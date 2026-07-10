Ketika ditanya siapa yang ingin ia lihat menjadi target jika situasi tersebut terjadi, mantan striker Villa Collymore — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetGoodwin — mengatakan: “Ini pertanyaan yang sulit. Maksud saya, Villa harus mematuhi aturan PSR, jadi sebagian besar dana itu akan dialokasikan untuk itu.

“Menurut saya, Villa sebenarnya akan mempertimbangkan untuk menggantikan gelandang sayap seperti Morgan Rogers dengan pemain yang memiliki kecepatan luar biasa. Menurut saya, satu hal yang kurang dari Villa di posisi penyerang sayap adalah pemain yang mampu melewati lawan. Mereka sudah mencoba [Evann] Guessand, tapi tidak berhasil, lalu dia dipinjamkan ke Crystal Palace. Leon Bailly, tidak, mereka melepas Donyell Malen—Anda bisa berargumen dia adalah penyerang, tapi dengan kecepatannya, dia bisa menembus pertahanan lawan.

“Jadi, saya rasa tidak akan ada pemain seperti Foden atau Eze yang datang, melainkan pemain-pemain yang belum terlalu dikenal yang bermain di Bundesliga atau Serie A, berusia 21, 22, atau 23 tahun, yang bisa dikembangkan oleh Unai Emery.

“Saya tidak melihat skenario di mana mungkin ada satu pemain bintang, seperti saat Marcus Rashford datang dan menjalani masa pinjamannya, yang gajinya bisa ditanggung untuk jangka pendek. Menurut saya, Villa sangat fokus pada pembangunan generasi berikutnya dari tim ini, dan dengan segala hormat, saya tidak melihat pemain dari klub lain yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi, yang akan menerima gaji besar, bisa cocok dengan sistem Villa. Seperti halnya Morgan Rogers sendiri ketika ia bergabung dengan Villa; ia datang dari Middlesbrough, memiliki profil pemain tertentu yang telah mereka pantau selama beberapa tahun, dan mereka mendapatkannya dengan harga yang tepat, pada waktu yang tepat, sehingga mereka bisa mengembangkannya.

“Saya rasa itulah tepatnya prototipe standar yang akan dicari Villa—seorang pemain yang bisa mereka kembangkan, bukan pemain siap pakai yang akan menuntut gaji besar.”