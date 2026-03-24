Mengapa Christian Pulisic, bintang timnas AS, tak lagi mencetak gol bersama AC Milan? Legenda Rossoneri, Massimo Ambrosini, menjelaskan rentetan 12 pertandingan tanpa gol tersebut

Saat ditanya oleh GOAL mengenai apa yang salah dengan performa Pulisic belakangan ini, mantan gelandang Milan Ambrosini mengatakan: "Saya rasa dia sedang mengalami beberapa masalah fisik saat ini, itulah alasan pertama. Alasan kedua adalah dia tidak bermain sesuai gaya yang dia sukai.

“AC Milan memutuskan untuk bermain tanpa striker. Dia bermain bersama Rafael Leao, yang bukan seorang striker. Bagi saya, ini salah satu alasannya. Kondisinya tidak terlalu baik, pertama-tama. Tapi dari segi taktik, dia butuh bermain di tim yang bermain lebih baik daripada Milan, lebih menyerang. Milan sering bermain mundur, dan itu tidak baik baginya saat ini. Dia juga melewatkan beberapa peluang di depan gawang yang biasanya tidak dia lewatkan.”

Dengan Milan yang mulai memainkan Pulisic lebih ke tengah, Ambrosini menambahkan saat ditanya apa posisi terbaik Pulisic: “Bukan di tengah! Dia pemain yang sangat cerdas. Pemain cerdas menemukan ruang yang tepat untuk bermain. Tapi tentu saja, bukan di tengah.

“Jika dia melihat ke depan, dia seharusnya menemukan sesuatu, seseorang untuk diajak bermain. Rafael, menurut saya, bukanlah pilihan yang tepat. Mungkin dia lebih suka sisi kiri karena dia pemain kaki kanan. Namun, bahkan bermain di sisi kanan, di mana dia bermain untuk Borussia Dortmund dan Chelsea, itu adalah posisi yang bagus baginya.”