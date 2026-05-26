Mengapa Declan Rice menganggap dirinya sebagai 'pemain yang tangguh di laga-laga besar' saat Arsenal membidik gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions

Rice bukanlah sosok asing dalam kesuksesan di kancah Eropa, mengingat ia sebelumnya pernah memimpin West Ham meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa. Namun, saat ia bersiap memimpin lini tengah Arsenal di final Liga Champions, taruhannya kini lebih tinggi dari sebelumnya. Pemain berusia 27 tahun ini yakin telah mengembangkan mental yang dibutuhkan untuk tampil gemilang di hadapan dunia, dan menyebut dirinya sebagai spesialis untuk panggung-panggung terbesar dalam sepak bola dunia.

"Saya ingin mengatakan bahwa saya adalah pemain yang tangguh di pertandingan besar," kata Rice dalam wawancara dengan uefa.com menjelang final. "Saat Anda bermain di kompetisi terbesar, Anda membutuhkan para pemain untuk tampil maksimal di setiap momen, dan bukan hanya saya saja. Saya pikir tim kami telah melakukannya selama beberapa tahun terakhir dalam pertandingan-pertandingan besar – kami telah tampil maksimal, terutama di Liga Champions. Ada beberapa dari kami yang memiliki kemampuan itu, dan kami akan membutuhkannya saat memasuki final juga."