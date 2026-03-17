Secara mengejutkan, di usia 16 tahun ia berpotensi melakukan debut di Liga Champions setelah sebelumnya dipanggil untuk pertandingan leg pertama (serta untuk laga terakhir Bundesliga melawan Leverkusen). Pemanggilannya, seperti yang telah disebutkan, terkait dengan absennya empat kiper utama. Mari kita mulai: Manuel Neuer absen karena cedera otot betis; wakilnya, Jonas Urbig, sedang memulihkan diri dari gegar otak yang dideritanya dalam pertandingan di Bergamo seminggu yang lalu (belum bisa dipastikan apakah ia akan pulih). Kemudian ada kiper ketiga tim utama, Sven Ulreich, yang pasti absen karena cedera otot pada adduktor paha kanannya, dan kiper yang secara teori seharusnya menjadi kiper utama tim junior, Leon Klanac, yang absen sejak Desember lalu karena cedera parah pada pahanya.