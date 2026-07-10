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Mengapa Aston Villa tampaknya tidak akan memburu Phil Foden atau Eberechi Eze meskipun Morgan Rogers hengkang dengan nilai transfer £130 juta - dengan Stan Collymore menjelaskan rencana transfer tersebut
Arsenal sedang menjajaki opsi-opsi alternatif setelah dikabarkan tertarik pada Rogers
Villa mungkin bisa menemukan cara untuk mempertahankan Rogers — yang saat ini sedang bertugas di Piala Dunia — di kampung halamannya di West Midlands. Arsenal dikabarkan tertarik padanya, tetapi juara bertahan Liga Premier itu tampaknya telah mengalihkan perhatian mereka ke gelandang Newcastle, Bruno Guimaraes.
The Gunners mungkin telah mundur karena harga yang diminta Villa, yang menuntut syarat-syarat yang memecahkan rekor, dan hal itu bisa mengakhiri rumor tersebut. Namun, Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) harus diperhitungkan, dan penjualan pemain pada musim panas perlu dilakukan untuk mengumpulkan dana dan menjaga keseimbangan keuangan.
- Getty/GOAL
Apakah Foden atau Eze akan menjadi incaran jika Rogers hengkang dari Villa Park?
Rogers tidak akan kekurangan pilihan untuk dipertimbangkan jika pintu keluar di Villa Park mulai terbuka sedikit, mengingat klub-klub besar dari seluruh Eropa dikabarkan terus memantau situasinya dengan cermat. Jika ia memutuskan hengkang, maka Emery akan memiliki dana yang cukup besar untuk merekrut pengganti yang sesuai.
Beberapa penggemar berpendapat bahwa playmaker Manchester City, Foden — setelah melihatnya gagal masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 — mungkin tertarik untuk menghadapi tantangan baru. Jika Rogers pindah ke Emirates Stadium, ada kemungkinan Eze akan mencari klub baru karena menyadari bahwa peluangnya di bawah asuhan Mikel Arteta mungkin terbatas.
Target transfer: Jenis pemain yang dibutuhkan Villa
Ketika ditanya siapa yang ingin ia lihat menjadi target jika situasi tersebut terjadi, mantan striker Villa Collymore — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetGoodwin — mengatakan: “Ini pertanyaan yang sulit. Maksud saya, Villa harus mematuhi aturan PSR, jadi sebagian besar dana itu akan dialokasikan untuk itu.
“Menurut saya, Villa sebenarnya akan mempertimbangkan untuk menggantikan gelandang sayap seperti Morgan Rogers dengan pemain yang memiliki kecepatan luar biasa. Menurut saya, satu hal yang kurang dari Villa di posisi penyerang sayap adalah pemain yang mampu melewati lawan. Mereka sudah mencoba [Evann] Guessand, tapi tidak berhasil, lalu dia dipinjamkan ke Crystal Palace. Leon Bailly, tidak, mereka melepas Donyell Malen—Anda bisa berargumen dia adalah penyerang, tapi dengan kecepatannya, dia bisa menembus pertahanan lawan.
“Jadi, saya rasa tidak akan ada pemain seperti Foden atau Eze yang datang, melainkan pemain-pemain yang belum terlalu dikenal yang bermain di Bundesliga atau Serie A, berusia 21, 22, atau 23 tahun, yang bisa dikembangkan oleh Unai Emery.
“Saya tidak melihat skenario di mana mungkin ada satu pemain bintang, seperti saat Marcus Rashford datang dan menjalani masa pinjamannya, yang gajinya bisa ditanggung untuk jangka pendek. Menurut saya, Villa sangat fokus pada pembangunan generasi berikutnya dari tim ini, dan dengan segala hormat, saya tidak melihat pemain dari klub lain yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi, yang akan menerima gaji besar, bisa cocok dengan sistem Villa. Seperti halnya Morgan Rogers sendiri ketika ia bergabung dengan Villa; ia datang dari Middlesbrough, memiliki profil pemain tertentu yang telah mereka pantau selama beberapa tahun, dan mereka mendapatkannya dengan harga yang tepat, pada waktu yang tepat, sehingga mereka bisa mengembangkannya.
“Saya rasa itulah tepatnya prototipe standar yang akan dicari Villa—seorang pemain yang bisa mereka kembangkan, bukan pemain siap pakai yang akan menuntut gaji besar.”
- Getty
Rogers diikat dengan kontrak jangka panjang di tengah rumor kepergiannya
Villa, yang musim lalu akhirnya mengakhiri penantian selama 30 tahun untuk meraih trofi besar dengan menjuarai Liga Europa, kini menjadi pilihan yang menarik bagi setiap pemain yang mempertimbangkan untuk berkarier di Liga Premier.
Rogers belum memberikan indikasi bahwa ia sedang mengupayakan awal baru bagi dirinya sendiri, karena kontraknya masih berlaku hingga 2031, namun peraturan keuangan harus dipatuhi dan beberapa tim besar dikabarkan telah memasukkannya ke dalam radar perekrutan mereka masing-masing.
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