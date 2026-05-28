Mengapa Carlos Baleba akan menjadi ‘rekrutan yang tepat’ bagi Man Utd, sebagaimana dijelaskan oleh mantan gelandang Red Devils, Eric Djemba-Djemba, dengan mengutip Bruno Fernandes untuk menunjukkan di mana bintang Kamerun itu bisa meningkatkan permainannya
Pilihan gelandang: Siapa saja yang dikaitkan dengan Man Utd
Dengan pemain internasional Brasil berpengalaman Casemiro yang bersiap meninggalkan "Teater Impian" sebagai pemain bebas transfer, tim membutuhkan tenaga segar di lini tengah saat Michael Carrick menghadapi tantangan untuk merakit tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Premier.
Berbagai target dikabarkan telah masuk dalam radar perekrutan United, dengan pengalaman bermain di level teratas Inggris tampaknya menjadi kualitas yang sangat diinginkan oleh Setan Merah. Serangan perekrutan kabarnya sedang disiapkan terhadap rival-rival domestik.
Elliot Anderson dari Nottingham Forest adalah pemain yang banyak diminati, termasuk oleh beberapa klub di Manchester, sementara Adam Wharton telah menunjukkan performa yang cukup di Crystal Palace untuk menunjukkan bahwa ia siap naik ke level berikutnya di Premier League. Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes menghadapi pertanyaan serius mengenai masa depan mereka di Newcastle.
Namun, United mungkin memutuskan untuk melebarkan jaring mereka ke arah Brighton saat jendela transfer berikutnya dibuka. Upaya telah dilakukan di masa lalu untuk memboyong Baleba dari Amex Stadium setelah melihatnya langsung beradaptasi dengan baik setelah pindah ke Seagulls pada 2023.
Apakah Baleba akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Setan Merah?
Baleba mungkin menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi Setan Merah, mengingat harga yang dilaporkan diminta untuk pemain lain, dan Djemba-Djemba — saat berbicara bersama Betinia — mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah rekan senegaranya itu akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi United: “Bagi saya, ya, mengapa tidak?
“Dia pemain muda, pemain box-to-box, dan menurut saya selama tiga tahun dia telah bermain secara reguler bersama Brighton - dia mengenal Liga Premier, bagaimana cara kerjanya. Bagi saya, ini akan menjadi rekrutan yang bagus untuknya. Sekarang, Manchester United yang memutuskan, Michael Carrick yang memutuskan, tapi bagi saya, saya pikir ini akan menjadi rekrutan yang bagus untuknya.”
Di bidang apa saja pemain timnas Kamerun, Baleba, bisa meningkatkan kemampuannya?
Baleba akan menjadi rekrutan yang menjanjikan bagi masa kini dan masa depan di Old Trafford, mengingat usianya yang baru 22 tahun. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam permainannya, terutama karena pemain muda ini terus menunjukkan peningkatan saat berkompetisi di level tertinggi.
Ketika ditanya di mana Baleba bisa berkembang, Djemba-Djemba menambahkan - dengan kapten United saat ini dijadikan panutan: “Saya pikir soal tempo permainan, seperti Casemiro, seperti Fede Valverde, soal tempo permainan, tapi saya yakin dia akan belajar, dia akan belajar karena dia masih muda, 22 tahun, dan bermain sebagai gelandang tidaklah mudah. Manchester United adalah tim besar, dan di sana kamu harus belajar cepat. Saya tahu jika Baleba pindah ke Manchester, dia akan meningkatkan permainannya lagi, sehingga dia akan belajar.
“Dia perlu memiliki tempo permainan, cara mengelola permainan, mempertahankan bola, seperti Bruno—lihatlah bagaimana Bruno Fernandes bermain, dia memiliki tempo, dia adalah raja, dia adalah koki, dia mengelola permainan, dan bagi saya, Baleba, dia bisa melakukannya dan saya pikir dia akan berkembang lagi.”
Carrick siap terjun ke bursa transfer musim panas
Baleba lebih merupakan gelandang bertahan, mirip dengan Casemiro, daripada seorang kreator seperti Fernandes. Namun, ia bisa mencontoh pemain asal Portugal itu—yang baru saja mencetak sejarah dengan mencatatkan 21 assist dalam satu musim Liga Premier—untuk mendapatkan panduan tentang cara memaksimalkan kemampuannya.
Carrick menyadari bahwa ia perlu mencari pemain lain yang energik untuk mengisi kekosongan di jantung timnya - bersama Fernandes dan Kobbie Mainoo - dengan belum ditentukan jalur transfer mana yang akan ia tempuh saat berinvestasi besar-besaran untuk mendatangkan pemain pengambil bola lainnya bagi Setan Merah.