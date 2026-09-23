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Mengapa Barcelona akan dipaksa mengosongkan Camp Nou lagi musim depan setelah pendanaan €510 juta disetujui
Barcelona terpaksa pindah sementara
Barcelona harus kembali meninggalkan Camp Nou untuk sementara pada musim depan setelah disetujuinya paket pendanaan baru senilai €510 juta (£438 juta/$584 juta) untuk memasang atap stadion. Bendahara klub Ferran Olive mengonfirmasi bahwa tim utama akan kembali ke Stadion Olimpiade Montjuic sementara pekerjaan konstruksi intensif berlangsung. Jajaran petinggi klub memperkirakan Blaugrana tidak akan kembali secara permanen ke markas ikonik mereka hingga Januari 2028.
- CordonPress
Dewan mengonfirmasi paket pendanaan bertahap
Keterlambatan konstruksi yang berulang telah memaksa jajaran direksi mengambil langkah keuangan yang tegas untuk menjaga proyek ambisius redevelopment Espai Barca tetap berada di jalurnya. Dalam pemungutan suara penting pada akhir pekan, para socios klub secara resmi meratifikasi paket pendanaan baru untuk menutup dampak finansial yang terus membesar akibat kemunduran proyek. Barcelona menjelaskan bahwa suntikan modal itu diperlukan untuk "menutupi dampak ekonomi yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pelaksanaan proyek."
Biaya yang terus meningkat mendorong total pengeluaran
Direksi klub merinci bagaimana modal tambahan tersebut akan disusun untuk menuntaskan infrastruktur stadion yang esensial dan modernisasi teknologi. Menjelaskan mekanisme bertahap itu dalam pernyataan resmi, Barcelona mengumumkan: "Operasi ini disusun dalam dua komponen."
Merinci pembagian finansial dan instrumen pasar yang terkait, klub menjelaskan: "Tahap pertama terdiri dari €300 juta yang akan memungkinkan penyelesaian Camp Nou, sebuah proyek yang cakupannya telah diperluas secara signifikan dibandingkan rencana awal melalui penambahan fasilitas, layanan, dan solusi teknologi baru. Komponen kedua terdiri dari €210 juta, yang akan diperoleh melalui dua penerbitan Media Notes masing-masing sebesar €105 juta. Yang pertama diterbitkan pada Juli 2026, sementara yang kedua dijadwalkan pada Oktober atau November 2026."
Putaran pinjaman terbaru ini mendorong proyeksi total biaya perombakan stadion ambisius tersebut menjadi hampir €2 miliar (£1,7 miliar/$2,3 miliar).
- Box to Box Pictures
Arena yang telah dimodernisasi menanti final akbar
Kapasitas saat ini pada hari pertandingan berada di angka 62.000, meski jumlah itu akan meningkat menjadi 75.000 pada musim ini seiring pembukaan kembali secara bertahap tingkat ketiga. Barcelona akan kembali menyambut 95.000 penonton pada Januari 2028 sebelum kapasitas mencapai puncaknya di 105.000 untuk musim 2028-29. Proyek yang telah rampung itu akan langsung menunjukkan kemegahannya kepada dunia, setelah sudah dipilih oleh UEFA untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions 2029.
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