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'Mengapa dia harus pergi ke Manchester United?' - Cole Palmer kembali tersenyum di Chelsea dalam pertarungan gol dan assist di laga persahabatan dengan teman dekatnya senilai £117 juta, Morgan Rogers
Palmer kembali menemukan ritmenya setelah dicoret dari Piala Dunia
Palmer menjalani kampanye 2025-26 yang berat dari sisi performa dan kebugaran, dengan statistik yang ia catatkan pada musim debut peraih penghargaan PFA Young Player of the Year di London barat menurun cukup signifikan.
Setelah mencetak 25 gol pada musim tersebut, pemain berusia 24 tahun itu, yang telah menikmati kesuksesan menjuarai Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA bersama Chelsea, hanya mampu membukukan 11 gol musim lalu. Setelah itu, ia tidak dipanggil untuk tugas Piala Dunia 2026.
Muncul pertanyaan apakah penggemar Manchester United sejak kecil dan jebolan akademi City itu bisa pulang ke rumah. Namun, ia kini ditemani Rogers di ibu kota Inggris, dengan eks bintang Aston Villa tersebut menuntaskan transfer pemecah rekor senilai £117 juta ($158 juta).
Rogers dan Palmer sudah ikut mencetak gol pada awal 2026-27, dalam start sempurna Chelsea, dan tampaknya siap, bersama penyerang Brasil Joao Pedro, memimpin upaya meraih gelar Premier League.
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Manchester United sempat dikaitkan dengan kepindahan untuk Palmer
Ketika ditanya apakah Palmer kini bisa menghabiskan beberapa tahun di Stamford Bridge setelah kembali menemukan percikan permainannya yang sempat memudar, mantan bek Chelsea Huth, yang berbicara dalam kerja sama dengan sebuah kasino online yang menawarkan game bertema olahraga, mengatakan kepada GOAL: “Mengapa dia harus pergi ke Man U? Saya sejak awal tidak pernah berpikir dia akan pergi ke Man U.
“Tiga pemain menyerang teratas Chelsea terlihat sangat menjanjikan, benar-benar begitu. Entah mereka berteman atau tidak, jelas itu membantu bagi kedua pemain itu, tentu saja. Tapi yang terpenting, senang melihat Palmer tampil bagus karena menjelang akhir musim lalu, dia kesulitan dengan cedera.
“Saya tahu dia pasti sangat ingin pergi ke Piala Dunia dan menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Tapi saya pikir dia memang sedang berjuang dengan cederanya. Dari sudut pandang Chelsea, mudah-mudahan ini justru akan berdampak bagus karena dia mendapat enam atau tujuh pekan pemulihan, memastikan dia mendapatkan porsi kerja tambahan.
“Dan sejauh ini, kami baru menjalani dua pertandingan, tetapi dia terlihat brilian. Dia terlihat tajam, energik, kembali cepat, seperti benar-benar bisa meninggalkan lawan saat mulai menggiring bola, yang pada akhir musim lalu, seperti yang bisa Anda lihat, sedikit tertahan karena cederanya.
“Jadi itu jelas menjadi hal positif, Palmer mendapat libur enam atau tujuh pekan dan bisa membereskan masalah cederanya karena jika dia pergi ke Piala Dunia, itu hanya akan terus berlarut, lalu Anda punya pemain luar biasa bertalenta seperti ini yang harus Anda jaga sepanjang musim. Sejauh ini semuanya bagus. Dia hanya perlu tetap bebas dari cedera, yang tentu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
“Tapi tiga pemain di lini depan itu benar-benar sangat membuat saya antusias. Saya sangat suka Joao Pedro karena dia punya sedikit dari segalanya. Dia punya kecepatan, bisa menggiring bola, bisa menembak, dia bermain ngotot, dia memenangi duel udara lebih dari cukup. Dia mimpi buruk bagi para bek. Saat dia ditendang, dia bangkit lagi, lalu menendang balik mereka, kira-kira seperti itu. Dia benar-benar seperti penyerang nomor sembilan klasik, tetapi dengan kemampuan mumpuni dan sedikit sisi maverick juga.
“Jadi luar biasa cara ketiga pemain itu mengawali musim. Rogers, tentu saja, juga datang. Saya juga penggemar berat dia. Saya tidak ingin menjadi bek yang harus menghadapi mereka bertiga.”
Palmer vs Rogers: Siapa yang akan mencatatkan gol dan assist terbanyak?
Palmer sudah mencetak dua gol dan dua assist musim ini, sementara Rogers sudah membuka rekening di kedua kategori tersebut. Dua playmaker bertalenta itu akan bersemangat untuk saling mengungguli musim ini, dengan rivalitas internal yang diperkirakan menguntungkan kepentingan kolektif Chelsea.
Ketika ditanya soal perebutan hak pamer kreativitas itu, Huth menambahkan: “Mereka akan ingin mencatat lebih banyak assist, lebih banyak gol daripada yang lain.
“Ya, hal-hal seperti ini, sifatnya bersahabat tetapi juga, Anda ingin punya sesuatu yang lebih atas teman Anda, bukan? Jadi semoga saja tetap seperti itu, kompetitif tanpa sampai kebablasan dan ada yang tidak mengoper bola karena ingin menjadi sorotan utama.
“Tetapi saat ini, semuanya terlihat hebat karena mereka terus menang. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ketika mereka tidak menang. Semuanya selalu hebat ketika Anda menang. Ini adalah tiga penyerang terbaik di liga. Jika Chelsea kalah dalam dua atau tiga pertandingan, semuanya akan otomatis berubah. Untuk saat ini, ini menjadi awal yang bagus. Awal yang menarik, tetapi ini baru berjalan dua pertandingan.”
- Getty
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