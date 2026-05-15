Mengapa bintang Arsenal senilai £105 juta, Declan Rice, membuat kapten Man Utd Bruno Fernandes ‘sangat sedih’ akibat keputusan transfernya
Fernandes mengaku kecewa atas transfer Rice
Kapten Manchester United, Fernandes, mengungkapkan bahwa ia berharap Rice bergabung dengan klub tersebut sebelum gelandang itu menyelesaikan transfer senilai £105 juta ($140 juta) dari West Ham United ke Arsenal pada tahun 2023. Manchester United telah lama mencari gelandang bertahan yang dominan, dan Fernandes yakin Rice bisa menjadi solusi atas masalah tersebut di Old Trafford. Namun, pemain internasional Inggris itu justru memilih pindah ke London Utara, di mana ia dengan cepat menjadi sosok kunci di bawah asuhan Mikel Arteta.
Fernandes menjelaskan mengapa Rice akan menjadi pilihan yang ideal bagi United
Kedatangan Rice telah memainkan peran besar dalam peningkatan performa Arsenal, dengan gelandang tersebut muncul sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Liga Premier. Berbicara mengenai drama transfer tersebut, Fernandes mengakui bahwa ia kecewa melihat Rice memilih Arsenal daripada Manchester United.
"Saya selalu bilang, Rice adalah pemain yang cocok untuk Man United, saya benar-benar sedih saat dia memilih bergabung dengan Arsenal," kata Fernandes di JoelBeyaTV. "Saya selalu berpikir dia akan sangat cocok untuk klub kami."
"Ini sangat istimewa"
Meskipun merasa sedih karena kehilangan peluang transfer, Fernandes telah menjalani musim yang luar biasa secara individu. Kapten United ini baru-baru ini mengalahkan Rice dalam perebutan gelar Pemain Terbaik Tahun Ini versi Asosiasi Penulis Sepak Bola (FWA) setelah mencatatkan musim yang memecahkan rekor. Pemain berusia 31 tahun ini telah mencatatkan 19 assist di liga musim ini, yang membuatnya hanya selangkah lagi dari rekor assist terbanyak dalam satu musim yang dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.
"Tentu saja selalu menyenangkan melihat banyak orang memilih Anda, dan saya tahu ini adalah penghargaan besar di Inggris, dan bagi saya ini sangat istimewa," kata Fernandes mengenai kemenangannya. Ia menambahkan: "Penghargaan ini juga datang dari orang-orang yang mengikuti sepak bola dari seluruh Inggris, orang-orang yang bekerja di balik layar bersama para pemain, dan hal itu membuatnya sangat istimewa. Tentu saja, Anda senang melihat hal-hal baik tentang diri Anda di luar sana - Anda tidak terlalu menyukainya ketika hal-hal itu tidak begitu baik - tetapi itu adalah bagian dari pekerjaan.
"Tentu saja, ketika momen-momen seperti ini datang, saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk berada di sini mewakili orang-orang yang memilih saya dan juga mereka yang tidak memilih saya serta yang membuat pilihan lain. Kita tahu, seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang kita lakukan adalah pekerjaan kolektif, tetapi ketika secara individu Anda diakui atas apa yang telah Anda lakukan selama musim ini, rasanya sangat istimewa."
Arsenal semakin dekat dengan gelar juara
Seiring mendekatnya musim ke tahap krusial, Rice tetap menjadi sosok kunci dalam upaya Arsenal meraih gelar juara. Gelandang ini diperkirakan akan memainkan peran penting saat tim asuhan Arteta menghadapi Burnley dalam perburuan gelar Liga Premier. The Gunners juga akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain di final Liga Champions akhir bulan ini. Sementara itu, Fernandes telah membawa Setan Merah lolos ke Liga Champions musim depan dan kini tengah mempersiapkan diri untuk laga melawan Nottingham Forest.