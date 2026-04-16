"Mengalami memar dan rasa sakit": Para penggemar FC Bayern München menginjak-injak seorang fotografer hingga pingsan setelah gol kemenangan di menit-menit akhir yang dicetak oleh Michael Olise melawan Real Madrid

Untungnya, tidak butuh waktu lama hingga tim medis Palang Merah Bavaria tiba dan membantu Pfaffenbach berdiri kembali. "Terima kasih saya sampaikan kepada para petugas medis yang telah merawat saya dengan sangat baik. Saya bersyukur tidak terjadi hal yang lebih parah. Hal seperti ini tidak boleh terjadi saat pertandingan di dalam lapangan." Selain fotografer Reuters, seorang fotografer wanita lainnya juga terluka—ia mengalami luka robek di kepala.

Sebenarnya, penonton di luar tribun dilarang keras masuk ke dalam stadion, terutama saat pertandingan masih berlangsung dan belum berakhir. Organisasi payung suporter Club Nr. 12 memberikan tanggapan atas permintaan kantor berita AFP sebagai berikut: "Kami menyesalkan cedera yang dialami perwakilan media (...). Sepengetahuan kami, telah terjadi pertukaran pendapat mengenai hal ini antara FC Bayern München dan setidaknya beberapa suporter yang terlibat." Para pendukung tersebut telah meminta maaf atas "cedera yang tidak disengaja" tersebut.

"Kami menganggap ini sebagai langkah yang tepat dan menyambut baik tindakan ini serta komunikasi yang cepat," lanjut pernyataan tersebut, dan: "Kami mendoakan kesembuhan cepat bagi semua pihak yang terdampak."