Mengapa De Zerbi Bisa Bergabung dengan Tottenham: Posisi Tudor dan Nama-Nama Lain dalam Daftar, Mulai dari Pochettino hingga Thiago Motta

Dalam beberapa pekan terakhir, pembicaraan mengenai calon pengganti pelatih asal Kroasia itu semakin gencar jika ia memutuskan untuk hengkang dari Tottenham sebelum akhir musim ini: salah satu nama yang dikaitkan dengan Spurs adalah Roberto De Zerbi, yang saat ini sedang tanpa klub setelah kontraknya dengan Marseille diputus secara sepakat pada Februari lalu. Nama pelatih asal Brescia ini memang termasuk dalam daftar yang sedang dipertimbangkan klub sebagai pengganti Tudor, meskipun saat ini rencananya adalah untuk mencoba merekrutnya hanya setelah musim ini berakhir dengan harapan mereka bisa lolos dari degradasi. Nama-nama lain dalam daftar adalah Mauricio Pochettino, pelatih timnas Amerika Serikat saat ini dan pernah melatih Tottenham di masa lalu, serta Andoni Iraola dari Bournemouth. Di urutan lebih bawah terdapat nama-nama seperti Thiago Motta, Sean Dyche (mantan pelatih Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich), dan Robbie Keane.



