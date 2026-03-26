Ini adalah musim yang sulit bagi Tottenham, sangat sulit. Setelah menjuarai Liga Europa musim lalu, tahun ini target mereka berubah menjadi menghindari degradasi ke Championship. Benar, karena Spurs berada di ambang jurang: dengan tujuh pertandingan tersisa di liga Inggris, mereka hanya unggul satu poin dari zona degradasi. Pergantian pelatih dengan kedatangan Igor Tudor menggantikan Thomas Frank pada Februari lalu tidak memberikan dorongan yang diharapkan klub, dan kini pelatih baru itu pun sudah terancam dipecat.
Mengapa De Zerbi Bisa Bergabung dengan Tottenham: Posisi Tudor dan Nama-Nama Lain dalam Daftar, Mulai dari Pochettino hingga Thiago Motta
DE ZERBI MASUK DALAM DAFTAR TOTTENHAM
Dalam beberapa pekan terakhir, pembicaraan mengenai calon pengganti pelatih asal Kroasia itu semakin gencar jika ia memutuskan untuk hengkang dari Tottenham sebelum akhir musim ini: salah satu nama yang dikaitkan dengan Spurs adalah Roberto De Zerbi, yang saat ini sedang tanpa klub setelah kontraknya dengan Marseille diputus secara sepakat pada Februari lalu. Nama pelatih asal Brescia ini memang termasuk dalam daftar yang sedang dipertimbangkan klub sebagai pengganti Tudor, meskipun saat ini rencananya adalah untuk mencoba merekrutnya hanya setelah musim ini berakhir dengan harapan mereka bisa lolos dari degradasi. Nama-nama lain dalam daftar adalah Mauricio Pochettino, pelatih timnas Amerika Serikat saat ini dan pernah melatih Tottenham di masa lalu, serta Andoni Iraola dari Bournemouth. Di urutan lebih bawah terdapat nama-nama seperti Thiago Motta, Sean Dyche (mantan pelatih Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich), dan Robbie Keane.
PERKEMBANGAN TUDOR DI TOTTENHAM
Kekalahan 1-2 dari Newcastle pada 10 Februari lalu menjadi penyebab pemecatan Frank. Keputusannya untuk hengkang juga dipengaruhi oleh tujuh pertandingan terakhir tanpa kemenangan di Liga Premier (4 kali imbang dan 4 kali kalah) serta tersingkirnya tim dari Piala FA, sehingga klub memutuskan untuk mengganti pelatih dengan menunjuk Igor Tudor, mantan pelatih Juventus, Lazio, Udinese, dan Verona. Masa kepelatihan baru dimulai dengan kekalahan dalam derby melawan Arsenal; kekalahan 1-4 dari The Gunners diikuti oleh dua kekalahan lainnya melawan Fulham (1-2) dan Crystal Palace (1-3), serta tersingkirnya tim dari Liga Champions oleh Atletico Madrid dan hasil imbang 1-1 melawan Liverpool. Lalu bagaimana sekarang? Di Inggris beredar kabar tentang kemungkinan pemecatan lain yang mengejutkan karena pihak klub dilaporkan tidak puas.