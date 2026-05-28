Mengapa Carlos Baleba akan menjadi ‘rekrutan yang tepat’ bagi Man Utd, sebagaimana dijelaskan oleh mantan gelandang Red Devils, Eric Djemba-Djemba, dengan mengutip Bruno Fernandes untuk menunjukkan di mana bintang Kamerun itu bisa meningkatkan permainannya

Dengan pemain internasional Brasil berpengalaman Casemiro yang bersiap meninggalkan "Teater Impian" sebagai pemain bebas transfer, tim membutuhkan tenaga segar di lini tengah saat Michael Carrick menghadapi tantangan untuk merakit tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Premier.

Berbagai target dikabarkan telah masuk dalam radar perekrutan United, dengan pengalaman bermain di level teratas Inggris tampaknya menjadi kualitas yang sangat diinginkan oleh Setan Merah. Serangan perekrutan kabarnya sedang disiapkan terhadap rival-rival domestik.

Elliot Anderson dari Nottingham Forest adalah pemain yang banyak diminati, termasuk oleh beberapa klub di Manchester, sementara Adam Wharton telah menunjukkan performa yang cukup di Crystal Palace untuk menunjukkan bahwa ia siap naik ke level berikutnya di Premier League. Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes menghadapi pertanyaan serius mengenai masa depan mereka di Newcastle.

Namun, United mungkin memutuskan untuk melebarkan jaring mereka ke arah Brighton saat jendela transfer berikutnya dibuka. Upaya telah dilakukan di masa lalu untuk memboyong Baleba dari Amex Stadium setelah melihatnya langsung beradaptasi dengan baik setelah pindah ke Seagulls pada 2023.