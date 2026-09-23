Direksi klub merinci bagaimana modal tambahan tersebut akan disusun untuk menuntaskan infrastruktur stadion yang esensial dan modernisasi teknologi. Menjelaskan mekanisme bertahap itu dalam pernyataan resmi, Barcelona mengumumkan: "Operasi ini disusun dalam dua komponen."

Merinci pembagian finansial dan instrumen pasar yang terkait, klub menjelaskan: "Tahap pertama terdiri dari €300 juta yang akan memungkinkan penyelesaian Camp Nou, sebuah proyek yang cakupannya telah diperluas secara signifikan dibandingkan rencana awal melalui penambahan fasilitas, layanan, dan solusi teknologi baru. Komponen kedua terdiri dari €210 juta, yang akan diperoleh melalui dua penerbitan Media Notes masing-masing sebesar €105 juta. Yang pertama diterbitkan pada Juli 2026, sementara yang kedua dijadwalkan pada Oktober atau November 2026."

Putaran pinjaman terbaru ini mendorong proyeksi total biaya perombakan stadion ambisius tersebut menjadi hampir €2 miliar (£1,7 miliar/$2,3 miliar).