Mengapa bintang Arsenal senilai £105 juta, Declan Rice, membuat kapten Man Utd Bruno Fernandes ‘sangat sedih’ akibat keputusan transfernya

Meskipun merasa sedih karena kehilangan peluang transfer, Fernandes telah menjalani musim yang luar biasa secara individu. Kapten United ini baru-baru ini mengalahkan Rice dalam perebutan gelar Pemain Terbaik Tahun Ini versi Asosiasi Penulis Sepak Bola (FWA) setelah mencatatkan musim yang memecahkan rekor. Pemain berusia 31 tahun ini telah mencatatkan 19 assist di liga musim ini, yang membuatnya hanya selangkah lagi dari rekor assist terbanyak dalam satu musim yang dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

"Tentu saja selalu menyenangkan melihat banyak orang memilih Anda, dan saya tahu ini adalah penghargaan besar di Inggris, dan bagi saya ini sangat istimewa," kata Fernandes mengenai kemenangannya. Ia menambahkan: "Penghargaan ini juga datang dari orang-orang yang mengikuti sepak bola dari seluruh Inggris, orang-orang yang bekerja di balik layar bersama para pemain, dan hal itu membuatnya sangat istimewa. Tentu saja, Anda senang melihat hal-hal baik tentang diri Anda di luar sana - Anda tidak terlalu menyukainya ketika hal-hal itu tidak begitu baik - tetapi itu adalah bagian dari pekerjaan.

"Tentu saja, ketika momen-momen seperti ini datang, saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk berada di sini mewakili orang-orang yang memilih saya dan juga mereka yang tidak memilih saya serta yang membuat pilihan lain. Kita tahu, seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang kita lakukan adalah pekerjaan kolektif, tetapi ketika secara individu Anda diakui atas apa yang telah Anda lakukan selama musim ini, rasanya sangat istimewa."