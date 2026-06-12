Mengapa Alexander Isak menjadi perhatian legenda Liverpool Robbie Fowler, mengingat striker senilai £125 juta itu diberitahu bahwa harga yang dibayarkan tak akan berarti apa-apa jika ia gagal menunjukkan performa terbaiknya pada musim keduanya

Saat ditanya apakah kita akan melihat Isak kembali bersinar musim depan, ikon Liverpool Fowler — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan BetMGM — mengatakan: “Saya akan jujur kepada Anda, sebenarnya saya sedikit khawatir soal ini, karena dia belum dalam kondisi prima tahun ini.

“Dia jelas datang ke Liverpool dan dia tidak fit karena alasan apa pun, kita tidak tahu, dan kita bisa membuat asumsi sendiri. Dia jelas kembali ke tim, terlihat sedikit lebih baik, lalu jelas patah kaki dan kemudian dia absen, dan kemudian menjelang akhir musim, bermain dalam beberapa pertandingan, dia jelas tidak fit. Dan itu wajar, karena dia baru saja patah kaki dan baru saja kembali ke skuad.

“Kemudian skuad [Swedia] untuk Piala Dunia telah dipilih dan dia masuk di dalamnya. Hal ini sedikit mengkhawatirkan saya dari sudut pandang Liverpool, karena saya tahu dia akan pergi dan bermain di Piala Dunia. Sekarang, apakah dia akan bermain penuh, saya tidak tahu, tapi dia tidak akan mendapatkan kebugaran yang seharusnya dia dapatkan jika dia mengikuti pra-musim dan membangun kebugarannya. Dan ketika dia kembali dari Piala Dunia, dia akan memiliki waktu pemulihan yang singkat lagi, jadi saya tidak berpikir dia akan sefit yang kita harapkan sebagai penggemar Liverpool.

“Saya harap saya salah, tentu saja, tapi saya sedikit khawatir dia akan memasuki musim depan tanpa menjalani pramusim utama, yang mungkin itulah yang dia butuhkan.”