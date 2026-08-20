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Diterjemahkan oleh

Mengancam Posisinya atau Melindungi Masa Depannya: Apakah Penyerang Baru Barcelona Menguntungkan Hamza Abdul Karim?

FEATURES
Analysis
H. Abdelkarim
H. Flick
Deco
R. Lewandowski
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
LaLiga
Barcelona vs Al Ahly SC
Al Ahly SC
Club Friendlies
Basel vs Barcelona
Basel
Mesir
Jerman
Portugal
Polandia
Spanyol
Swiss

Apakah pemain muda Mesir itu saat ini mampu memainkan peran utama?

Hanya satu tahun lalu, Hamza Abdelkarim masih mencari beberapa menit bermain bersama Al Ahly, dan kini namanya diperbincangkan di dalam Barcelona sebagai salah satu solusi yang mungkin untuk posisi penyerang murni.

Di antara dua babak itu terbentang sebuah perjalanan yang tampak terlalu cepat untuk dicerna oleh pemain itu sendiri; dari bangku cadangan di Kairo, menuju kejutan bergabung dengan timnas Mesir di Piala Dunia, lalu mengenakan seragam pertama Barcelona, mencetak gol ke gawang Al Ahly di Piala Joan Gamper, dan menempati puncak daftar pencetak gol tim selama masa persiapan.

Dan kini, setelah menempuh seluruh jarak ini dalam beberapa bulan, muncul pertanyaan: mampukah Hamza memikul beban memimpin lini serang Barcelona, ataukah kehadiran seorang penyerang besar di depannya justru bisa menjadi hal terbaik yang mungkin terjadi bagi perjalanan karier pemain Mesir itu?

  • Dari Bangku Cadangan Al Ahly ke Panggung Terbesar Dunia

    Sulit memahami situasi Hamza saat ini tanpa kembali ke titik awal.

    Pemain yang meninggalkan Al Ahly ini bukanlah penyerang inti di tim utama, dan ia tidak memiliki catatan angka resmi yang membuat kepindahannya ke Barcelona tampak sebagai hasil alami dari perjalanan karier yang penuh pencapaian; penampilannya terbatas, dan peluang sesungguhnya justru datang di turnamen-turnamen yang bobotnya lebih ringan. Hal ini membuat kepindahannya ke Eropa pada awalnya tampak sebagai taruhan atas bakat, bukan penghargaan atas pencapaian yang lengkap.

    Kemudian datanglah Hossam Hassan yang menempatkannya dalam salah satu lompatan terbesar yang mungkin dialami seorang pemain di usia ini, setelah memanggilnya ke skuad Mesir di Piala Dunia, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak mengingat minimnya pengalaman pemain di level tim utama.

    Hamza tampil dalam 4 pertandingan selama Piala Dunia, dengan total 56 menit, tanpa mencetak gol atau memberikan assist. Dengan demikian, angka-angka semata tidak memberinya turnamen istimewa yang bisa dijadikan acuan untuk menilai levelnya. Namun, nilai dari pengalaman itu berada di tempat yang sama sekali berbeda, karena seorang pemain berusia 18 tahun mendapati dirinya berada di antara nama-nama sekelas Mohamed Salah dan Omar Marmoush, menghadapi atmosfer turnamen dunia serta tekanan luar biasa dari suporter dan media, dalam edisi yang menyaksikan Mesir mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

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  • Periode persiapan yang menakjubkan

    Jika transfer ke Barcelona sudah menjadi langkah besar tersendiri, maka apa yang terjadi selama masa persiapan membuat segalanya semakin menarik. Hamza tidak hanya sekadar hadir dalam latihan tim utama, tetapi ia memanfaatkan setiap peluang yang didapatnya untuk menempatkan dirinya di jantung persaingan memperebutkan posisi ujung tombak.

    Ia mencetak dua gol ke gawang Birmingham City, menambah satu gol lagi ke gawang Basel, lalu mencetak gol ke gawang Al Ahly dalam ajang Piala Joan Gamper, hingga total mengoleksi 4 gol selama masa persiapan. Hal ini mendorong Hansi Flick untuk membicarakannya dari sudut pandang teknis yang melampaui sekadar pujian terhadap seorang pemain muda.

    Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang kemampuannya menyerang bola-bola silang, menjaga penguasaan bola, dan bergerak di dalam kotak penalti, yang merupakan detail-detail yang sangat penting bagi sosok penyerang yang diidamkan Barca.

    Di sinilah pertanyaan di internal Barcelona berubah. Persoalannya tidak lagi soal apakah Hamza layak mendapatkan kesempatan bersama tim utama, melainkan berubah menjadi pertanyaan yang lebih realistis: mungkinkah ia mendapatkan peran yang sesungguhnya pada musim baru?

  • Flick dan Deco menginginkan seorang penyerang: Apakah itu berarti melepas Hamza?

    Ironisnya, jawaban terbaik atas pertanyaan ini mungkin justru datang dari pernyataan Flick dan Deco sendiri.

    Setelah kemenangan atas Al Ahly, Flick menegaskan bahwa Barcelona masih mencari seorang penyerang murni yang baru, sementara Deco menekankan sulitnya menggantikan pemain sekelas Robert Lewandowski, dalam pesan yang jelas bahwa klub tidak ingin menjalani musim panjang dengan perhitungan lini serang yang bergantung pada pemain muda yang belum pernah menjalani satu musim penuh di sepak bola Eropa.

    Di sini kita tidak boleh membaca pencarian penyerang baru sebagai penilaian negatif terhadap Hamza; sebab Barcelona bisa saja sepenuhnya yakin akan bakat sang pemain, dan pada saat yang sama menilai bahwa membebankan seluruh tanggung jawab lini serang tim kepadanya di usia delapan belas tahun akan menjadi keputusan yang tidak masuk akal.

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  • Sang striker jempolan: pesaing perebutan tempat atau jaring pengaman?

    Mudah untuk memandang kedatangan seorang penyerang baru sebagai kabar buruk bagi Hamza, karena itu secara sederhana berarti jumlah menit bermain yang tersedia baginya akan berkurang, dan jalan menuju skuad utama akan menjadi semakin sulit.

    Namun, jika dilihat dari sudut pandang perkembangan si pemain, gambarannya bisa jadi sangat berbeda.

    Hamza tidak pindah ke Barcelona setelah perjalanan panjang bersama Al Ahly atau satu musim penuh di Liga Mesir, melainkan setelah fase ketika ia sebenarnya masih mencari kesempatan untuk bermain, lalu setelah itu langsung tampil di Piala Dunia, kemudian mendapati dirinya berada di tim utama Barcelona.

    Kecepatan luar biasa dalam pendakian ini bisa menjadi titik kekuatan, tetapi juga bisa berubah menjadi bahaya jika diiringi dengan pembebanan tanggung jawab yang lebih besar dari kemampuannya saat ini untuk memikulnya.

    Menjadikan Hamza sebagai penyerang utama Barcelona berarti setiap pertandingan akan berubah menjadi ujian langsung baginya; jika ia mencetak gol, akan dikatakan bahwa ia adalah penemuan musim ini, jika ia gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan maka perbandingan dengan Lewandowski akan dimulai, jika ia menyia-nyiakan peluang emas maka momen itu akan berubah menjadi bahan kritik, dan jika performa tim menurun maka posisi penyerang akan menjadi tempat pertama yang dicari semua orang untuk menemukan penyebab masalahnya.

    Dan ini adalah beban yang sangat berat bagi seorang pemain berusia delapan belas tahun.

    Namun, jika seorang penyerang utama papan atas datang, maka Hamza bisa menjalani fase yang benar-benar berbeda; berlatih setiap hari bersama penyerang berkelas tinggi, mengamati pergerakannya dan belajar darinya, memperoleh menit bermain yang nyata di Liga, Piala, dan Liga Champions, serta memulai beberapa pertandingan ketika Flick membutuhkan rotasi, tanpa dituntut untuk menentukan hasil setiap pertandingan yang ia jalani.

  • Ironi terbesar

    Mungkin ironi terbesar dalam kisah Hamza adalah bahwa hal terbaik untuk masa depannya justru bukan yang tampak terbaik baginya di masa kini.

    Ya, tidak mendatangkan seorang penyerang akan memberinya peluang lebih besar untuk tampil sejak awal, dan akan menempatkannya di posisi terdepan dalam perhitungan Flick, tetapi kehadiran seorang nama besar yang menjadi pemain inti bisa memberinya sesuatu yang lebih penting: waktu.

    Waktu untuk belajar tanpa kebisingan, melakukan kesalahan tanpa membiarkan kekeliruannya berubah menjadi krisis, bermain tanpa dituntut untuk menyelamatkan Barcelona, menimba pengalaman di LaLiga dan Liga Champions, serta mengetahui bagaimana menghadapi satu musim panjang, bukan sekadar masa persiapan yang sukses.

    Dan setelah dua atau tiga musim, persamaan itu bisa berubah sepenuhnya. Saat itu, Hamza mungkin telah beralih dari seorang pemain yang mencari menit bermain di Al Ahli menjadi seorang penyerang yang telah menjalani puluhan pertandingan bersama Barcelona, berhadapan dengan bek-bek terbaik Eropa, bermain di Liga Champions, dan mengetahui bagaimana menghadapi tekanan mengenakan kostum Catalan.

    Hanya pada saat itulah pertanyaan: apakah Hamza siap menjadi penyerang utama? menjadi pertanyaan yang sepenuhnya logis.

    Adapun sekarang, mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah: bagaimana kita menjaga kecepatan perkembangannya tanpa membakar tahapan?

    Dari sudut pandang ini, seorang penyerang baru tidak tampak sebagai musuh bagi mimpi Hamza Abdul Karim, melainkan mungkin salah satu sekutu terbaiknya. Seorang penyerang yang memikul beban masa kini, sementara Hamza membangun dirinya dengan tenang untuk memikul beban masa depan.

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