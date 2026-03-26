‘Mengandalkan egonya’ - Mengapa Zlatan Ibrahimovic tidak menjadi pelatih, karena mantan striker AC Milan, Juventus, PSG, dan Man Utd ini ingin menghindari ‘kekacauan’ di pinggir lapangan

Ibrahimovic masih terlibat dalam dunia sepak bola, sebagai tokoh penting di balik layar AC Milan; pria yang tak pernah segan menyebut dirinya sebagai ‘Tuhan’ semasa masih aktif bermain ini dianggap telah menemukan peran yang sempurna.

Ketika ditanya apakah Ibrahimovic akan membawa terlalu banyak "kekacauan" ke dalam manajemen, legenda Milan Ambrosini mengatakan kepada GOAL dalam sebuah wawancara eksklusif: "Zlatan telah menemukan, saat ini, apa yang harus ia lakukan. Saya tidak yakin dia ingin menjadi manajer. Mungkin ketika Anda selesai bermain, Anda mulai berpikir: 'Oke, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang mampu saya lakukan?' Dan mungkin wajar jika dia berpikir: 'Oke, saya bisa menjadi manajer'.

““Tapi dia menyadari bahwa itu bukan peran yang tepat baginya. Karena dia harus mengelola egonya. Cara terbaik untuk mengelola egonya adalah tetap berada di atas, tidak memikirkan 30 pemain setiap pertandingan. Dia perlu tetap berada di posisi yang dia tempati saat ini. Dekat dengan pemilik, tidak terlalu dekat dengan klub seperti tahun lalu. Tetap selangkah di depan dan lihat apa yang terjadi—membawa pengetahuan sepak bolanya yang luar biasa, tapi bukan sebagai manajer.”

Ibrahimovic memiliki karakter yang sama dengan pemenang Ballon d’Or lima kali, Cristiano Ronaldo—dalam hal ia selalu menuntut yang terbaik dari dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Ketika ditanya apakah pola pikir itu akan membuat melatih menjadi sulit, Ambrosini menambahkan: “Bahkan pada tahun-tahun terakhir karirnya, dia berubah. Karena ketika dia kembali terakhir kali bersama AC Milan, dia menyadari bahwa rekan-rekannya tidak sebaik kami 10 tahun yang lalu. Dan ini mengubah cara dia berada di ruang ganti.

“Tentu saja, membawa kekuatan, membawa kepercayaan diri, membawa egonya. Namun menyadari bahwa para pemain membutuhkan sesuatu yang lebih: ‘Oke, kemarilah, aku akan menjelaskan kepadamu apa yang perlu kamu lakukan dengan cara yang berbeda’. Itulah mengapa mereka memenangkan gelar terakhir.”