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Mengapa Christian Pulisic yang dijuluki ‘mimpi buruk’ bisa jadi pengganti Mohamed Salah yang sempurna bagi Liverpool, saat mantan bintang Timnas AS itu menjelaskan alasan di balik penampilannya yang kurang memuaskan di Liga Premier bersama Chelsea
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Pulisic menjuarai Liga Champions bersama Chelsea sebelum pindah ke Milan
Pulisic berhasil menjuarai Liga Champions selama masa baktinya di Stamford Bridge, namun tak pernah benar-benar meyakinkan bersama The Blues dan dengan senang hati menerima tantangan baru pada tahun 2023 saat pindah ke San Siro.
Kariernya di Italia berjalan produktif, dengan catatan gol terbaiknya tercipta di lini depan. Pemain berusia 27 tahun yang penuh aksi ini telah memanfaatkan keluwesannya dengan baik dan dengan cepat menjadi favorit para penggemar setelah beradaptasi di Serie A.
Namun, pertanyaan mulai muncul mengenai masa depannya, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kontrak baru, dengan ketentuan yang telah diajukan selama beberapa bulan, belum juga ditandatangani. Hal ini membuat pintu keluar tetap terbuka.
Melihat ‘Captain America’ bersinar di bawah tekanan dan menerima tanggung jawab yang terus dibebankan kepadanya baik di level klub maupun tim nasional, klub-klub papan atas dari seluruh Eropa dikabarkan sedang mempertimbangkan kelayakan untuk merekrut Pulisic.
Liverpool termasuk dalam kategori tersebut. The Reds telah kehilangan ‘Raja Mesir’ Salah, yang meninggalkan kekosongan besar di sisi kanan lini serang mereka. Banyak pertimbangan sedang dilakukan mengenai cara terbaik untuk menggantikan seorang legenda modern di Anfield.
Apakah bintang timnas AS, Pulisic, bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah di Liverpool?
Pulisic, dengan gaya bermainnya yang gigih dan insting mencetak golnya, memenuhi banyak kriteria. Rekan senegaranya, Spector, yakin bahwa pemain asal Pennsylvania ini akan sukses di Merseyside. Dalam wawancara dengan GOAL saat berbicara dalam rangka kerja sama dengan UFL di platform seluler, ia mengatakan: “Saya juga melihat hal itu. Saya pikir, dalam konteks seperti itu—meski saya tidak yakin apakah menyebutnya ‘gaya serangan balik’ adalah istilah yang tepat, karena Liverpool bukan hanya tentang itu—tapi jelas saat mereka menyerang, mereka melakukannya dengan kecepatan tinggi, dan itu adalah hal yang ia lakukan dengan sangat baik.
“Dia percaya diri, dia menerobos ke arah para pemain lawan. Sebagai seorang bek, itu adalah mimpi buruk. Itu adalah skenario terburuk, ketika Anda menghadapi pemain yang dinamis, cepat, dan lincah. Itu adalah hal terburuk, hal terakhir yang Anda inginkan sebagai seorang bek.”
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Penjelasan: Mengapa Pulisic Kesulitan Menunjukkan Kemampuannya di Chelsea
Pulisic masih berupaya memaksimalkan potensi tersebut saat membela Chelsea. Spector menambahkan alasan mengapa segalanya tidak berjalan sesuai rencana di London Barat bagi seorang pemain yang jelas-jelas memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk bersinar di kasta tertinggi sepak bola Inggris: “Dia tidak tampil sesuai ekspektasi di Chelsea.
“Di klub seperti Chelsea, kamu harus bisa. Kamu bisa menyebut sejumlah pemain, baik di Chelsea, Man United, maupun Man City, yang tidak cukup tampil maksimal atau tidak memenuhi ekspektasi. Klub-klub tersebut memiliki kemampuan untuk melepas pemain yang memang tidak cocok.
“Bagi saya, sebagian besar masalahnya terletak pada menemukan kesesuaian yang tepat pada waktu yang tepat, dan itulah pertanyaan terbesar dalam semua ini. Anda tahu, siapa pun yang paham sepak bola bisa mengenali pemain bagus, bahkan penggemar biasa pun bisa melakukannya, tapi yang sulit adalah menentukan apakah pemain tersebut akan menjadi pilihan yang tepat pada waktu yang tepat, dan itulah bagian yang paling sulit dari semua ini.
“Bagi saya, Pulisic memang tidak cocok pada waktu yang tepat di Chelsea. Saya pikir itulah sebabnya dia kesulitan, dan saya tidak tahu apakah gaya permainan itu cocok untuknya secara khusus.”
Piala Dunia 2026: Kritik terhadap Pulisic dianggap tidak adil
Pulisic mungkin tertarik untuk menghadapi tantangan baru di level klub setelah menjalani kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan. Ajang yang digelar di tanah air itu membuat tuan rumah bersama tersingkir di babak 16 besar, dengan kontribusi beberapa pemain yang seharusnya menjadi andalan bagi tim nasional justru menjadi sorotan tajam.
Spector kemudian menambahkan mengenai Pulisic, yang tetap menjadi sosok ikonik bagi timnas AS: “Menurut saya, dia pasti masih bisa bermain di satu, mungkin dua Piala Dunia lagi. Saya rasa mungkin ini bukan Piala Dunia terbaiknya, dan menurut saya itu argumen yang wajar.
“Dia juga tidak bisa bermain di setiap pertandingan, tidak dalam ritme seperti beberapa pemain lainnya. Kamu bermain satu pertandingan, keluar lapangan, dan tidak berada dalam ritme yang sama, sementara kamu melihat setiap tim, di setiap pertandingan, mereka semakin baik dan semakin baik.
“Para pemain individu juga semakin baik, dan kamu benar-benar melihat para pemain top, para pemain elit, benar-benar menunjukkan kualitas yang mereka miliki di setiap pertandingan dan terus meningkat di setiap laga. Dia tidak memiliki konsistensi dan kesinambungan seperti itu.
“Menurut saya, beberapa kritik yang dia terima agak terlalu keras. Saya rasa tidak adil menilai dia dengan membandingkannya pada pemain-pemain AS lain yang pernah kita miliki di masa lalu, hanya berdasarkan sampel pertandingan yang sedikit ini. Di Piala Dunia lah saatnya Anda mengharapkan para pemain utama untuk tampil maksimal.
“Saya tetap berpendapat bahwa dia sangat efektif; dia terlihat berbahaya di beberapa momen. Namun, saya yakin dia akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa dia belum berada dalam performa terbaiknya. Saya yakin dia sama frustrasinya, bahkan mungkin lebih, daripada siapa pun.”
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Di klub mana Pulisic akan bermain pada musim 2026-27?
Pulisic sedang menikmati masa istirahat pasca-Piala Dunia sambil berusaha memulihkan tenaga sebelum komitmen klub kembali menjadi prioritas utama. Masih harus dilihat di mana ia akan berada saat musim 2026-27 dimulai.
Milan berharap ia akan menjadi bagian dari era baru klub di bawah asuhan mantan manajer Manchester United, Ruben Amorim, namun klub-klub seperti Liverpool mungkin masih akan memutuskan untuk mengajukan tawaran resmi, mengingat Rossoneri kini terdesak ke sudut yang bisa membuat mereka tak punya pilihan selain mempertimbangkan tawaran yang masuk.
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