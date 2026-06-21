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Mengapa Cristiano Ronaldo kebal terhadap kritik - Diogo Dalot menjelaskan bagaimana pemain Portugal yang dijuluki "GOAT" itu mendapat dukungan tak tergoyahkan dari rekan-rekan setimnya di tim nasional
Persiapan Portugal menjelang turnamen di tengah hiruk-pikuk media
Para kritikus tak membuang waktu untuk menyerang Portugal dan kapten legendaris mereka setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Hasil tersebut memicu gelombang reaksi negatif di dunia maya, dengan tokoh-tokoh ternama seperti Thierry Henry menyarankan agar fokus dialihkan dari pencapaian pribadi Ronaldo ke kesuksesan kolektif tim.
Namun, Dalot mengungkapkan bahwa skuad asuhan Roberto Martinez sudah sepenuhnya menyadari badai kritik yang akan datang. “Sangat sederhana. Di ruang ganti, di stadion kami, kami sempat berdiskusi secara mendetail mengenai hal ini [media sosial dan kritik] sebelum tiba di Piala Dunia,” jelas Dalot. “Rasanya hampir seolah-olah kami sudah mengantisipasi bahwa hal ini akan terjadi. Tentu saja, ketika Anda memiliki skuad seperti ini, terutama dengan pemain seperti Cristiano, kami harus bersiap, sedikit lebih dari biasanya."
- Getty Images Sport
Menjaga kesatuan barisan dalam menghadapi gangguan dari luar
Intensitas sorotan yang mengitari Ronaldo merupakan hal yang unik dalam dunia sepak bola; seringkali setiap gerak-gerik atau peluang yang terlewatkan dibesar-besarkan hingga menjadi krisis nasional. Dalot menegaskan bahwa ikatan internal skuad tidak melemah akibat tekanan eksternal tersebut, sambil mencatat bahwa tim tetap fokus pada tujuan akhir mereka: mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
Saat membahas dampak dari pertemuan pra-turnamen tersebut, Dalot menambahkan: “Fakta bahwa kami melakukan pembicaraan sebelum Piala Dunia untuk mempersiapkan diri menghadapi momen-momen seperti ini berarti bahwa ketika hal itu benar-benar terjadi, kami mampu menyampaikan pesan bahwa kelompok ini tak tergoyahkan — kami tahu ini akan terjadi. Kami tahu kami akan menghadapi kesulitan dan kritik ... Terkadang tidak adil, terkadang tidak benar, dan sering kali dibesar-besarkan.”
Ketangguhan legendaris Ronaldo dalam menghadapi sorotan
Di usia 41 tahun, Ronaldo sudah tak asing lagi dengan sorotan publik, setelah menghabiskan lebih dari dua dekade sebagai figur sentral tim nasional Portugal. Dalot meyakini bahwa pengalaman penyerang Al-Nassr ini adalah aset terbesarnya, yang memungkinkannya tetap tenang sementara orang-orang di sekitarnya mungkin terganggu oleh berita-berita di media.
"Semua orang sudah tahu betapa baiknya Cristiano menghadapi kritik. Dia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun bersama tim nasional," lanjut Dalot. "Saya pikir apa yang dia sampaikan kepada tim, yaitu keyakinan itu, bahwa kritik hanyalah bagian dari permainan, terutama mengingat level permainan yang mampu kami tunjukkan, karena kami berada di salah satu kompetisi terbesar, jika bukan yang terbesar, di dunia."
- AFP
Perhatian kini beralih ke pertandingan krusial melawan Uzbekistan
Tekanan akan tetap tinggi saat Portugal bersiap menghadapi pertandingan krusial Grup K melawan Uzbekistan pada hari Selasa. Dengan peluang lolos ke babak gugur yang masih jauh dari pasti setelah hasil imbang pada laga pembuka, tim ini sekali lagi akan mengandalkan kapten mereka untuk memberikan dorongan yang dibutuhkan guna membangkitkan semangat kampanye mereka.
Dalot yakin bahwa hasil imbang 1-1 itu hanyalah kemunduran sementara dan bahwa pengaruh Ronaldo tetap sekuat sebelumnya. "Kepercayaan yang ia tanamkan pada kami, dan kami padanya, selalu sama dan akan selalu begitu," kata sang bek. "Selama ia masih membela tim nasional, saya yakin ia akan selalu memiliki kemampuan itu dan akan selalu siap untuk bermain."