Mengapa Alexander Isak merasa sedang 'kembali ke performa terbaiknya' setelah mencetak gol pertamanya di Liga Premier di Anfield, hampir delapan bulan setelah transfer senilai £125 juta yang memecahkan rekor ke Liverpool
Isak mencetak gol pertamanya di Anfield
Penyerang berusia 26 tahun ini mengalami awal yang sulit di Liverpool setelah menyelesaikan transfer senilai £125 juta ($169 juta) — rekor transfer di Inggris — dari Newcastle United pada Agustus lalu. Perkembangannya terhambat akibat cedera kaki yang parah pada Desember, namun penyelesaian instingtifnya saat menghadapi The Eagles menunjukkan bahwa ia siap membalas investasi besar yang telah dikeluarkan klub.
Mencermati golnya, yang tercipta dari sentuhan cerdik terhadap tendangan Alexis Mac Allister, Isak mengatakan kepada situs resmi Liverpool: "Saya merasa tendangan itu tidak akan masuk, jadi saya mencoba menghalau bola dan itu menjadi sentuhan yang bagus. Kemudian saya berhasil memasukkannya ke gawang."
Mengatasi mimpi buruk akibat cedera
Gol tersebut merupakan gol pertama Isak sejak kembali dari proses pemulihan yang melelahkan, yang mencakup operasi akibat patah tulang fibula dan cedera pergelangan kaki. Pertandingan Sabtu lalu merupakan penampilannya yang kelima sejak absen tersebut, dan sang penyerang mengakui bahwa perjuangan untuk mencapai kebugaran 100 persen merupakan tantangan baik secara mental maupun fisik. Setelah berbulan-bulan menjalani rehabilitasi, sang penyerang berharap gol ini menjadi titik balik: "Saya telah berjuang untuk kembali ke kondisi fisik yang prima dan jelas mencetak gol mungkin adalah cara terbaik untuk menemukan performa terbaik Anda kembali. Jelas saya sangat senang."
Sebelum pertandingan, manajer Arne Slot bahkan sempat menyiratkan bahwa Isak telah bermain dalam "mode bertahan" daripada tampil dalam performa terbaiknya. Namun, dengan bintang Swedia itu memimpin lini depan, Liverpool berhasil menembus pertahanan Palace yang keras kepala dan secara historis sulit ditembus.
Persaingan di Liga Champions semakin memanas
Kemenangan ini mengantarkan Liverpool ke peringkat keempat, sekaligus memperlebar jarak menjadi delapan poin dari para pesaing terdekat dalam perebutan tiket Liga Champions. Meskipun berita utama sempat didominasi oleh cedera hamstring yang dialami Mohamed Salah, Isak justru lebih fokus pada semangat juang kolektif yang ditunjukkan oleh skuad untuk memastikan hasil tersebut.
Mengenai performa tim, Isak mengatakan: "Crystal Palace adalah lawan yang tangguh dan pertandingan melawan mereka tidak pernah mudah. Saya pikir kami bermain bagus di sebagian besar pertandingan dan mungkin tidak seharusnya kami merasa begitu tegang di akhir pertandingan. Kami bermain bagus dan para pemain juga tampil sangat baik hingga berhasil mencetak gol ketiga. Crystal Palace adalah salah satu tim yang paling sulit untuk dicetak gol dan diciptakan peluang. Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kualitas – kami hanya perlu mempertahankan performa ini."
Pujian untuk para pahlawan yang tak terduga
Isak juga tak segan memuji kiper ketiga Freddie Woodman, yang menampilkan performa gemilang setelah cedera yang dialami Alisson dan Giorgi Mamardashvili memaksanya melakukan debut di akhir musim. Aksi heroik Woodman membantu mempertahankan keunggulan selama babak kedua yang menegangkan sebelum Florian Wirtz akhirnya memastikan tiga poin di menit-menit akhir tambahan waktu.
Berbicara mengenai kontribusi Woodman, Isak mengatakan: "Saya pikir dia tampil sangat brilian. Tidak pernah mudah untuk masuk, terutama di posisi seperti dia di mana Anda harus siap tetapi tidak sering mendapat kesempatan. Sangat luar biasa baginya bisa menampilkan performa seperti ini. Saya pikir dia pantas mendapatkan clean sheet. Tapi penampilannya benar-benar luar biasa. Situasi di klasemen masih sangat ketat dan segala hal bisa terjadi, tapi saya pikir kami telah menempatkan diri dalam posisi yang baik untuk menghadapi beberapa pertandingan terakhir ini."