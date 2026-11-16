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Mengapa Claude Makelele adalah gelandang bertahan terbaik sepanjang masa, sementara mantan bintang PSG itu memilih pemain Chelsea dan Barcelona sebagai dua dari tiga pemain terbaik di posisi tersebut saat ini
Bagaimana Makelele, peraih gelar juara, mulai dikenal luas
Sepanjang sejarah, para pelatih berupaya menemukan sosok kunci di lini tengah tim masing-masing agar permainan tim tetap berjalan tanpa tersendat. Sosok-sosok ini mungkin tidak selalu menjadi tajuk utama karena kiprahnya kerap luput dari sorotan, tetapi peran mereka tak bisa diabaikan atau diremehkan.
Mereka yang bersedia menjaga posisi dan memadamkan ancaman di lini tengah membantu meringankan tekanan pada pertahanan sekaligus memberi ruang bagi kreativitas lini serang untuk berkembang. Mereka adalah pemain yang siap merebut bola lalu mengalirkannya, pahlawan yang kerap luput dari sorotan.
Sepanjang 1990-an, Makelele membantu para gelandang pekerja keras mendapat sorotan tersendiri. Setelah mulai menonjol di negara asalnya bersama Nantes dan Marseille, ia menjalani periode produktif di Spanyol bersama Celta Vigo sebelum menjuarai La Liga dan Liga Champions di Madrid.
Ia kemudian meraih dua gelar Liga Primer bersama Chelsea, ditambah tiga gelar piala domestik, serta tampil di final kompetisi elite Eropa lainnya saat bekerja di bawah Jose Mourinho dan rekan-rekannya.
Ia tidak masuk skuad Prancis yang menjuarai Piala Dunia 1998 karena kapten tim nasional Didier Deschamps menempati posisi pilihannya. Namun, ia mencatatkan 71 penampilan untuk Prancis dan secara luas dianggap berjasa membuat posisi gelandang bertahan sepopuler sekarang.
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Ikon Prancis masih menjadi gelandang bertahan terbaik sepanjang masa
Ketika ditanya apakah Makelele masih menjadi sosok terbaik di posisi tersebut, Mulumbu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Parimatch Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Dia jelas yang terbaik. Jika melihat cara bermainnya saat di Celta Vigo dan kemudian Real Madrid, saya pikir dia mendefinisikan generasi baru gelandang bertahan. Di antara pemain-pemain terbaik yang muncul saat ini, Anda bisa menyebut Rodri atau Vitinha. Mereka semua melakukan hal-hal yang serupa dengan Makelele.
“Dahulu, sebelum Makelele, gelandang bertahan hanyalah pemain yang bertugas bertahan. Kini Anda bisa melihat bahwa, dari segi taktik dan juga berkat kemampuan yang dimilikinya, dia menghadirkan generasi baru dalam sepak bola. Jadi, dia jelas pemain terbaik yang pernah bermain bersama saya dan yang terbaik yang pernah saya lihat.”
Tiga gelandang bertahan terbaik pada 2026
Sebagian besar tim sukses di sepakbola modern memiliki pemain yang beroperasi di depan lini pertahanan dan membantu menghubungkan ketiga sepertiga lapangan. Mereka mampu merebut bola, mengumpan, serta sesekali menyumbang satu atau dua gol penting.
Casemiro dan N’Golo Kante menuai banyak pujian sembari menikmati kejayaan di Liga Champions dan Piala Dunia, sementara pemain tim nasional Spanyol Rodri meraih Ballon d’Or pada 2024.
Ketika diminta menyebutkan gelandang bertahan favoritnya saat ini, Mulumbu mengatakan: “Saya pikir tiga pilihan teratas saya adalah Pedri, Vitinha, dan Caicedo. Yang membedakan ketiganya adalah pengaruh besar mereka terhadap tim masing-masing. Ketika mereka tidak bermain, dampaknya terasa. Anda bisa melihat ada sesuatu yang hilang.
“Ini adalah peran penghubung terpenting dalam tim di generasi baru ini. Memiliki gelandang bertahan yang tentu bisa bertahan, sekaligus menembus lini lawan dan mencetak beberapa gol. Saya pikir ketiganya menjalankan peran itu dengan sangat baik. Namun, [Declan] Rice juga layak masuk dalam pembicaraan ini.”
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Tim-tim siap membayar lebih dari £100 juta untuk mengisi posisi kunci
Bintang Ekuador Caicedo bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai £115 juta ($152 juta), menunjukkan betapa tingginya penilaian terhadap gelandang bertahan, sementara Rice pindah ke Arsenal dalam kesepakatan bernilai sembilan digit, tetapi di Stadion Emirates ia lebih banyak berperan sebagai gelandang nomor 8 ketimbang nomor 6.
Pengatur serangan Barcelona, Pedri, adalah juara Piala Dunia bersama Spanyol, sementara Vitinha telah menjuarai Liga Champions dua musim berturut-turut bersama PSG. Mereka memiliki banyak penggemar setia di seluruh dunia, tetapi semuanya mengikuti jejak gemilang Makelele, pelopor peran tersebut.
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