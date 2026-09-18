Arteta menghadapi ujian fisik di lini pertahanan setelah White mengalami cedera pangkal paha saat melawan Sunderland. Bek tersebut digantikan pada babak pertama, memunculkan kekhawatiran baru atas opsi bek kanan Arsenal.

White memulai kampanye ini dalam performa impresif setelah pulih dari cedera lutut yang mengakhiri harapannya tampil di Piala Dunia pada Mei. Ia sempat mengatasi benturan saat melawan Napoli di Liga Champions, tetapi penarikan paksa dirinya di Stadium of Light membuat Arsenal harus menangani masalah kebugaran lainnya.

Timber menggantikan White di Wearside untuk penampilan pertamanya musim ini setelah masalah pangkal pahanya sendiri. Ketika satu bek menepi, opsi yang tersisa dipaksa menanggung beban fisik yang intens.