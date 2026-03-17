Bayern Munich menghitung jumlah kipernya, Kompany melihat ke sekeliling dan... tidak menemukan siapa pun. Tim asal Jerman itu tidak memiliki pemain yang tersedia untuk posisi tersebut dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta yang dijadwalkan pada Rabu, 18 Maret. Mereka memenangkan leg pertama dengan skor 6-1 di Bergamo dan sudah hampir pasti lolos ke perempat final, tetapi tetap harus ada seseorang yang ditempatkan di bawah mistar gawang. Dengan empat kiper utama tidak tersedia karena berbagai alasan, saat menelusuri daftar, kiper pertama yang tersedia untuk pertandingan ini adalah Leonard Prescott, kelahiran 2009 dan kiper utama tim U-19 Bayern setelah cedera yang dialami Leon Klanac.
Mengapa Bayern Munich bisa menurunkan kiper kelima saat menghadapi Atalanta di Liga Champions: Prescott yang berusia 16 tahun sedang melakukan pemanasan, hal ini bisa menjadi rekor
KEEMPAT PENJAGA GAWANG YANG TIDAK BISA BERMAIN
Secara mengejutkan, di usia 16 tahun ia berpotensi melakukan debut di Liga Champions setelah sebelumnya dipanggil untuk pertandingan leg pertama (serta untuk laga terakhir Bundesliga melawan Leverkusen). Pemanggilannya, seperti yang telah disebutkan, terkait dengan absennya empat kiper utama. Mari kita mulai: Manuel Neuer absen karena cedera otot betis; wakilnya, Jonas Urbig, sedang memulihkan diri dari gegar otak yang dideritanya dalam pertandingan di Bergamo seminggu yang lalu (belum bisa dipastikan apakah ia akan pulih). Kemudian ada kiper ketiga tim utama, Sven Ulreich, yang pasti absen karena cedera otot pada adduktor paha kanannya, dan kiper yang secara teori seharusnya menjadi kiper utama tim junior, Leon Klanac, yang absen sejak Desember lalu karena cedera parah pada pahanya.
REKOR DAN IZIN KHUSUS
Jika Prescott diturunkan, ia akan menjadi kiper termuda dalam sejarah Liga Champions, menggeser rekor Maarten Vandevoordt, yang pada 2019 melakukan debutnya bersama Genk pada usia 17 tahun dalam pertandingan melawan Napoli (rekor absolut, yang tetap tak terpecahkan, dipegang oleh Max Dowman dari Arsenal). Namun, ada hal menarik lainnya: jika pertandingan berlanjut hingga setelah pukul 23.00 (mungkin melalui perpanjangan waktu atau adu penalti), berdasarkan undang-undang perlindungan anak di Jerman, karena kiper muda Bayern tersebut masih berusia 16 tahun, klub harus mendapatkan izin khusus agar ia dapat terus bermain melebihi jam tersebut.