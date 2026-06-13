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Mengapa Barcelona tak berdaya menghentikan Spanyol mengambil 'risiko' dengan merekrut Lamine Yamal, mengingat pemain muda berbakat itu dinyatakan layak bermain di Piala Dunia 2026 setelah pulih dari cedera otot paha
De la Fuente menegaskan bahwa Yamal tersedia
Pelatih kepala Spanyol, De la Fuente, telah meredakan kekhawatiran terkait kondisi kebugaran Yamal menjelang pertandingan perdana La Roja di Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde. Pemain sayap Barcelona tersebut sedang dalam proses pemulihan dari cedera otot paha belakang yang membuatnya absen selama beberapa pekan di level klub. Kondisinya sempat memicu kekhawatiran terkait beban kerjanya, terutama dengan dimulainya turnamen internasional besar ini.
Namun, De la Fuente mengungkapkan bahwa pemain berusia 18 tahun itu cukup fit untuk diturunkan. Meskipun Yamal belum siap untuk bermain penuh selama satu pertandingan, ia tetap menjadi bagian penting dalam rencana Spanyol untuk pertandingan pembuka turnamen mereka.
- Getty Images Sport
Pelatih timnas Spanyol menjelaskan kondisi kebugaran para pemain
Saat berbicara kepada wartawan di Chattanooga, De la Fuente menjelaskan kondisi terkini Yamal dan mengisyaratkan bahwa keputusan akhir akan diambil menjelang kick-off. Pelatih timnas Spanyol itu juga membantah anggapan bahwa memainkan pemain remaja tersebut merupakan risiko yang tidak perlu mengingat cedera yang baru-baru ini dialaminya.
"Dia dalam kondisi yang memungkinkan untuk bermain pada hari Senin," kata De la Fuente. "Kami akan menilai situasinya. Anda punya rencana, tapi pertandingan bisa membawa Anda ke arah yang berbeda. Lamine siap bermain, tapi belum siap untuk bermain selama 90 menit.
"Sepak bola adalah aktivitas yang berisiko. Baik dalam tiga menit maupun 90 menit, cedera bisa terjadi karena risiko selalu ada. Kami memikirkan kesehatan para pemain, tetapi kami juga harus menyadari bahwa di Piala Dunia, pertandingan pertama bisa menjadi penentu. Kami akan mengevaluasi kondisinya."
Kurangnya kendali Barcelona
Meskipun klub-klub sering kali berusaha memengaruhi durasi penampilan pemain andalan mereka selama jeda internasional, Piala Dunia berjalan dengan dinamika yang berbeda. Barcelona dan RFEF tetap menjalin komunikasi, namun keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan staf teknis tim nasional, sehingga Hansi Flick dan jajaran direksi Barcelona memiliki sedikit ruang untuk campur tangan.
De la Fuente menegaskan bahwa jalur komunikasi tetap terbuka, namun ia menegaskan otoritasnya yang mutlak dalam pemilihan skuad untuk pertandingan hari Senin.
"Komunikasi dengan Barca sangat baik, ada kerja sama yang luar biasa. Ada kontak terus-menerus dengan Barca, tetapi saya lah yang akan mengambil keputusan. Saya akan menilai apakah dia harus bermain atau tidak," tambahnya.
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Mengelola menit-menit Yamal dengan cermat
Seperti yang dikatakan De la Fuente, Yamal kemungkinan besar tidak akan bermain penuh melawan Cape Verde. Spanyol mungkin akan memasukkannya dari bangku cadangan, sehingga ia bisa memberikan kontribusi sekaligus membatasi beban fisik pada otot paha belakangnya yang masih dalam masa pemulihan.
Bagi Spanyol, kembalinya salah satu pemain serang paling berpengaruh mereka merupakan dorongan besar di awal turnamen. Sementara itu, Blaugrana akan mengamati dengan cermat saat remaja ini mengambil langkah pertamanya kembali dalam aksi kompetitif di panggung terbesar.