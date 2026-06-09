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Mengapa Declan Rice ‘ragu’ terhadap satu aspek permainan Kobbie Mainoo - sementara pemain muda Man Utd itu berharap bisa bergabung dengan gelandang Arsenal peraih gelar juara di lini tengah timnas Inggris pada Piala Dunia
Keraguan terkait kontribusi saat tidak menguasai bola
Manajer Manchester United, Michael Carrick, berencana untuk merombak lini tengahnya menjelang musim pertamanya sebagai pelatih, namun Mainoo masih perlu memperbaiki beberapa hal sebelum mampu meyakinkan rekan-rekan setimnya di tim nasional.
Menurut The Sun, Rice diyakini "skeptis" terhadap produktivitas Mainoo saat tidak menguasai bola. Meskipun pemain berusia 21 tahun itu telah menjalankan tanggung jawab bertahan yang lebih dalam di bawah asuhan Carrick dan muncul sebagai aset serangan yang vital, kelemahan pertahanannya yang sesekali masih menjadi bahan pembicaraan. Namun, Carrick menganggap penampilan gigih dan berorientasi pertahanan sang pemain muda selama kemenangan 1-0 atas Chelsea pada bulan April sebagai penampilan terbaiknya musim ini, meskipun United hanya mencatatkan satu tembakan ke gawang.
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Meniru model Paris Saint-Germain
Untuk meningkatkan performa Mainoo dan dominasi tim secara keseluruhan, Carrick mencari inspirasi dari benua Eropa. United telah mengidentifikasi trio gelandang Paris Saint-Germain yang baru saja menjuarai Liga Champions—yakni Vitinha, Fabian Ruiz, dan João Neves—sebagai tolok ukur utama. Meskipun raksasa Prancis itu bermain dengan formasi 4-3-3, Carrick berniat untuk tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 yang disukainya, dengan menempatkan kapten Bruno Fernandes sebagai pengatur serangan utama di belakang striker. Penyesuaian taktis ini dirancang untuk mendorong Mainoo agar lebih sering menyerang ruang di belakang pertahanan lawan. Setelah hanya mencetak satu gol musim lalu, pemain muda ini ditugaskan untuk berkembang menjadi gelandang yang lebih lengkap dan dinamis.
Menghabiskan uang dengan boros untuk Ederson
Untuk mendukung evolusi taktis ini, Setan Merah telah menyepakati kesepakatan senilai £38 juta ($51 juta) untuk mendatangkan gelandang bertahan asal Brasil, Ederson, dari Atalanta. Gelandang bertahan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan pertahanan yang diperlukan, sehingga Mainoo memiliki kebebasan untuk bergerak lebih ke depan tanpa membahayakan barisan belakang. United juga telah mengamankan masa depan jangka panjang Mainoo dengan mengikatnya dalam kontrak baru berdurasi lima tahun. Restrukturisasi lini tengah tidak akan berhenti di situ, karena klub siap masuk ke bursa transfer untuk merekrut pemain lain, bahkan berpotensi menambah satu lagi jika Manuel Ugarte hengkang. Selain itu, pemain senior Casemiro akan resmi hengkang saat kontraknya berakhir bulan ini.
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Bagaimana kelanjutan nasib Mainoo dan United?
Dengan kedatangan Ederson untuk memperkuat lini tengah, Mainoo diharapkan dapat secara drastis meningkatkan kontribusi serangannya serta intensitas gerakannya saat tidak menguasai bola. Pemain muda ini harus segera menanggapi kekhawatiran Rice jika ia ingin mengamankan posisinya di starting XI Inggris untuk Piala Dunia mendatang. United kini akan fokus menyelesaikan persiapan pramusim mereka sebelum memulai musim kompetisi domestik dan Eropa.