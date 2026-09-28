Di balik keputusan untuk berpisah itu, ada perbedaan pandangan antara klub dan pelatih yang terutama berkaitan dengan pilihan yang dibuat pada bursa transfer musim panas: Parma menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer keluar dengan penjualan Pellegrino, Suzuki, dan Circati, selain Strefezza yang tidak kembali, padahal ia merupakan salah satu pemain yang diminta sang pelatih. Cuesta meninggalkan Parma setelah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pekan pertama liga, ditambah juga tersingkir dari Coppa Italia pada putaran kedua melawan Cremonese.



