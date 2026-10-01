Wawancara panjang Jeremy Menez dengan LaGazzetta dello Sport, yang berbicara tentang masa lalunya di Milan: "Setelah tiga tahun di PSG, saya butuh tantangan baru. Saya ingat Ibrahimovic dan Thiago Silva menelepon Galliani. Adriano datang ke Ibiza, tempat saya sedang berlibur, dan meyakinkan saya. Tahun pertama luar biasa: 16 gol dan 4 assist. Tahun kedua, sebaliknya, berjalan buruk. Saat latihan saya melakukan sprint menanjak dan merasakan sakit yang luar biasa di punggung. Di PSG saya sudah pernah menjalani operasi hernia dan bagian tubuh itu memang memberi saya masalah. Saya kesulitan berjalan dan terpaksa dioperasi. Namun setelah kembali, saya masih merasakan terlalu banyak sakit. Pada Agustus dokter menyuruh saya menjalani terapi obat dan tetap di rumah selama empat bulan. Awalnya saya pincang, saya baru kembali pada Januari".
Menez: "Mengapa saya berakhir dengan AC Milan, Montella mengatakan kepada Galliani untuk menendang saya keluar. Saya pemberontak, saat muda saya mencuri sebuah skuter"
KENAPA BERAKHIR DENGAN AC MILAN
"Kami menjalani pemusatan latihan di Amerika. Dalam sebuah laga persahabatan melawan Liverpool, dia mencadangkan saya dan pada latihan berikutnya saya bersikap malas-malasan. Dia mengusir saya dan saya membalasnya dengan nada tinggi. Setelah latihan selesai, dia menelepon Galliani dan mengatakan kepadanya untuk menyingkirkan saya. Saya memang kepala panas, itu salah saya. Karakter saya membatasi saya, saya akui. Saya sebenarnya bisa melakukan jauh lebih banyak. Saya bermain tanpa berpikir, mengandalkan insting. Saya ingin menikmati permainan dengan bola dan itu, mungkin, membuat saya tidak mengelola amarah dengan baik".
Menez memberontak
"Dari mana Menez yang pemberontak itu lahir? Lingkungan tempat saya tumbuh tidak membantu saya. Saya tinggal di pinggiran Paris bersama ibu saya, saya punya kelompok teman di mana Anda harus menonjol. Kami melakukan banyak hal, suatu kali kami memesan pizza dan saya mencuri skuter milik pengantarnya. Di PSG saya menerima banyak kartu kuning karena protes. Saat itu saya berusia 24 tahun dan tidak punya mentalitas seorang profesional. Saya merasa seperti anak kecil, membenci ketidakadilan dan kehilangan kendali."
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