Mengapa Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford memudahkan tugas Bruno Fernandes, sang raja assist Manchester United, saat ia meninjau kemitraan-kemitraan paling produktifnya

Saat merefleksikan kerja sama terbaiknya di Old Trafford dalam sebuah wawancara mendalam bersama Analis Opta, pemain berusia 31 tahun itu menyoroti bagaimana pergerakan cerdas Ronaldo dan Rashford mempermudah perannya sebagai pemberi umpan.

Membahas pergerakan spesifik yang dilakukan rekan-rekan setimnya yang menentukan pilihan operannya, ia berkata: “Jika Anda melihat para pemain top dalam daftar itu, Rashy [Marcus Rashford] adalah seseorang yang menyukai bola di belakang pertahanan dan ke ruang kosong. Biasanya, saya akan menemukannya lebih sering berada di ruang kosong. Cristiano [Ronaldo] melakukan gerakan diagonal kecil di belakang para bek, jadi saya akan selalu mengoper bola ke belakang para bek.

"Ketika Anda bermain sedikit lebih dalam dan ada rekan-rekan di depan Anda di antara lini, intinya adalah mengoper bola itu dengan cara terbaik mungkin untuk memberi mereka peluang menembak atau pada akhirnya mengoper ke pemain nomor 10 atau striker lainnya pada saat itu.”