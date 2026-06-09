Klub raksasa Catalan itu semakin cemas dengan penanganan Spanyol terhadap proses pemulihan Lamine Yamal, seiring meningkatnya kekhawatiran menjelang pertandingan pembuka tim nasional di Piala Dunia. Menurut Sport, Barcelona khawatir sang remaja bisa dipaksa kembali bertanding sebelum menyelesaikan proses pemulihan yang sepenuhnya terkendali.

Meskipun Spanyol tetap optimis mengenai peluangnya untuk bisa bermain, Barcelona percaya bahwa kehati-hatian harus tetap menjadi prioritas bagi pemain yang secara fisik masih dalam tahap perkembangan.

Situasi ini semakin memanas setelah komentar terbaru dari manajer timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengenai kondisi kebugaran beberapa pemain kunci, yang mengisyaratkan bahwa pemain muda tersebut hampir kembali ke lapangan.



