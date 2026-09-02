Ketika ditanya apakah Palmer kini bisa menghabiskan beberapa tahun di Stamford Bridge setelah kembali menemukan percikan permainannya yang sempat memudar, mantan bek Chelsea Huth, yang berbicara dalam kerja sama dengan sebuah kasino online yang menawarkan game bertema olahraga, mengatakan kepada GOAL: “Mengapa dia harus pergi ke Man U? Saya sejak awal tidak pernah berpikir dia akan pergi ke Man U.

“Tiga pemain menyerang teratas Chelsea terlihat sangat menjanjikan, benar-benar begitu. Entah mereka berteman atau tidak, jelas itu membantu bagi kedua pemain itu, tentu saja. Tapi yang terpenting, senang melihat Palmer tampil bagus karena menjelang akhir musim lalu, dia kesulitan dengan cedera.

“Saya tahu dia pasti sangat ingin pergi ke Piala Dunia dan menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Tapi saya pikir dia memang sedang berjuang dengan cederanya. Dari sudut pandang Chelsea, mudah-mudahan ini justru akan berdampak bagus karena dia mendapat enam atau tujuh pekan pemulihan, memastikan dia mendapatkan porsi kerja tambahan.

“Dan sejauh ini, kami baru menjalani dua pertandingan, tetapi dia terlihat brilian. Dia terlihat tajam, energik, kembali cepat, seperti benar-benar bisa meninggalkan lawan saat mulai menggiring bola, yang pada akhir musim lalu, seperti yang bisa Anda lihat, sedikit tertahan karena cederanya.

“Jadi itu jelas menjadi hal positif, Palmer mendapat libur enam atau tujuh pekan dan bisa membereskan masalah cederanya karena jika dia pergi ke Piala Dunia, itu hanya akan terus berlarut, lalu Anda punya pemain luar biasa bertalenta seperti ini yang harus Anda jaga sepanjang musim. Sejauh ini semuanya bagus. Dia hanya perlu tetap bebas dari cedera, yang tentu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

“Tapi tiga pemain di lini depan itu benar-benar sangat membuat saya antusias. Saya sangat suka Joao Pedro karena dia punya sedikit dari segalanya. Dia punya kecepatan, bisa menggiring bola, bisa menembak, dia bermain ngotot, dia memenangi duel udara lebih dari cukup. Dia mimpi buruk bagi para bek. Saat dia ditendang, dia bangkit lagi, lalu menendang balik mereka, kira-kira seperti itu. Dia benar-benar seperti penyerang nomor sembilan klasik, tetapi dengan kemampuan mumpuni dan sedikit sisi maverick juga.

“Jadi luar biasa cara ketiga pemain itu mengawali musim. Rogers, tentu saja, juga datang. Saya juga penggemar berat dia. Saya tidak ingin menjadi bek yang harus menghadapi mereka bertiga.”