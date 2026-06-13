Mengapa Barcelona tak berdaya menghentikan Spanyol mengambil 'risiko' dengan merekrut Lamine Yamal, mengingat pemain muda berbakat itu dinyatakan layak bermain di Piala Dunia 2026 setelah pulih dari cedera otot paha

Saat berbicara kepada wartawan di Chattanooga, De la Fuente menjelaskan kondisi terkini Yamal dan mengisyaratkan bahwa keputusan akhir akan diambil menjelang kick-off. Pelatih timnas Spanyol itu juga membantah anggapan bahwa memainkan pemain remaja tersebut merupakan risiko yang tidak perlu mengingat cedera yang baru-baru ini dialaminya.

"Dia dalam kondisi yang memungkinkan untuk bermain pada hari Senin," kata De la Fuente. "Kami akan menilai situasinya. Anda punya rencana, tapi pertandingan bisa membawa Anda ke arah yang berbeda. Lamine siap bermain, tapi belum siap untuk bermain selama 90 menit.

"Sepak bola adalah aktivitas yang berisiko. Baik dalam tiga menit maupun 90 menit, cedera bisa terjadi karena risiko selalu ada. Kami memikirkan kesehatan para pemain, tetapi kami juga harus menyadari bahwa di Piala Dunia, pertandingan pertama bisa menjadi penentu. Kami akan mengevaluasi kondisinya."