagus saat menyerang, meski itu pun tidak selalu. Tapi saya pikir sudah banyak dibahas bahwa kami butuh bek kiri bersama Luke [Shaw]. Walaupun Luke fantastis musim lalu, saya rasa semua orang tahu Luke tidak bisa bermain dua kali dalam sepekan. Kami ingin bersaing di semua kompetisi. Jadi sekarang ada delapan pertandingan di Liga Champions, dan Anda juga ingin melangkah jauh di ajang-ajang piala.

“Patrick Dorgu, dia dimainkan di bek kiri. Kami melihat itu pada akhir pekan [melawan City]. Cara dia bermain musim lalu sebelum cedera, di posisi yang lebih tinggi, cukup memberi ancaman. Bek tengah? Saya pikir Harry [Maguire] dan [Lisandro] Martinez adalah dua pemain itu.

“Saya memang khawatir dengan bek sayap. Menurut saya inkonsistensi itu, satu pekan [Noussair] Mazraoui, lalu [Diogo] Dalot, kemudian satu pekan mereka bernilai delapan, pekan berikutnya lima. Saya rasa tidak ada siapa pun di liga mana pun, entah Anda bermain di Premier League, Liga Champions, berusaha tampil bagus, Anda tidak bisa punya pemain di lini pertahanan yang satu pekan tampil di level delapan dan pekan berikutnya level lima.

“Saya pikir di lini depan Anda masih bisa, karena kalau Anda punya winger yang bermain di level lima, Anda akan menggantinya dan biasanya dia ditarik keluar setelah enam atau tujuh. Anda tidak bisa melakukan itu dengan pertahanan Anda. Anda butuh empat bek yang tetap dan tampil di level tujuh setiap pekan. Lalu kalau mereka tidak bermain, siapa yang masuk?”