Mengapa Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford memudahkan tugas Bruno Fernandes, sang raja assist Manchester United, saat ia meninjau kemitraan-kemitraan paling produktifnya
Mengejar rekor sejarah Liga Premier
Kapten United ini hampir memecahkan rekor assist dalam satu musim sebanyak 20 yang dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Setelah awal yang lambat pada musim 2025-26, Fernandes telah mencetak 19 assist yang menakjubkan dalam 24 penampilannya terakhir, dengan rata-rata berkontribusi pada gol setiap 109 menit. Assist ke-70 dalam kariernya pada Senin malam semakin mengukuhkan statusnya sebagai kreator teratas di divisi ini sejak debutnya pada awal 2020.
Menyesuaikan diri dengan pergerakan elit
Saat merefleksikan kerja sama terbaiknya di Old Trafford dalam sebuah wawancara mendalam bersama Analis Opta, pemain berusia 31 tahun itu menyoroti bagaimana pergerakan cerdas Ronaldo dan Rashford mempermudah perannya sebagai pemberi umpan.
Membahas pergerakan spesifik yang dilakukan rekan-rekan setimnya yang menentukan pilihan operannya, ia berkata: “Jika Anda melihat para pemain top dalam daftar itu, Rashy [Marcus Rashford] adalah seseorang yang menyukai bola di belakang pertahanan dan ke ruang kosong. Biasanya, saya akan menemukannya lebih sering berada di ruang kosong. Cristiano [Ronaldo] melakukan gerakan diagonal kecil di belakang para bek, jadi saya akan selalu mengoper bola ke belakang para bek.
"Ketika Anda bermain sedikit lebih dalam dan ada rekan-rekan di depan Anda di antara lini, intinya adalah mengoper bola itu dengan cara terbaik mungkin untuk memberi mereka peluang menembak atau pada akhirnya mengoper ke pemain nomor 10 atau striker lainnya pada saat itu.”
Beralih dari pencetak gol menjadi pengatur serangan
Di bawah bimbingan Michael Carrick, peran Fernandes telah bergeser dari sosok ancaman gol utama menjadi otak permainan yang teknis dengan kebebasan untuk bergerak ke ruang-ruang kosong di sisi kanan. Gelandang tersebut menjelaskan bahwa evolusi ini sebagian disebabkan oleh adaptasi lawan terhadap permainannya, serta instruksi taktis khusus yang diberikan oleh manajernya.
Dia mencatat: “Ini soal ruang. Seiring berjalannya waktu, tim-tim lain semakin mengenal Anda, jadi mereka tidak ingin memberi Anda ruang sebanyak yang mungkin mereka berikan saat saya pertama kali bergabung dengan klub ini karena mereka belum begitu mengenal saya. Sekarang saya sering bergerak bebas di zona itu bersama Michael. Dia tidak ingin saya terjebak di tengah, jadi sering meminta saya untuk mencari ruang kosong itu.”
Upaya terakhir untuk memecahkan rekor
Perekrutan terbaru United terhadap Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Sesko telah memberi Fernandes pemain-pemain yang tepat untuk mempertahankan performa kreatifnya saat musim mendekati puncaknya. Dengan empat pertandingan tersisa, sang kapten berada dalam posisi yang tepat untuk memecahkan rekor sepanjang masa, terutama mengingat kemampuan Mbeumo dan Sesko yang sering berlari ke belakang barisan pertahanan lawan. Pertandingan-pertandingan mendatang ini menjadi ujian krusial bagi tim United yang akhirnya menemukan ketajaman klinisnya di bawah asuhan Carrick, dimulai dengan laga kandang besar melawan Liverpool di Old Trafford pada Minggu, 3 Mei.