Mudah untuk memandang kedatangan seorang penyerang baru sebagai kabar buruk bagi Hamza, karena itu secara sederhana berarti jumlah menit bermain yang tersedia baginya akan berkurang, dan jalan menuju skuad utama akan menjadi semakin sulit.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang perkembangan si pemain, gambarannya bisa jadi sangat berbeda.

Hamza tidak pindah ke Barcelona setelah perjalanan panjang bersama Al Ahly atau satu musim penuh di Liga Mesir, melainkan setelah fase ketika ia sebenarnya masih mencari kesempatan untuk bermain, lalu setelah itu langsung tampil di Piala Dunia, kemudian mendapati dirinya berada di tim utama Barcelona.

Kecepatan luar biasa dalam pendakian ini bisa menjadi titik kekuatan, tetapi juga bisa berubah menjadi bahaya jika diiringi dengan pembebanan tanggung jawab yang lebih besar dari kemampuannya saat ini untuk memikulnya.

Menjadikan Hamza sebagai penyerang utama Barcelona berarti setiap pertandingan akan berubah menjadi ujian langsung baginya; jika ia mencetak gol, akan dikatakan bahwa ia adalah penemuan musim ini, jika ia gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan maka perbandingan dengan Lewandowski akan dimulai, jika ia menyia-nyiakan peluang emas maka momen itu akan berubah menjadi bahan kritik, dan jika performa tim menurun maka posisi penyerang akan menjadi tempat pertama yang dicari semua orang untuk menemukan penyebab masalahnya.

Dan ini adalah beban yang sangat berat bagi seorang pemain berusia delapan belas tahun.

Namun, jika seorang penyerang utama papan atas datang, maka Hamza bisa menjalani fase yang benar-benar berbeda; berlatih setiap hari bersama penyerang berkelas tinggi, mengamati pergerakannya dan belajar darinya, memperoleh menit bermain yang nyata di Liga, Piala, dan Liga Champions, serta memulai beberapa pertandingan ketika Flick membutuhkan rotasi, tanpa dituntut untuk menentukan hasil setiap pertandingan yang ia jalani.