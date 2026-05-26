Mengapa Declan Rice menganggap dirinya sebagai 'pemain yang tangguh di laga-laga besar' saat Arsenal membidik gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions
Tampil gemilang di momen-momen penting
Rice bukanlah sosok asing dalam kesuksesan di kancah Eropa, mengingat ia sebelumnya pernah memimpin West Ham meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa. Namun, saat ia bersiap memimpin lini tengah Arsenal di final Liga Champions, taruhannya kini lebih tinggi dari sebelumnya. Pemain berusia 27 tahun ini yakin telah mengembangkan mental yang dibutuhkan untuk tampil gemilang di hadapan dunia, dan menyebut dirinya sebagai spesialis untuk panggung-panggung terbesar dalam sepak bola dunia.
"Saya ingin mengatakan bahwa saya adalah pemain yang tangguh di pertandingan besar," kata Rice dalam wawancara dengan uefa.com menjelang final. "Saat Anda bermain di kompetisi terbesar, Anda membutuhkan para pemain untuk tampil maksimal di setiap momen, dan bukan hanya saya saja. Saya pikir tim kami telah melakukannya selama beberapa tahun terakhir dalam pertandingan-pertandingan besar – kami telah tampil maksimal, terutama di Liga Champions. Ada beberapa dari kami yang memiliki kemampuan itu, dan kami akan membutuhkannya saat memasuki final juga."
Belajar dari kekecewaan di final sebelumnya
Meskipun Rice pernah merasakan euforia mengangkat trofi di Praha bersama The Hammers, kariernya juga diwarnai oleh beberapa kekalahan menyakitkan di final, termasuk dua kali kegagalan di Kejuaraan Eropa bersama Inggris. Alih-alih membiarkan kegagalan-kegagalan itu membebani dirinya, gelandang ini justru menggunakannya sebagai motivasi agar tidak mengalami "rasa sakit" itu lagi. Ia menegaskan bahwa setiap kekalahan menjadi bekal berharga baginya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh tim PSG asuhan Luis Enrique.
"Saya sudah cukup sering kalah di final: dua final EURO, final Piala Liga. Rasanya menyakitkan karena ketika Anda mencapai final, Anda ingin memenangkan trofi itu. Namun, semua kekalahan kecil yang Anda alami juga sangat berguna bagi Anda. Hal itu membuat Anda semakin bersemangat untuk meraih kemenangan, dan semoga kami dapat terus melakukannya," kata gelandang tersebut.
Berusaha meraih gelar ganda bersejarah di Budapest
Setelah memastikan medali Liga Premier, fokus kini sepenuhnya beralih ke "trofi indah" yang selama ini selalu terlewatkan oleh Arsenal sepanjang sejarah mereka. Setelah tersingkir oleh PSG di babak semifinal musim lalu, Rice sangat yakin bahwa The Gunners telah belajar dari pengalaman pahit yang diperlukan untuk melangkah lebih jauh kali ini. Ia yakin skuadnya siap "menguras tenaga" demi memastikan mereka menutup musim dengan pencapaian tertinggi.
"PSG adalah tim yang sangat bagus. Kami menghadapi mereka dalam dua leg tahun lalu. Hasilnya bisa saja berbeda. Apa yang kami pelajari dari kekalahan di semifinal musim lalu? Bahwa Anda harus memanfaatkan peluang, karena kami memiliki banyak peluang," kata Rice.
Betapa indahnya kesempatan ini
Rice memainkan peran penting dalam perjalanan Arsenal meraih gelar Liga Premier, yang mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun bagi The Gunners. Ia mencetak empat gol dan memberikan tujuh assist dalam 36 penampilannya di kompetisi tersebut. Pemain berusia 27 tahun ini menyadari bahwa lolos ke final Liga Champions merupakan kesempatan yang tak boleh dilewatkan untuk akhirnya merebut gelar yang selama ini sulit diraih timnya.
Rice berkata: "Ini adalah kompetisi terbesar dalam sepak bola. Final Liga Champions, tidak ada yang lebih besar dari itu. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Ini akan menjadi pertandingan terakhir di level klub untuk musim ini, jadi kami ingin mengakhiri musim dengan gemilang dan memberikan segalanya."