Pemicu utama penurunan performa Di Maria di Manchester adalah hubungan yang memburuk dengan manajer saat itu, Louis van Gaal. Meskipun kepindahannya awalnya disambut dengan harapan tinggi, sang pemain sayap tak lama kemudian merasa tidak cocok dengan metode kepelatihan yang kaku dari pelatih asal Belanda tersebut.

"Awalnya semuanya berjalan sangat baik," kata Di Maria dalam wawancara dengan BBC Sport. "Segalanya berjalan lancar. Kemudian saya mulai mengalami masalah dengan Van Gaal dan sejak saat itu semuanya berantakan."

Ketegangan tersebut bermula dari kebiasaan Van Gaal yang terus-menerus melakukan analisis kritis, yang menurut Di Maria sangat sepihak. "Seperti yang saya katakan, saya memulai dengan sangat baik. Semuanya sempurna. Namun kemudian tiba-tiba kami mulai mengadakan banyak pertemuan mengenai semua hal yang saya lakukan salah di lapangan. Dia tidak pernah menunjukkan kepada saya apa yang saya lakukan dengan baik, hanya hal-hal negatif, berulang kali. Akhirnya saya merasa bosan," jelas pemenang Piala Dunia tersebut.