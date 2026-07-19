Inggris memastikan hasil terbaik mereka di Piala Dunia sejak 1966 berkat kemenangan 6-4 yang penuh drama atas Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, namun berita utama justru didominasi oleh Saka. Bintang Arsenal itu mencetak hat-trick yang tajam, termasuk dua gol luar biasa di babak pertama, untuk mengingatkan semua orang akan betapa pentingnya dirinya bagi tim nasional.

Saat berbicara kepada BBC setelah peluit akhir dibunyikan, sang pemain sayap tidak menyembunyikan keinginannya untuk lebih banyak terlibat selama babak gugur. Ketika ditanya tentang perannya yang terbatas di babak sebelumnya, Saka yang bersikap tegas berkata: "Tentu saja, saya ingin sekali bermain lebih banyak. Tapi tentu saja, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal itu sekarang. Saya berusaha menunjukkan kemampuan saya di lapangan. Mari kita lanjutkan."