Mengapa Christian Pulisic yang dijuluki ‘mimpi buruk’ bisa jadi pengganti Mohamed Salah yang sempurna bagi Liverpool, saat mantan bintang Timnas AS itu menjelaskan alasan di balik penampilannya yang kurang memuaskan di Liga Premier bersama Chelsea

Pulisic berhasil menjuarai Liga Champions selama masa baktinya di Stamford Bridge, namun tak pernah benar-benar meyakinkan bersama The Blues dan dengan senang hati menerima tantangan baru pada tahun 2023 saat pindah ke San Siro.

Kariernya di Italia berjalan produktif, dengan catatan gol terbaiknya tercipta di lini depan. Pemain berusia 27 tahun yang penuh aksi ini telah memanfaatkan keluwesannya dengan baik dan dengan cepat menjadi favorit para penggemar setelah beradaptasi di Serie A.

Namun, pertanyaan mulai muncul mengenai masa depannya, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kontrak baru, dengan ketentuan yang telah diajukan selama beberapa bulan, belum juga ditandatangani. Hal ini membuat pintu keluar tetap terbuka.

Melihat ‘Captain America’ bersinar di bawah tekanan dan menerima tanggung jawab yang terus dibebankan kepadanya baik di level klub maupun tim nasional, klub-klub papan atas dari seluruh Eropa dikabarkan sedang mempertimbangkan kelayakan untuk merekrut Pulisic.

Liverpool termasuk dalam kategori tersebut. The Reds telah kehilangan ‘Raja Mesir’ Salah, yang meninggalkan kekosongan besar di sisi kanan lini serang mereka. Banyak pertimbangan sedang dilakukan mengenai cara terbaik untuk menggantikan seorang legenda modern di Anfield.