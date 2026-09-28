Getty Images Sport
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'Mengapa dia diizinkan pergi?' - Manchester United dipertanyakan soal cedera Bruno Fernandes saat sang kapten bermain menahan rasa sakit untuk Portugal
Pertanyaan muncul atas keputusan medis di Old Trafford
Kebugaran kapten Manchester United Fernandes telah menjadi sorotan utama menyusul pengungkapan bahwa ia sudah cukup lama menahan masalah fisik yang "rumit".
Laporan menyebut gelandang maestro itu telah bergulat dengan masalah tersebut selama hampir tiga pekan sebelum bergabung dengan tim nasional, setelah nyaris lolos tes kebugaran untuk tampil dalam laga-laga penting melawan Manchester City dan Fulham.
Keputusan untuk mengizinkannya pergi menjalani tugas internasional kini dipertanyakan oleh mantan figur Old Trafford dan para penggemar, karena cedera tersebut tampak memburuk selama ia meninggalkan klub.
- Getty
Kekhawatiran meningkat soal bagaimana cedera Fernandes ditangani
Mantan kepala pemandu bakat United, Mick Brown, mengungkapkan kebingungannya atas bagaimana situasi ini ditangani, dan menilai klub mungkin telah mengabaikan tingkat keparahan masalah tersebut. Berbicara kepada Football Insider, Brown menyampaikan kekhawatirannya terkait minimnya langkah pencegahan yang diambil sebelum jeda dimulai.
"Hal yang aneh bagi saya adalah ini tampaknya cedera yang dia alami saat masih berada di Man United, jadi kalau begitu, kenapa dia diizinkan pergi menjalani tugas internasional sejak awal?" ujar Brown.
"Bagaimana Man United bisa melewatkan fakta bahwa dia cedera? Sekarang, jika dia pergi dan bermain untuk Portugal lalu memperburuknya, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri, dan itu jelas mengkhawatirkan."
Jesus memerinci perjuangan Fernandes
Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus memberikan kejelasan soal situasi tersebut, dengan mengonfirmasi bahwa ia harus mencadangkan kaptennya dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia demi menghindari kerusakan lebih lanjut. Pelatih veteran itu mengungkapkan bahwa Fernandes telah memaksakan kondisi fisiknya meski mengalami rasa tidak nyaman yang terus berlanjut. "Dalam pertandingan melawan Wales, kami memasuki laga dengan semua pemain yang tersedia, tetapi Bruno Fernandes keluar dengan masalah yang rumit," jelas Jesus saat menjalankan tugas medianya.
Jesus menambahkan: "Bruno mengatakan bahwa ia telah merasakan sakit ini selama sekitar tiga pertandingan, dan ini menjadi salah satu faktor yang membuatnya tidak berada di level biasanya saat melawan Wales. Dia pernah menjadi pemain saya, dan saya mengenalnya dengan baik. Saya sudah berbicara dengannya. Saya memilih untuk tidak mengambil risiko memainkannya dalam pertandingan ini dan ingin membuatnya siap serta berada dalam kondisi fisik yang baik untuk pertandingan melawan Denmark."
- Getty Images Sport
Pukulan telak bagi tim Carrick
Waktu cedera itu tidak bisa lebih buruk bagi Manchester United, yang menjalani awal musim baru dengan tidak konsisten. Fernandes tetap menjadi pusat permainan tim di bawah asuhan Carrick, bahkan mencetak hat-trick krusial untuk memastikan kemenangan 5-2 atas Ipswich. Periode absen apa pun bagi sang kapten akan meninggalkan lubang besar di lini serang.
Brown menekankan hal tersebut, dengan mencatat bahwa "jika Bruno Fernandes mengalami cedera, itu akan menjadi pukulan besar bagi Manchester United. Semua orang tahu betapa penting dirinya bagi tim, dan jika mereka harus bermain tanpa dia maka itu akan berdampak pada hasil, jadi mereka berharap itu tidak terlalu serius."
Manchester United dijadwalkan menghadapi Tottenham pada 10 Oktober, dan kini ada perlombaan dengan waktu untuk memastikan sumber kreativitas utama mereka tersedia untuk laga kandang krusial di Old Trafford tersebut. Tanpanya, Carrick akan dipaksa memikirkan ulang pendekatan taktisnya secara drastis untuk salah satu pertandingan terbesar musim ini.
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