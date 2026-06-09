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Mengapa Barcelona 'khawatir dengan Lamine Yamal' saat bintang muda berbakat ini bersiap untuk mengejar gelar juara Piala Dunia bersama Spanyol
Kekhawatiran akan kepulangan yang terlalu dini
Klub raksasa Catalan itu semakin cemas dengan penanganan Spanyol terhadap proses pemulihan Lamine Yamal, seiring meningkatnya kekhawatiran menjelang pertandingan pembuka tim nasional di Piala Dunia. Menurut Sport, Barcelona khawatir sang remaja bisa dipaksa kembali bertanding sebelum menyelesaikan proses pemulihan yang sepenuhnya terkendali.
Meskipun Spanyol tetap optimis mengenai peluangnya untuk bisa bermain, Barcelona percaya bahwa kehati-hatian harus tetap menjadi prioritas bagi pemain yang secara fisik masih dalam tahap perkembangan.
Situasi ini semakin memanas setelah komentar terbaru dari manajer timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengenai kondisi kebugaran beberapa pemain kunci, yang mengisyaratkan bahwa pemain muda tersebut hampir kembali ke lapangan.
- AFP
Pembaruan optimis dari De la Fuente
Saat memberikan kabar terbaru mengenai para pemain andalannya yang cedera, De la Fuente menyebutkan bahwa Yamal menunjukkan kemajuan yang baik dan kemungkinan bisa kembali bermain lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Pelatih tersebut menyatakan: “Para pemain ini (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) menunjukkan kemajuan yang baik dalam proses pemulihannya. Saya rasa mereka semua akan siap untuk pertandingan pertama, tetapi kami akan menilai apakah layak bagi mereka untuk bermain di pertandingan itu, bukan karena risikonya, melainkan karena fokus kami melampaui hanya pertandingan kedua atau ketiga.”
Meskipun pernyataan tersebut terdengar positif dari sudut pandang Spanyol, hal itu telah menimbulkan kekhawatiran di dalam ruang ganti Camp Nou. Perlu diingat bahwa Yamal mengalami cedera otot paha depan (biceps femoris) di kaki kirinya saat Barcelona mengalahkan Celta Vigo pada 22 April dan belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak tanggal tersebut.
Para ahli medis memperingatkan tentang risiko kambuh
Peringatan dari pihak klub didukung oleh keterangan medis, karena mantan kepala fisioterapi Barcelona, Juanjo Brau, telah menyoroti bahaya dari kembalinya pemain yang terlalu terburu-buru.
Brau memperingatkan bahwa dalam proses ini, kembalinya pemain harus dilakukan dengan mengatur beban secara bertahap, yang seringkali bertentangan dengan tuntutan intensitas tinggi dalam turnamen Piala Dunia.
Pakar tersebut lebih lanjut mencatat bahwa ada risiko kambuh yang sangat nyata sejak seorang pemain dinyatakan pulih secara medis hingga satu setengah bulan kemudian. Jendela waktu ini sangat rentan bagi pemain eksplosif seperti Yamal, yang permainannya bergantung pada perubahan kecepatan yang tajam dan dribel agresif, sehingga memberikan tekanan yang sangat besar pada otot paha belakang.
- Getty
Perlombaan melawan waktu bagi Cape Verde
Spanyol dijadwalkan akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Cape Verde pada 15 Juni. Pada saat itu, baru 54 hari berlalu sejak cedera tersebut, yang menempatkan Yamal tepat di batas waktu pemulihan paling awal yang diperkirakan, bukan di ujung yang lebih aman dari rentang waktu delapan minggu yang biasanya diperlukan untuk robekan otot semacam itu.
Yamal belum sepenuhnya kembali ke sepak bola kompetitif sejak cedera tersebut, karena ia tidak ikut dalam tur Spanyol untuk pertandingan persahabatan melawan Peru dan malah tetap tinggal di markas latihan untuk melanjutkan program pemulihan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Bagi Barcelona, risiko kehilangan bintang mudanya akibat cedera jangka panjang lebih besar daripada keuntungan jangka pendek apa pun untuk pertandingan pembuka tim nasional.