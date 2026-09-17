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Mengapa Carlos Baleba senilai £70 juta bisa menjadi jawaban atas masalah pertahanan Manchester United saat mantan bek sayap Setan Merah membahas perubahan taktik
Manchester United baru mencatatkan satu nirbobol musim ini
Perubahan itu mungkin belum datang sebelum jeda internasional pertama musim 2026-27, dengan United hanya memiliki satu laga lagi sebelum kompetisi domestik berhenti selama tiga pekan. Pertandingan tersebut akan digelar tandang ke markas Fulham pada hari Minggu.
Tim asuhan Michael Carrick memasuki laga itu dengan kepercayaan diri tim yang terguncang setelah menelan dua kekalahan beruntun. Kekalahan derby melawan City dialami dalam situasi kontroversial, sebelum kemudian tersingkir dari Carabao Cup di kandang sendiri.
United sempat memimpin 2-0 atas Brighton dalam laga putaran ketiga mereka saat pertandingan baru berjalan 10 menit, tetapi mengalami keruntuhan dramatis di babak kedua ketika lubang-lubang besar terbuka di lini belakang empat pemain mereka yang banyak dirombak.
Sementara Carrick melakukan rotasi dalam laga itu, pemain seperti Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw juga tidak tampil jauh lebih baik, dengan lini belakang Manchester United sudah kebobolan tujuh kali dalam empat pertandingan Premier League. Satu-satunya clean sheet mereka musim ini diraih saat menang atas Sabah di Champions League.
- Getty Images
Bisakah Baleba menjadi jawaban atas masalah Manchester United?
Baleba bisa membantu membendung laju serangan lawan yang menerobos lini tengah, dengan gelandang 22 tahun yang agresif itu memiliki energi dan kegigihan penting untuk mengisi peran sebagai gelandang jangkar.
Simpson, berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Free Bets, rumah bagi situs taruhan terbaik, mengatakan saat ditanya bagaimana United bisa menutup sejumlah kebocoran yang mengkhawatirkan: “Saya pikir kami akan membutuhkan Baleba, meskipun saya menyukai Youri [Tielemans] dan Kobbie [Mainoo].
“Saya pikir dengan bola, mereka bertiga, tidak ada yang lebih baik, Kobbie, Youri, dan Bruno [Fernandes]. Sebagai trio, dalam latihan mereka akan luar biasa dengan bola, sedangkan mungkin tanpa bola, itulah yang menurut saya sedang menyulitkan lini belakang. Di depan mereka, tidak ada perlindungan itu, jadi mereka jadi lebih terekspos. Itu mungkin alasan mengapa Baleba akan dibutuhkan.”
Amorim dengan keras kepala tetap mengutamakan bek sayap dalam sistemnya
United menahan diri untuk tidak memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas, atau tidak bisa mengidentifikasi tambahan yang tepat dengan harga yang sesuai, dan telah kembali ke lini empat tradisional setelah mantan bos Ruben Amorim dengan keras kepala tetap memakai tiga bek tengah dan wing-back.
Terkait perubahan taktik itu dan apakah perekrutan tertentu dilakukan agar sesuai dengan sistem yang kini sudah tidak lagi dipakai, mantan bek kanan United Simpson berkata: “[Diogo] Dalot bermain sebagai wing-back kiri, [Patrick] Dorgu bermain sebagai wing-back kanan, [Noussair] Mazraoui bermain sebagai wing-back.
“Dorgu, saya paham maksud Anda, dia mungkin dibeli sebagai wing-back, tetapi saya rasa dia bukan itu. Saya pikir ada tipe pemain tertentu yang memang memainkan peran itu, dan saya tidak tahu apakah mereka seperti itu.
“Saya pikir dia masih terlalu mentah untuk menjadi wing-back naik-turun yang solid. Di sepertiga akhir lapangan dia bisa menunjukkan kemampuannya dan mungkin tidak cukup sigap saat bertahan. Dalot, dalam menyerang, dia memang maju ke depan, tetapi saya tidak akan bilang kualitasnya di sepertiga akhir lapangan itu hebat. Anda tidak benar-benar mengaitkan Dalot dengan melepaskan umpan ke kotak penalti di sepertiga akhir lapangan, mengontrol bola lalu melepaskannya. Kondisi fisiknya sangat prima. Mazraoui adalah full-back bertahan, seperti saya dulu. Saya hanya pikir Luke tidak bisa melakukan sebanyak itu.”
- Getty/GOAL
Akankah Manchester United kembali berbelanja pada bursa transfer Januari?
Manchester United mungkin akan kembali mencari inspirasi di bursa transfer pada Januari, tetapi mereka harus mampu melewati musim gugur, awal musim dingin, dan memasuki tahun baru sebelum penambahan pemain lebih lanjut ke dalam skuad dapat dilakukan.
Baleba, setelah pulih sepenuhnya dari cedera ligamen pergelangan kaki yang menghambatnya, bisa menjadi solusi yang dicari Carrick dan kolega, tetapi konsensus umumnya adalah bahwa tambahan kekuatan masih dibutuhkan agar kembali menjadi penantang serius untuk trofi paling bergengsi sekali lagi.
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