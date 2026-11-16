Sepanjang sejarah, para pelatih berupaya menemukan sosok kunci di lini tengah tim masing-masing agar permainan tim tetap berjalan tanpa tersendat. Sosok-sosok ini mungkin tidak selalu menjadi tajuk utama karena kiprahnya kerap luput dari sorotan, tetapi peran mereka tak bisa diabaikan atau diremehkan.

Mereka yang bersedia menjaga posisi dan memadamkan ancaman di lini tengah membantu meringankan tekanan pada pertahanan sekaligus memberi ruang bagi kreativitas lini serang untuk berkembang. Mereka adalah pemain yang siap merebut bola lalu mengalirkannya, pahlawan yang kerap luput dari sorotan.

Sepanjang 1990-an, Makelele membantu para gelandang pekerja keras mendapat sorotan tersendiri. Setelah mulai menonjol di negara asalnya bersama Nantes dan Marseille, ia menjalani periode produktif di Spanyol bersama Celta Vigo sebelum menjuarai La Liga dan Liga Champions di Madrid.

Ia kemudian meraih dua gelar Liga Primer bersama Chelsea, ditambah tiga gelar piala domestik, serta tampil di final kompetisi elite Eropa lainnya saat bekerja di bawah Jose Mourinho dan rekan-rekannya.

Ia tidak masuk skuad Prancis yang menjuarai Piala Dunia 1998 karena kapten tim nasional Didier Deschamps menempati posisi pilihannya. Namun, ia mencatatkan 71 penampilan untuk Prancis dan secara luas dianggap berjasa membuat posisi gelandang bertahan sepopuler sekarang.