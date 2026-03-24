Mengapa Christian Pulisic, bintang timnas AS, tak lagi mencetak gol bersama AC Milan? Legenda Rossoneri, Massimo Ambrosini, menjelaskan rentetan 12 pertandingan tanpa gol tersebut
Kapan terakhir kali Pulisic mencetak gol untuk AC Milan?
Pulisic mengawali musim 2025-26 dengan gemilang, mencetak enam gol dalam tujuh penampilan. Ia turut mengantarkan Milan bersaing memperebutkan gelar Serie A, seiring dengan kebangkitan performa tim di San Siro yang tampaknya kembali terasah di bawah asuhan Massimiliano Allegri.
Sejak saat itu, ia harus menghadapi masalah cedera yang aneh, dengan masalah otot yang sulit diatasi, dan gol terakhirnya tercipta dalam kemenangan 3-0 atas Verona pada 28 Desember. Pulisic mampu memberikan assist untuk Adrien Rabiot dalam pertandingan terakhir Milan - yang menghasilkan kemenangan 3-2 atas Torino.
Harapannya adalah bahwa gol-gol akan kembali mengalir, dengan Milan membutuhkan kontribusi Pulisic dalam upaya mereka untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Namun, Allegri justru dituduh tidak memberikan dukungan yang cukup kepada penyerang Amerika yang tangguh ini.
Mengapa Pulisic kesulitan mencetak gol? Ambrosini menjelaskannya
Saat ditanya oleh GOAL mengenai apa yang salah dengan performa Pulisic belakangan ini, mantan gelandang Milan Ambrosini — yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino — mengatakan: “Saya rasa dia sedang mengalami beberapa masalah fisik saat ini, itulah alasan pertama. Alasan kedua adalah dia tidak bermain sesuai gaya yang dia sukai.
“AC Milan memutuskan untuk bermain tanpa striker. Dia bermain bersama Rafael Leao, yang bukan seorang striker. Bagi saya, ini salah satu alasannya. Kondisinya tidak terlalu baik, pertama-tama. Tapi dari segi taktik, dia butuh bermain di tim yang bermain lebih baik daripada Milan, lebih menyerang. Milan sering bermain mundur, dan itu tidak baik baginya saat ini. Dia juga melewatkan beberapa peluang di depan gawang yang biasanya tidak dia lewatkan.”
Dengan Milan yang mulai memainkan Pulisic lebih ke tengah, Ambrosini menambahkan saat ditanya apa posisi terbaik Pulisic: “Bukan di tengah! Dia pemain yang sangat cerdas. Pemain cerdas menemukan ruang yang tepat untuk bermain. Tapi tentu saja, bukan di tengah.
“Jika dia melihat ke depan, dia seharusnya menemukan sesuatu, seseorang untuk diajak bermain. Rafael, menurut saya, bukanlah pilihan yang tepat. Mungkin dia lebih suka sisi kiri karena dia pemain kaki kanan. Namun, bahkan bermain di sisi kanan, di mana dia bermain untuk Borussia Dortmund dan Chelsea, itu adalah posisi yang bagus baginya.”
Apakah bintang USMNT, Pulisic, termasuk dalam lima besar pemain terbaik di Serie A?
Pulisic dengan cepat berhasil mencuri hati para Milanisti sejak kedatangannya dari Stamford Bridge pada tahun 2023. Ia terus mencatatkan rekor pribadi terbaiknya di Italia, dengan jumlah gol tertinggi dalam kariernya meningkat dari 15 menjadi 17 selama dua musim yang produktif.
Dia - dengan pacar profesional golfnya, Alexa Melton, yang sering hadir untuk memberikan dukungan - menjadi favorit para penggemar di San Siro. Dengan beberapa rekan setimnya yang kesulitan menjaga konsistensi, Pulisic dianggap telah menempati posisi di antara para elit Serie A.
Ketika ditanya apakah ia, saat tampil di puncak performanya, termasuk dalam lima besar pemain terbaik di divisi tersebut, Ambrosini—yang memenangkan empat gelar Serie A dan dua gelar Liga Champions bersama Milan—mengatakan: “Di Serie A, kami tidak memiliki banyak pemain besar. Tapi kami memiliki Kenan Yildiz, kami memiliki Lautaro Martinez. Tentu saja, kami memiliki Rafael. Namun, dia [Pulisic] adalah salah satu yang terbaik.”
Perjuangan di Liga Champions & final Piala Dunia: Pulisic mencari inspirasi
Di tengah hitungan mundur menuju Piala Dunia di kandang bersama timnas AS musim panas ini, kini giliran Pulisic untuk membuktikan bahwa ia layak atas ekspektasi tinggi yang terus disematkan padanya. Sebelumnya, ia pernah—dalam beberapa kesempatan—tidak mencetak gol selama sembilan pertandingan saat membela Milan.
Performa terbaiknya selalu kembali muncul saat ia bebas dari cedera, dan diharapkan pemain berusia 27 tahun yang gigih ini segera kembali mencetak gol - dengan Allegri berpotensi memindahkannya kembali ke posisi yang lebih alami begitu opsi penyerang tim sudah lengkap.