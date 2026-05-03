Mengapa Bukayo Saka ditarik keluar pada babak pertama setelah mencetak gol dalam kemenangan Arsenal atas Fulham? Mikel Arteta menjelaskan alasan pergantian pemain tersebut
The Gunners mengambil inisiatif dalam perebutan gelar
Arsenal memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Premier menjadi enam poin berkat penampilan dominan di babak pertama saat menjamu Fulham di Emirates Stadium. Saka, yang kembali menjadi starter untuk pertama kalinya sejak Maret setelah pulih dari cedera Achilles, memberikan umpan kepada Viktor Gyokeres untuk mencetak gol pembuka sebelum ia sendiri menggandakan keunggulan lewat tendangan akurat. Gol kedua dari Gyokeres di masa tambahan waktu membuat skor menjadi 3-0, sehingga Arteta dapat merotasi skuadnya saat jeda untuk menghemat tenaga para pemain kunci menjelang pertandingan-pertandingan Eropa mendatang.
Mengelola beban
Meskipun Saka tampil sangat berpengaruh, Arteta memilih untuk menggantikannya saat jeda babak pertama guna memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang setelah lama absen. Menjelaskan keputusan tersebut kepada media, manajer Arsenal itu berkata: “Kami harus melakukannya, dia bermain sekitar 30 menit di Madrid, sekarang dia sudah bermain 45 menit. Kami perlu meningkatkan beban latihannya, tapi kami harus berhati-hati karena kami membutuhkannya di lapangan.”
Mengenai pemulihan Saka dari masalah Achilles yang berkepanjangan, Arteta mencatat: “Saya pikir rasa sakitnya sudah hilang dan itu jelas merupakan sesuatu yang membatasi kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu. Hari ini dia merasa lebih leluasa, dia merasa rileks dan saya pikir kami telah mendapatkan kembali Bukayo yang kami butuhkan.”
Kembalinya performa yang tepat waktu
Kembalinya Saka ke starting XI bertepatan dengan momen paling krusial musim ini, memberikan sentuhan kreatif yang selama ini hilang selama ia absen. Arteta memuji dampak dan kesiapan mental sang pemain sayap saat klub ini mengejar gelar ganda bersejarah: “Dia jelas membuat perbedaan,” kata pelatih asal Spanyol itu. “Dia melakukan dua aksi yang menentukan hasil pertandingan dan kami tahu apa yang mampu dilakukannya. Dia kembali pada periode terpenting musim ini dan kini dia dalam kondisi prima, pikirannya segar, semangatnya berada di puncak tertinggi, dan saya rasa dia membutuhkan penampilan seperti itu untuk memberi dampak pada tim, jadi ini menjadi landasan yang kuat menjelang pertandingan Selasa.”
Mengejar kejayaan di kancah Eropa dan domestik
Tim asal London Utara ini kini mengalihkan fokusnya ke leg kedua semifinal Liga Champions yang menentukan pada Selasa mendatang melawan Atlético Madrid, dengan skor agregat saat ini imbang 1-1. Setelah penampilan gemilang mereka di ajang Eropa, derby London melawan West Ham menanti mereka saat mereka berupaya mempertahankan keunggulan tipis atas Manchester City dalam perebutan gelar juara. Dengan hanya tersisa tiga pertandingan di kompetisi domestik, The Gunners berada di ambang gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade, sekaligus mengejar penampilan pertama mereka di final Liga Champions sejak 2006.