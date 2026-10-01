Wawancara panjang Jeremy Menez dengan LaGazzetta dello Sport, yang berbicara tentang masa lalunya di Milan: "Setelah tiga tahun di PSG, saya butuh tantangan baru. Saya ingat Ibrahimovic dan Thiago Silva menelepon Galliani. Adriano datang ke Ibiza, tempat saya sedang berlibur, dan meyakinkan saya. Tahun pertama luar biasa: 16 gol dan 4 assist. Tahun kedua, sebaliknya, berjalan buruk. Saat latihan saya melakukan sprint menanjak dan merasakan sakit yang luar biasa di punggung. Di PSG saya sudah pernah menjalani operasi hernia dan bagian tubuh itu memang memberi saya masalah. Saya kesulitan berjalan dan terpaksa dioperasi. Namun setelah kembali, saya masih merasakan terlalu banyak sakit. Pada Agustus dokter menyuruh saya menjalani terapi obat dan tetap di rumah selama empat bulan. Awalnya saya pincang, saya baru kembali pada Januari".