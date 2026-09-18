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Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Mengapa cetak biru taktik Arsenal mendorong Ben White dan Jurrien Timber hingga ke ambang batas fisik

B. White
J. Timber
Arsenal
M. Arteta
Premier League

Mikel Arteta sedang menangani situasi pemilihan pemain yang rumit di lini pertahanan setelah Ben White mengalami masalah pada selangkangan saat Arsenal menang atas Sunderland. Dengan Jurrien Timber juga masih memulihkan kebugarannya sendiri, menjaga dua bek kanan andalan Arsenal tetap bugar terbukti menjadi tantangan besar.

  • Arsenal menghadapi dilema bek kanan setelah pukulan cedera

    Arteta menghadapi ujian fisik di lini pertahanan setelah White mengalami cedera pangkal paha saat melawan Sunderland. Bek tersebut digantikan pada babak pertama, memunculkan kekhawatiran baru atas opsi bek kanan Arsenal.

    White memulai kampanye ini dalam performa impresif setelah pulih dari cedera lutut yang mengakhiri harapannya tampil di Piala Dunia pada Mei. Ia sempat mengatasi benturan saat melawan Napoli di Liga Champions, tetapi penarikan paksa dirinya di Stadium of Light membuat Arsenal harus menangani masalah kebugaran lainnya.

    Timber menggantikan White di Wearside untuk penampilan pertamanya musim ini setelah masalah pangkal pahanya sendiri. Ketika satu bek menepi, opsi yang tersisa dipaksa menanggung beban fisik yang intens.

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    Tuntutan fisik yang tinggi membuat bek sayap berisiko

    Peran bek sayap telah menjadi salah satu posisi yang paling menuntut dalam sepak bola modern. Arteta menempatkan tuntutan fisik yang sangat besar pada para pemain bertahannya, yang mengharuskan mereka terus melakukan overlap, sprint untuk pemulihan, dan pergerakan berkecepatan tinggi secara berkelanjutan. Analis performa cedera Stephen Smith dari Kitman Labs menyoroti beban fisik khusus yang dialami bek sayap modern.

    "Bek sayap jelas merupakan salah satu posisi yang paling menuntut di lapangan dan data mendukung hal itu," jelas Smith, seperti dikutip oleh Metro. "Gambaran yang sebenarnya adalah tuntutan terhadap seorang bek sayap bukan soal total jarak tempuh, melainkan jenis larinya, sprint eksplosif berulang naik turun di koridor yang sama."

  • Mengelola kedalaman skuad dan rencana pemulihan jangka panjang

    Arsenal secara keseluruhan punya stok yang baik di posisi bek sayap, dengan Riccardo Calafiori, Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly di sisi kiri. Namun, mengelola beban spesifik di sisi kanan tetap krusial untuk menjaga tantangan gelar Arsenal tetap pada jalurnya.

    White tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk kemenangan atas Ipswich di Carabao Cup pada tengah pekan, dengan Martin Zubimendi terpaksa turun sebagai bek kanan. Timber juga diistirahatkan, meski Arteta mengonfirmasi bek Belanda itu tidak mengalami masalah baru setelah musim debutnya terhenti karena cedera ACL.

    Berbicara soal jadwal pemulihan, Smith menyarankan agar pemain tidak dipaksa kembali terlalu cepat, dengan mengatakan: "Bahkan cedera ringan pada pangkal paha atau adductor biasanya memerlukan satu atau dua pekan dengan pengelolaan beban sebelum seorang pemain benar-benar kembali ke intensitas latihan penuh."

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    Jeda internasional memberikan periode pemulihan yang krusial

    Arsenal mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan Sabtu sore melawan mantan klub White, Brighton. Meski White berpotensi tampil, jeda internasional tiga pekan yang akan datang memberikan kesempatan ideal untuk pemulihan total.

    Arsenal dapat memanfaatkan pekan-pekan itu di lapangan latihan untuk mengembalikan White dan Timber ke kondisi terbaik sepenuhnya. Dengan perburuan gelar menuntut kondisi fisik puncak, rotasi yang cermat akan menentukan stabilitas lini belakang Arsenal. Manajemen beban yang cerdas sekarang bisa memastikan kedua bek kanan elite itu tetap bugar dan segar saat musim dilanjutkan.

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