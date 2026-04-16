Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Bild, setelah gol penentu kemenangan yang dicetak Michael Olise pada menit-menit akhir yang membuat skor akhir menjadi 4:3 (2:3), sejumlah pendukung juara bertahan Jerman itu memasuki area dalam Allianz Arena tanpa izin untuk merayakan bersama para bintang FCB yang sedang bersorak-sorai.
"Mengalami memar dan rasa sakit": Para penggemar FC Bayern München menginjak-injak seorang fotografer hingga pingsan setelah gol kemenangan di menit-menit akhir yang dicetak oleh Michael Olise melawan Real Madrid
Namun, tampaknya insiden itu nyaris berujung pada bencana. Dua fotografer yang bertugas di bawah tribun terperangkap di antara para pemain dan kerumunan pendukung, lalu terinjak-injak oleh para penggemar yang sedang euforia. Fotografer Kai Oliver Pfaffenbach dari kantor berita Reuters bahkan sempat pingsan sebentar akibat keributan tersebut.
"Terinjak-injak oleh para penggemar di tikungan selatan, terbaring tak sadarkan diri di tanah," komentarnya kemudian pada foto terkait di akun Instagram pribadinya. Kepada Bild, ia juga menjelaskan: "Setelah gol keempat, semua menjadi kacau balau. Lalu saya pingsan dan tidak menyadari apa-apa lagi. Baru setelah semuanya berakhir dan lapangan kosong, saya sadar kembali. Saya mengalami memar dan rasa sakit. Saya belum bisa memeriksa apakah peralatan foto saya rusak."
Para penggemar Bayern tampaknya meminta maaf
Untungnya, tidak butuh waktu lama hingga tim medis Palang Merah Bavaria tiba dan membantu Pfaffenbach berdiri kembali. "Terima kasih saya sampaikan kepada para petugas medis yang telah merawat saya dengan sangat baik. Saya bersyukur tidak terjadi hal yang lebih parah. Hal seperti ini tidak boleh terjadi saat pertandingan di dalam lapangan." Selain fotografer Reuters, seorang fotografer wanita lainnya juga terluka—ia mengalami luka robek di kepala.
Sebenarnya, penonton di luar tribun dilarang keras masuk ke dalam stadion, terutama saat pertandingan masih berlangsung dan belum berakhir. Organisasi payung suporter Club Nr. 12 memberikan tanggapan atas permintaan kantor berita AFP sebagai berikut: "Kami menyesalkan cedera yang dialami perwakilan media (...). Sepengetahuan kami, telah terjadi pertukaran pendapat mengenai hal ini antara FC Bayern München dan setidaknya beberapa suporter yang terlibat." Para pendukung tersebut telah meminta maaf atas "cedera yang tidak disengaja" tersebut.
"Kami menganggap ini sebagai langkah yang tepat dan menyambut baik tindakan ini serta komunikasi yang cepat," lanjut pernyataan tersebut, dan: "Kami mendoakan kesembuhan cepat bagi semua pihak yang terdampak."