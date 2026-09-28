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Grafica Calciomercato Cuesta Parma 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Francesco Guerrieri
Diterjemahkan oleh

Mengapa Cuesta meninggalkan Parma dan apa yang terungkap soal penggantinya: negosiasi dengan Gilardino sudah maju

Parma Calcio 1913
C. Cuesta
Transfers

Ia menjadi pelatih ketiga yang meninggalkan Serie A musim ini setelah Grosso di Firenze dan Tedesco di Bologna

Hubungan antara Parma dan Carlos Cuesta berakhir setelah sebuah kemenangan, perpisahan itu terjadi sepekan setelah sukses atas Genoa pada jornada terakhir liga; pada akhir laga tersebut sempat muncul pembicaraan soal De Rossi yang berada di ujung tanduk - informasi yang beredar hingga saat ini adalah kepercayaan penuh dari klub rossoblù - namun secara mengejutkan justru pelatih asal Spanyol itu yang meninggalkan Parma. Ini bukan pemecatan, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk pemutusan kontrak secara bersama dan kini Cuesta bebas meneken kontrak dengan klub baru.

  • Mateo Pellegrino ParmaGetty Images

    Cuesta-Parma, apa yang ada di balik perpisahan itu

    Di balik keputusan untuk berpisah itu, ada perbedaan pandangan antara klub dan pelatih yang terutama berkaitan dengan pilihan yang dibuat pada bursa transfer musim panas: Parma menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer keluar dengan penjualan Pellegrino, Suzuki, dan Circati, selain Strefezza yang tidak kembali, padahal ia merupakan salah satu pemain yang diminta sang pelatih. Cuesta meninggalkan Parma setelah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pekan pertama liga, ditambah juga tersingkir dari Coppa Italia pada putaran kedua melawan Cremonese.


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  • cm grafica gilardino parma 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato

    Kontak dengan Gilardino

    Setelah musim lalu berakhir - dan berhasil mengamankan kelangsungan di Serie A bersama Parma - Cuesta sempat menerima beberapa tawaran dari luar negeri, yakni dari Spanyol, Prancis, dan Jerman, tetapi dalam pertemuan dengan klub pada awal Juni ia menyampaikan keinginan untuk terus melanjutkan kiprahnya di Parma; karena itu, idenya adalah tetap bersama untuk meneruskan proyek tersebut, namun putusnya hubungan terjadi karena adanya beberapa perbedaan pandangan dalam urusan transfer. Favorit untuk menggantikan posisinya adalahAlberto Gilardino, yang sudah sempat dihubungi dan kini sedang dibahas komposisi stafnya.

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