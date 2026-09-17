Mengapa Carlos Baleba senilai £70 juta bisa menjadi jawaban atas masalah pertahanan Manchester United saat mantan bek sayap Setan Merah membahas perubahan taktik

Perubahan itu mungkin belum datang sebelum jeda internasional pertama musim 2026-27, dengan United hanya memiliki satu laga lagi sebelum kompetisi domestik berhenti selama tiga pekan. Pertandingan tersebut akan digelar tandang ke markas Fulham pada hari Minggu.

Tim asuhan Michael Carrick memasuki laga itu dengan kepercayaan diri tim yang terguncang setelah menelan dua kekalahan beruntun. Kekalahan derby melawan City dialami dalam situasi kontroversial, sebelum kemudian tersingkir dari Carabao Cup di kandang sendiri.

United sempat memimpin 2-0 atas Brighton dalam laga putaran ketiga mereka saat pertandingan baru berjalan 10 menit, tetapi mengalami keruntuhan dramatis di babak kedua ketika lubang-lubang besar terbuka di lini belakang empat pemain mereka yang banyak dirombak.

Sementara Carrick melakukan rotasi dalam laga itu, pemain seperti Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw juga tidak tampil jauh lebih baik, dengan lini belakang Manchester United sudah kebobolan tujuh kali dalam empat pertandingan Premier League. Satu-satunya clean sheet mereka musim ini diraih saat menang atas Sabah di Champions League.