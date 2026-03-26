‘Mengandalkan egonya’ - Mengapa Zlatan Ibrahimovic tidak menjadi pelatih, karena mantan striker AC Milan, Juventus, PSG, dan Man Utd ini ingin menghindari ‘kekacauan’ di pinggir lapangan
Karier Ibrahimovic: Klub yang pernah diperkuat dan trofi yang diraih
Memulai kariernya pada tahun 1999 di Malmö, Ibrahimovic bermain selama empat dekade berbeda sebelum akhirnya gantung sepatu pada tahun 2023. Hingga saat itu, ia telah membela Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, dan LA Galaxy.
Beragam trofi telah dikumpulkannya selama kariernya yang gemilang, termasuk lima gelar Serie A, empat gelar domestik di Prancis, dan satu gelar Liga Europa selama berkarier di Old Trafford. Ibrahimovic juga telah membela tim nasional Swedia sebanyak 122 kali, dengan mencetak rekor 62 gol selama kariernya.
Dengan pengalaman yang begitu luas untuk dibagikan, pertanyaan pun muncul—setelah ia pensiun—apakah salah satu tokoh paling berwarna dalam dunia olahraga profesional ini dapat beralih menjadi pelatih. Jalur alternatif untuk kembali ke dunia sepak bola akhirnya pun ditempuh.
Mengapa Ibrahimovic memilih untuk tidak menjadi manajer?
Ibrahimovic masih terlibat dalam dunia sepak bola, sebagai tokoh penting di balik layar AC Milan; pria yang tak pernah segan menyebut dirinya sebagai ‘Tuhan’ semasa masih aktif bermain ini dianggap telah menemukan peran yang sempurna.
Ketika ditanya apakah Ibrahimovic akan membawa terlalu banyak “kekacauan” ke dalam manajemen, legenda Milan Ambrosini - yang berbicara atas izin BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL dalam sebuah wawancara eksklusif: “Zlatan telah menemukan, saat ini, apa yang harus ia lakukan. Saya tidak yakin dia ingin menjadi manajer. Mungkin ketika Anda selesai bermain, Anda mulai berpikir: ‘Oke, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang mampu saya lakukan?’ Dan mungkin wajar jika dia berpikir: ‘Oke, saya bisa menjadi manajer’.
““Tapi dia menyadari bahwa itu bukan peran yang tepat baginya. Karena dia harus mengelola egonya. Cara terbaik untuk mengelola egonya adalah tetap berada di atas, tidak memikirkan 30 pemain setiap pertandingan. Dia perlu tetap berada di posisi yang dia tempati saat ini. Dekat dengan pemilik, tidak terlalu dekat dengan klub seperti tahun lalu. Tetap selangkah di depan dan lihat apa yang terjadi—membawa pengetahuan sepak bolanya yang luar biasa, tapi bukan sebagai manajer.”
Ibrahimovic memiliki karakter yang sama dengan pemenang Ballon d’Or lima kali, Cristiano Ronaldo—dalam hal ia selalu menuntut yang terbaik dari dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Ketika ditanya apakah pola pikir itu akan membuat melatih menjadi sulit, Ambrosini menambahkan: “Bahkan pada tahun-tahun terakhir karirnya, dia berubah. Karena ketika dia kembali terakhir kali bersama AC Milan, dia menyadari bahwa rekan-rekannya tidak sebaik kami 10 tahun yang lalu. Dan ini mengubah cara dia berada di ruang ganti.
“Tentu saja, membawa kekuatan, membawa kepercayaan diri, membawa egonya. Namun menyadari bahwa para pemain membutuhkan sesuatu yang lebih: ‘Oke, kemarilah, aku akan menjelaskan kepadamu apa yang perlu kamu lakukan dengan cara yang berbeda’. Itulah mengapa mereka memenangkan gelar terakhir.”
Apakah sepak bola modern kehilangan sosok-sosok seperti Ibrahimovic dan Balotelli?
Bisa dikatakan bahwa sepak bola modern kehilangan sosok-sosok seperti Ibrahimovic, Mario Balotelli, dan Gennaro Gattuso—para pemain yang bermain dengan penuh gairah dan tidak pernah malu-malu menunjukkan jati diri serta apa yang mereka lakukan.
Ketika ditanya mengapa demikian, Ambrosini - yang memenangkan empat gelar Serie A dan dua gelar Liga Champions bersama Milan - mengatakan: “Para pemain yang Anda sebutkan, mereka suka bermain di lapangan. Sekarang generasi baru bersenang-senang di luar lapangan. Maksud saya, mereka memuaskan ego mereka melalui media sosial.
“Mario Balotelli bersenang-senang, Zlatan juga bersenang-senang. Mereka tahu bahwa mereka hanya punya 90 menit dan itu saja. Kini para pemain tahu bahwa mereka bisa berpikir, mereka bisa mengalihkan energi mereka bahkan di luar lapangan. Jadi mungkin 90 menit itu kadang-kadang tidak begitu penting. Tentu saja, tidak semua orang akan seperti ini, tapi Anda kehilangan banyak energi memikirkan hal yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Saya merindukan pemain seperti itu.”
Mantan pemain internasional Italia itu melanjutkan pembicaraannya tentang sepak bola yang juga kehilangan talenta-talenta misterius seperti Ronaldinho dan Neymar—mereka yang bermain dengan senyum di wajah dan mengutamakan hiburan dengan segudang trik: “Untuk bermain seperti Ronaldinho, kamu harus memiliki kualitas Ronaldinho, pertama-tama. Dan itu tidak akan mudah.
“Saya tidak tahu, Anda berbicara dengan seorang pria Italia dan di Italia, kami kekurangan kualitas jauh lebih parah daripada di negara lain. Di Inggris, Prancis, Spanyol, ada pemain berbakat. Banyak pemain berbakat. Di Italia, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan kami bertanya-tanya mengapa kami tidak memiliki lagi pemain seperti itu.
“Tapi tentu saja, menurut saya masalahnya, terutama di Italia, mungkin jauh lebih parah daripada di tempat lain, orang-orang membuang-buang waktu, membuang-buang energi, media sosial, dan sebagainya. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan. Ada banyak alasan. Saya berbicara tentang Italia. Ini masalah besar. Kami tidak memiliki kualitas.”
Bisakah Italia bangkit? Laga kualifikasi Piala Dunia yang krusial bagi Azzurri
Salah satu tugas Ibrahimovic adalah membantu mengubah hal itu, saat ia berupaya mengembalikan masa kejayaan ke San Siro. Milan sangat ingin memiliki inti tim yang terdiri dari pemain binaan sendiri sebagai pilar kesuksesan mereka — bersama pemain impor seperti bintang timnas AS Christian Pulisic dan pemain internasional Portugal Rafael Leao.
Masih harus dilihat apakah Rossoneri dapat mendukung proses tersebut, mengingat tim nasional Italia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk babak play-off kualifikasi Piala Dunia yang krusial - di mana mereka akan menghadapi Irlandia Utara di babak semifinal - setelah gagal lolos ke dua edisi terakhir turnamen tersebut pada 2018 dan 2022.