Mengapa Cristiano Ronaldo kebal terhadap kritik - Diogo Dalot menjelaskan bagaimana pemain Portugal yang dijuluki "GOAT" itu mendapat dukungan tak tergoyahkan dari rekan-rekan setimnya di tim nasional

Para kritikus tak membuang waktu untuk menyerang Portugal dan kapten legendaris mereka setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Hasil tersebut memicu gelombang reaksi negatif di dunia maya, dengan tokoh-tokoh ternama seperti Thierry Henry menyarankan agar fokus dialihkan dari pencapaian pribadi Ronaldo ke kesuksesan kolektif tim.

Namun, Dalot mengungkapkan bahwa skuad asuhan Roberto Martinez sudah sepenuhnya menyadari badai kritik yang akan datang. “Sangat sederhana. Di ruang ganti, di stadion kami, kami sempat berdiskusi secara mendetail mengenai hal ini [media sosial dan kritik] sebelum tiba di Piala Dunia,” jelas Dalot. “Rasanya hampir seolah-olah kami sudah mengantisipasi bahwa hal ini akan terjadi. Tentu saja, ketika Anda memiliki skuad seperti ini, terutama dengan pemain seperti Cristiano, kami harus bersiap, sedikit lebih dari biasanya."