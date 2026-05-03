Mengapa Arsenal menunggu begitu lama untuk menurunkan Myles Lewis-Skelly di lini tengah? Mikel Arteta mengkritik dirinya sendiri setelah mengambil ‘risiko besar’ dalam perebutan gelar Liga Premier
Dari bek kiri menjadi motor lini tengah
Lewis-Skelly bukanlah sosok asing di panggung besar, setelah mencatatkan musim yang gemilang tahun lalu di mana ia terutama tampil sebagai bek kiri yang bermain melebar ke sayap. Ia bahkan mendapat pujian atas penampilannya yang menonjol saat melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Namun, peluangnya di lini tengah terbatas musim ini, dengan penampilannya sebagai starter melawan Fulham menjadi penampilan liga ketiganya musim ini. Lewis-Skelly dipilih untuk menggantikan Martin Zubimendi, yang terlihat kelelahan dalam beberapa pekan terakhir, dan pemain muda ini merespons dengan penampilan yang sensasional.
Arteta mengolok-olok dirinya sendiri
Manajer itu saling berpelukan hangat dengan sang remaja di lapangan setelah peluit akhir dibunyikan, jelas merasa senang karena taruhannya membuahkan hasil. Arteta dengan cepat memuji ketangguhan mental sang pemain muda selama periode di mana ia harus bersabar menunggu kesempatan untuk bersinar di posisi favoritnya. Ketika ditanya mengapa butuh waktu lama untuk menurunkan lulusan akademi tersebut, Arteta menjawab sambil bercanda: "Mungkin karena saya sendiri tidak tahu. Mungkin saya seharusnya melakukannya lebih awal, saya tidak tahu."
Risiko yang diperhitungkan dalam perebutan gelar
Terlepas dari komentarnya yang santai, Arteta menjelaskan bahwa memilih Lewis-Skelly dalam situasi yang begitu krusial adalah keputusan yang telah ia pertimbangkan dengan matang. "Saya harus mengambil langkah ketika saya yakin seorang pemain sudah siap, tim sudah siap, dan lawan adalah pilihan yang tepat untuk memainkan dia di posisi itu," jelas pelatih asal Spanyol itu.
“Kami melakukannya hari ini, ini adalah pertama kalinya,” lanjut Arteta. “Itu adalah risiko besar karena saya tahu apa yang akan terjadi. Jika berhasil, itu bagus; jika kami kalah dalam pertandingan ini — ‘Bagaimana Anda memainkan seorang anak seusia ini dalam skenario seperti ini di posisi yang belum pernah ia mainkan?’ Saya tahu itu, tetapi saya merasa ini adalah pertandingan yang tepat untuknya.”
Memberikan hadiah kepada karakter kelas atas
Menyikapi perjalanan sang pemain musim ini, Arteta menyoroti etos kerja yang membuat Lewis-Skelly berhasil mendapatkan tempatnya. "Dia benar-benar pantas mendapatkannya," kata sang manajer. "Saya memang cukup keras padanya. Dia menjalani musim yang spektakuler tahun lalu saat masuk ke tim utama. Dia mengalami beberapa momen sulit setelah itu, tetapi dia tetap sangat rendah hati, sangat fokus, dan sangat selaras dengan apa yang ingin kami lakukan."
Arteta menutup pembicaraannya dengan memuji kedewasaan yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu di bawah sorotan lampu Emirates Stadium. "Saya tahu dia sudah siap, dia telah menunjukkan [hal itu] dalam latihan setiap hari, dan dalam kesempatan yang dia dapatkan untuk bermain, dia melakukannya dengan baik. Hari ini dia benar-benar tampil menonjol dan menurut saya dia menampilkan performa yang luar biasa."