Mengapa Bukayo Saka ditarik keluar pada babak pertama setelah mencetak gol dalam kemenangan Arsenal atas Fulham? Mikel Arteta menjelaskan alasan pergantian pemain tersebut

Meskipun Saka tampil sangat berpengaruh, Arteta memilih untuk menggantikannya saat jeda babak pertama guna memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang setelah lama absen. Menjelaskan keputusan tersebut kepada media, manajer Arsenal itu berkata: “Kami harus melakukannya, dia bermain sekitar 30 menit di Madrid, sekarang dia sudah bermain 45 menit. Kami perlu meningkatkan beban latihannya, tapi kami harus berhati-hati karena kami membutuhkannya di lapangan.”

Mengenai pemulihan Saka dari masalah Achilles yang berkepanjangan, Arteta mencatat: “Saya pikir rasa sakitnya sudah hilang dan itu jelas merupakan sesuatu yang membatasi kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu. Hari ini dia merasa lebih leluasa, dia merasa rileks dan saya pikir kami telah mendapatkan kembali Bukayo yang kami butuhkan.”