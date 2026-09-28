Kebugaran kapten Manchester United Fernandes telah menjadi sorotan utama menyusul pengungkapan bahwa ia sudah cukup lama menahan masalah fisik yang "rumit".

Laporan menyebut gelandang maestro itu telah bergulat dengan masalah tersebut selama hampir tiga pekan sebelum bergabung dengan tim nasional, setelah nyaris lolos tes kebugaran untuk tampil dalam laga-laga penting melawan Manchester City dan Fulham.

Keputusan untuk mengizinkannya pergi menjalani tugas internasional kini dipertanyakan oleh mantan figur Old Trafford dan para penggemar, karena cedera tersebut tampak memburuk selama ia meninggalkan klub.