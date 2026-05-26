Mengapa Angel Di Maria akhirnya 'membenci' Manchester setelah transfernya ke United senilai £59,7 juta gagal, yang membuat sang juara Piala Dunia itu tampil mengecewakan saat mengenakan jersey nomor 7 yang legendaris
Faktor Van Gaal dan ketegangan taktis
Pemicu utama penurunan performa Di Maria di Manchester adalah hubungan yang memburuk dengan manajer saat itu, Louis van Gaal. Meskipun kepindahannya awalnya disambut dengan harapan tinggi, sang pemain sayap tak lama kemudian merasa tidak cocok dengan metode kepelatihan yang kaku dari pelatih asal Belanda tersebut.
"Awalnya semuanya berjalan sangat baik," kata Di Maria dalam wawancara dengan BBC Sport. "Segalanya berjalan lancar. Kemudian saya mulai mengalami masalah dengan Van Gaal dan sejak saat itu semuanya berantakan."
Ketegangan tersebut bermula dari kebiasaan Van Gaal yang terus-menerus melakukan analisis kritis, yang menurut Di Maria sangat sepihak. "Seperti yang saya katakan, saya memulai dengan sangat baik. Semuanya sempurna. Namun kemudian tiba-tiba kami mulai mengadakan banyak pertemuan mengenai semua hal yang saya lakukan salah di lapangan. Dia tidak pernah menunjukkan kepada saya apa yang saya lakukan dengan baik, hanya hal-hal negatif, berulang kali. Akhirnya saya merasa bosan," jelas pemenang Piala Dunia tersebut.
Cedera di luar lapangan dan masalah cuaca
Di luar lapangan latihan, kehidupan pribadi Di Maria di Inggris ternoda oleh insiden percobaan perampokan yang mengerikan di rumahnya di Cheshire saat keluarganya sedang berada di sana. Insiden ini, ditambah dengan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan setempat, membuat hidupnya terasa tak tertahankan. "Kehidupan di sana sangat berbeda. Hari gelap sangat cepat dan kemudian cuaca mulai dingin. Segalanya terus memburuk. Ada juga insiden perampokan di rumah saya," kenang Di Maria.
Pemain asal Argentina ini mencatat bahwa meskipun ia juga menghadapi masalah keamanan selama masa-masa terakhirnya bersama Paris Saint-Germain, kualitas hidup secara umum di Prancis membuat insiden-insiden tersebut lebih mudah ditangani. "Saya juga pernah dirampok di Paris dan tetap tinggal selama dua atau tiga tahun lagi, karena kehidupan di sana menyenangkan. Di Manchester, semuanya semakin memburuk. Saya ingin memprioritaskan keluarga saya dan itulah mengapa saya pergi," tambahnya, menyoroti bagaimana faktor-faktor eksternal memperparah ketidakbahagiaannya dalam karier profesionalnya.
Perjuangan sebuah keluarga untuk beradaptasi
Istri sang pemain, Jorgelina Cardoso, juga telah menyampaikan penilaiannya yang tajam mengenai masa tinggal mereka di wilayah Barat Laut. Saat berbicara tentang kepindahan tersebut, ia mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah menentangnya: "Saya sama sekali tidak menyukainya. Orang-orangnya aneh semua. Kamu jalan-jalan dan tidak tahu apakah mereka akan membunuhmu. Makanannya menjijikkan. Para wanita terlihat seperti patung porselen. Angel dan aku berada di Madrid, di tim terbaik di dunia, makanan sempurna, cuaca sempurna, semuanya sempurna. Lalu datanglah tawaran dari United."
Tak ada penyesalan meski itu mimpi buruk
Saat bulan Maret tiba, Van Gaal mulai mencoret sang pemain sayap dari susunan pemain inti setelah ia mendapat kartu merah dalam laga Piala FA melawan Arsenal serta serangkaian cedera ringan. Saat musim berakhir, Di Maria bertekad untuk hengkang, hingga akhirnya ia tidak ikut dalam tur pramusim klub untuk memastikan kepindahannya ke PSG. "Dia mengatakan saya tidak pernah muncul [untuk pramusim], tetapi saya sudah mengatakan bahwa saya ingin pergi dan tidak akan kembali ke klub," jelas Di Maria.
Terlepas dari kesengsaraan di liga domestik, Di Maria menegaskan bahwa ia tidak menyesali kepindahannya itu sendiri. "Namun, jika berbicara tentang Liga Premier, suasananya, kehidupan di klub, sejujurnya, saya meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang sangat baik karena ada orang-orang hebat di dalam klub yang selalu memperlakukan saya dengan baik, yang selalu mendukung saya, dan membantu saya dalam segala hal. Untuk itu, saya bersyukur," katanya.