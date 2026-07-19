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Mengapa Bukayo Saka, sang pahlawan hat-trick, tidak lebih sering diturunkan untuk timnas Inggris? Bintang Arsenal itu menegaskan bahwa ia dalam kondisi ‘fit’, sementara Thomas Tuchel menjelaskan alasan mengapa ia tidak diturunkan dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Argentina
Saka tampil gemilang saat Inggris meraih medali perunggu
Inggris memastikan hasil terbaik mereka di Piala Dunia sejak 1966 berkat kemenangan 6-4 yang penuh drama atas Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, namun berita utama justru didominasi oleh Saka. Bintang Arsenal itu mencetak hat-trick yang tajam, termasuk dua gol luar biasa di babak pertama, untuk mengingatkan semua orang akan betapa pentingnya dirinya bagi tim nasional.
Saat berbicara kepada BBC setelah peluit akhir dibunyikan, sang pemain sayap tidak menyembunyikan keinginannya untuk lebih banyak terlibat selama babak gugur. Ketika ditanya tentang perannya yang terbatas di babak sebelumnya, Saka yang bersikap tegas berkata: "Tentu saja, saya ingin sekali bermain lebih banyak. Tapi tentu saja, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal itu sekarang. Saya berusaha menunjukkan kemampuan saya di lapangan. Mari kita lanjutkan."
- Getty Images Sport
Tuchel menjelaskan alasan taktis di balik kegagalan lolos ke semifinal
Keputusan untuk menurunkan Morgan Rogers alih-alih Saka dalam kekalahan di semifinal menjadi poin utama perdebatan di kalangan pendukung dan pakar. Tuchel membela pilihannya, dengan menyatakan bahwa keputusannya didasarkan pada insting, bukan karena meremehkan kualitas pemain Arsenal tersebut. Manajer asal Jerman itu menjelaskan pemikirannya, dengan mengatakan: "Dia melakukan segalanya dengan benar. Saya hanya memiliki firasat di semifinal bahwa Morgan Rogers akan terlibat dalam sesuatu yang istimewa. Itu saja."
Tuchel menjelaskan lebih lanjut mengenai kesulitan yang dihadapi selama pertandingan yang penuh tekanan melawan tim yang akhirnya menjadi finalis tersebut, sambil menyoroti dampak fisik yang ditimbulkan pertandingan itu terhadap skuadnya. "Pertandingan [melawan Argentina] itu begitu menuntut sehingga kami terpaksa melakukan pergantian pemain karena kram dan alur permainan," tambahnya. "Bukayo menunjukkan bahwa dia adalah pemain kunci, itu tidak pernah diragukan. Saya bahkan tidak menyadari bahwa dia mencetak hat-trick [melawan Prancis].”
Kekhawatiran soal kebugaran dibantah oleh bintang Arsenal
Spekulasi semakin menguat bahwa Saka masih mengalami cedera yang berkepanjangan setelah menjalani musim yang melelahkan di Liga Premier dan Liga Champions bersama Arsenal. Pemain sayap tersebut sempat absen dari posisi starter pada awal babak penyisihan grup akibat masalah yang mengganggu dua bulan terakhir musim klubnya.
Data statistik jelas menunjukkan bahwa meski belum dalam kondisi 100 persen, Saka tetap menjadi sumber kreativitas paling produktif bagi Inggris. Saat babak perempat final tiba, ia telah mencatatkan tiga assist hanya dalam 192 menit bermain.
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Memperkecil jarak dengan para pemain elit dunia
Tuchel tetap optimis mengenai perkembangan timnas Inggris di bawah kepemimpinannya. Kemenangan atas Prancis dipandang sebagai langkah simbolis menuju persaingan dengan raksasa-raksasa sepak bola internasional, meskipun luka kekalahan di semifinal masih terasa menyakitkan. Tuchel mengatakan: "Kami memiliki kemampuan untuk menutup celah itu. Mereka memiliki kemampuan untuk membuka celah itu kembali. Delapan tahun lalu mereka [Prancis] adalah juara [Piala Dunia], empat tahun lalu mereka mencapai final dan juga final Nations League. Ada sedikit kesenjangan, tapi kami ingin menutupnya."
Manajer tersebut menegaskan bahwa ia tetap bersemangat penuh dalam menjalankan perannya, terlepas dari sorotan seputar penanganan taktisnya terhadap pemain bintang seperti Saka. “Saya katakan [pada Sabtu lalu, pertandingan ini] adalah langkah pertama untuk menutup celah itu. Kami berhasil melakukannya. Kami mengalahkan mereka. Lawan berikutnya adalah Spanyol di Liga Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
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