Mengapa Declan Rice ‘ragu’ terhadap satu aspek permainan Kobbie Mainoo - sementara pemain muda Man Utd itu berharap bisa bergabung dengan gelandang Arsenal peraih gelar juara di lini tengah timnas Inggris pada Piala Dunia

Manajer Manchester United, Michael Carrick, berencana untuk merombak lini tengahnya menjelang musim pertamanya sebagai pelatih, namun Mainoo masih perlu memperbaiki beberapa hal sebelum mampu meyakinkan rekan-rekan setimnya di tim nasional.

Menurut The Sun, Rice diyakini "skeptis" terhadap produktivitas Mainoo saat tidak menguasai bola. Meskipun pemain berusia 21 tahun itu telah menjalankan tanggung jawab bertahan yang lebih dalam di bawah asuhan Carrick dan muncul sebagai aset serangan yang vital, kelemahan pertahanannya yang sesekali masih menjadi bahan pembicaraan. Namun, Carrick menganggap penampilan gigih dan berorientasi pertahanan sang pemain muda selama kemenangan 1-0 atas Chelsea pada bulan April sebagai penampilan terbaiknya musim ini, meskipun United hanya mencatatkan satu tembakan ke gawang.