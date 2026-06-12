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Mengapa Alexander Isak menjadi perhatian legenda Liverpool Robbie Fowler, mengingat striker senilai £125 juta itu diberitahu bahwa harga yang dibayarkan tak akan berarti apa-apa jika ia gagal menunjukkan performa terbaiknya pada musim keduanya
Berapa banyak gol yang telah dicetak Isak untuk Liverpool?
Isak pindah dari Tyneside ke Merseyside pada musim panas 2025 setelah mencetak 62 gol untuk Newcastle dalam 109 penampilan. Ia mencetak lebih dari 20 gol di Liga Premier dalam dua musim berturut-turut, sekaligus membangun reputasi sebagai salah satu penyerang paling lengkap di dunia sepak bola.
Kualitas tersebut jelas menarik minat rival domestiknya di Anfield. Liverpool berjuang keras untuk mencapai kesepakatan, bahkan mengeluarkan dana yang sangat besar, tetapi mereka mendapatkan pemain yang harus mengejar ketertinggalan dalam hal kebugaran sejak hari pertama.
Isak tak pernah terlihat mendekati performa terbaiknya sepanjang musim debutnya yang berat bersama The Reds, dengan gol pertamanya di Premier League baru tercipta pada November di lingkungan barunya. Gol pertamanya di kasta tertinggi di kandang sendiri baru tercipta pada akhir April - membuat total golnya untuk musim 2025-26 hanya empat.
Cedera patah kaki yang membuatnya absen selama hampir empat bulan tidak membantu Isak, tetapi ia sangat menyadari perlunya mulai membalas kepercayaan dan dana yang telah diinvestasikan padanya.
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Mengapa legenda Liverpool, Fowler, merasa khawatir tentang Isak
Saat ditanya apakah kita akan melihat Isak kembali bersinar musim depan, ikon Liverpool Fowler — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan BetMGM — mengatakan: “Saya akan jujur kepada Anda, sebenarnya saya sedikit khawatir soal ini, karena dia belum dalam kondisi prima tahun ini.
“Dia jelas datang ke Liverpool dan dia tidak fit karena alasan apa pun, kita tidak tahu, dan kita bisa membuat asumsi sendiri. Dia jelas kembali ke tim, terlihat sedikit lebih baik, lalu jelas patah kaki dan kemudian dia absen, dan kemudian menjelang akhir musim, bermain dalam beberapa pertandingan, dia jelas tidak fit. Dan itu wajar, karena dia baru saja patah kaki dan baru saja kembali ke skuad.
“Kemudian skuad [Swedia] untuk Piala Dunia telah dipilih dan dia masuk di dalamnya. Hal ini sedikit mengkhawatirkan saya dari sudut pandang Liverpool, karena saya tahu dia akan pergi dan bermain di Piala Dunia. Sekarang, apakah dia akan bermain penuh, saya tidak tahu, tapi dia tidak akan mendapatkan kebugaran yang seharusnya dia dapatkan jika dia mengikuti pra-musim dan membangun kebugarannya. Dan ketika dia kembali dari Piala Dunia, dia akan memiliki waktu pemulihan yang singkat lagi, jadi saya tidak berpikir dia akan sefit yang kita harapkan sebagai penggemar Liverpool.
“Saya harap saya salah, tentu saja, tapi saya sedikit khawatir dia akan memasuki musim depan tanpa menjalani pramusim utama, yang mungkin itulah yang dia butuhkan.”
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Apakah Isak yang dibeli seharga £125 juta harus menunjukkan performa terbaiknya di musim keduanya?
Isak harus langsung tampil maksimal pada musim 2026-27 untuk meyakinkan para pendukung setia Anfield dan manajer baru Andoni Iraola bahwa ia adalah pilihan yang tepat untuk memimpin lini depan dan mengikuti jejak Fowler dkk dalam mengisi posisi nomor 9 yang legendaris.
Mengingat harganya yang mahal, ia akan diberi kelonggaran lebih besar daripada kebanyakan pemain di posisinya dalam hal menemukan kembali semangat yang mulai memudar. Namun, klub sekelas Liverpool tidak bisa dan tidak akan menunggu selamanya agar seorang pemain bisa tampil bagus.
Ketika ditanya apakah dua musim adalah batas waktu bagi pemain yang dibeli dengan harga mahal di tim mana pun sebelum pertanyaan tentang perlunya tambahan pemain mulai muncul, Fowler menambahkan—dengan pelatih asal Belanda Arne Slot yang sudah dipecat hanya 12 bulan setelah membawa gelar juara Liga Premier: “Tentu saja. Dan hal itu juga berlaku bagi para manajer. Manajer jelas tidak berhasil di tahun kedua, sehingga orang-orang mempertanyakannya. Dan seperti yang kita semua tahu, jika orang-orang mulai mempertanyakan sesuatu, maka hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh.”
Kontrak Isak: Akankah striker Swedia itu menepati kesepakatan di Anfield?
Isak saat ini terikat kontrak enam tahun yang akan berakhir pada 2031. Agar bisa sedikit pun mendekati target dalam kontrak tersebut, ia harus kembali mencetak setidaknya dua digit gol selama musim keduanya di Liverpool.
Jika ia mampu mencapai target tersebut, maka The Reds—yang telah tergelincir ke peringkat kelima musim ini—seharusnya bisa bersaing untuk meraih gelar-gelar bergengsi di level domestik maupun Eropa. Jika tidak mencapai target tersebut, mungkin diperlukan pencarian inspirasi baru di lini serang.