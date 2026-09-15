Getty
Diterjemahkan oleh
‘Mengapa dia tidak menjadi lebih besar?’ - Bek Man Utd ‘tak berkembang’ saat anggota lini belakang Manchester United yang keropos dituduh ‘delapan satu pekan & lima pada pekan berikutnya’
Manchester United sudah kebobolan tujuh gol musim ini
Meski pada akhirnya berhasil mengamankan finis di posisi ketiga musim lalu, yang membuka jalan untuk kembali ke Liga Champions, gawang United sudah kebobolan 50 kali dalam 38 pertandingan kasta tertinggi, dengan juara Arsenal hanya kebobolan hampir setengah dari jumlah tersebut.
Tidak ada solusi yang dicari pada bursa transfer musim panas 2026, dengan lebih banyak dana diinvestasikan ke ruang mesin lini tengah setelah memperkuat lini serang 12 bulan sebelumnya. Muncul pertanyaan apakah model rekrutmen yang tepat telah diikuti.
Hanya empat poin yang diraih dari jumlah pertandingan yang sama musim ini, dengan tim asuhan Michael Carrick belum mencatatkan clean sheet di Premier League. Mereka kebobolan dua kali saat menghadapi Hull, saat menjamu Ipswich, dan ketika tandang melawan Everton, sebelum Erling Haaland mencetak gol kemenangan kontroversial untuk Manchester City dalam derby Manchester di Old Trafford.
- Getty
Mengapa Manchester United kesulitan dalam bertahan?
Saat ditanya soal teka-teki membingungkan yang belum mampu dipecahkan United, mantan bek sayap Manchester United Simpson, yang berbicara atas kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik di Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Mereka kebobolan terlalu banyak gol. Ya, kami bagus saat menyerang, meski itu pun tidak selalu. Tapi saya pikir sudah banyak dibahas bahwa kami butuh bek kiri bersama Luke [Shaw]. Walaupun Luke fantastis musim lalu, saya rasa semua orang tahu Luke tidak bisa bermain dua kali dalam sepekan. Kami ingin bersaing di semua kompetisi. Jadi sekarang ada delapan pertandingan di Liga Champions, dan Anda juga ingin melangkah jauh di ajang-ajang piala.
“Patrick Dorgu, dia dimainkan di bek kiri. Kami melihat itu pada akhir pekan [melawan City]. Cara dia bermain musim lalu sebelum cedera, di posisi yang lebih tinggi, cukup memberi ancaman. Bek tengah? Saya pikir Harry [Maguire] dan [Lisandro] Martinez adalah dua pemain itu.
“Saya memang khawatir dengan bek sayap. Menurut saya inkonsistensi itu, satu pekan [Noussair] Mazraoui, lalu [Diogo] Dalot, kemudian satu pekan mereka bernilai delapan, pekan berikutnya lima. Saya rasa tidak ada siapa pun di liga mana pun, entah Anda bermain di Premier League, Liga Champions, berusaha tampil bagus, Anda tidak bisa punya pemain di lini pertahanan yang satu pekan tampil di level delapan dan pekan berikutnya level lima.
“Saya pikir di lini depan Anda masih bisa, karena kalau Anda punya winger yang bermain di level lima, Anda akan menggantinya dan biasanya dia ditarik keluar setelah enam atau tujuh. Anda tidak bisa melakukan itu dengan pertahanan Anda. Anda butuh empat bek yang tetap dan tampil di level tujuh setiap pekan. Lalu kalau mereka tidak bermain, siapa yang masuk?”
Pertanyaan yang diajukan kepada Yoro dan bek-bek lain di Old Trafford
United memang punya pelapis, tetapi sejumlah pemain dalam kelompok itu masih belum benar-benar meyakinkan. Yoro, yang pindah ke Inggris dari Lille pada 2024, masuk dalam kategori tersebut. Ia masih baru berusia 20 tahun, tetapi sudah mencatatkan 69 penampilan untuk Manchester United.
Simpson memiliki kekhawatiran di sektor itu, sambil menambahkan soal masalah di lini belakang yang dihadapi Carrick: “Dalot cedera, [Ayden] Heaven, kami belum melihatnya sejak laga melawan Hull, tidak mengejutkan, mungkin itu laga yang salah untuk dia mainkan. Tandang ke markas Hull pada awal musim menghadapi Oliver McBurnie, mungkin bukan yang terbaik.
“Yoro sama sekali belum berkembang. Dia sudah dua tahun di sini sekarang? Anda melihat semuanya, saat dia datang dia masih muda dan kurus, kenapa dia tidak di gym? Kenapa tubuhnya tidak bertambah besar? Kenapa dia tidak lebih kuat? Dia tidak terlihat melakukan apa pun dalam dua tahun dari segi fisiknya. Anda tahu Premier League itu keras. Jadi, empat bek Anda adalah empat bek Anda, yaitu Shaw, Martinez, Maguire, dan Dalot.”
- Getty
Haruskah Manchester United melakukan lebih banyak aktivitas transfer?
United kemungkinan akan merotasi skuad mereka untuk laga putaran ketiga Carabao Cup melawan Brighton pada hari Rabu. Carrick mungkin akan memberi kesempatan kepada beberapa pemain yang selama ini berada di pinggiran skuadnya.
Cedera yang datang pada saat yang tidak tepat tidak banyak membantu situasinya, tetapi risiko mengalami cedera dan skorsing selalu ada, dan Manchester United dituding tidak berbuat cukup untuk memastikan mereka memiliki kedalaman skuad yang memadai, serta tidak cukup mendorong mereka yang sudah ada dalam skuad untuk berkembang lebih jauh.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami