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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

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Menerapkan aturannya sendiri: Mourinho lontarkan peringatan pertamanya kepada para pemain Real Madrid

Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Apakah Portugal Akan Memperkuat Dominasinya?

José Mourinho langsung bergerak cepat untuk menerapkan aturannya di dalam Real Madrid, setelah menghabiskan lebih dari sebulan di Valdebebas, dan mulai merombak kembali wajah ruang ganti sesuai dengan filosofinya yang berlandaskan pada kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkapkan bahwa pelatih asal Portugal itu menggelar sejumlah pertemuan dengan para pemimpin tim, dan berbicara secara pribadi dengan sebagian besar pemain yang masuk ke ruang kerjanya, pada saat ia mulai meletakkan fondasi awal bagi budaya baru di dalam tim, yang dinilainya perlu untuk mewujudkan target musim ini.

"Marca" menilai bahwa kemunculan film dokumenter khusus tentang Mourinho melalui Netflix pada momen ini mengandung makna tersendiri, setelah mengungkap sisi dari kepribadiannya dan caranya dalam menangani ruang ganti, yang merupakan mentalitas yang sama yang saat ini berusaha diterapkan sang pelatih di dalam Real Madrid.

  • "Mereka dulu dimanjakan"

    Surat kabar itu mengangkat kembali sebagian dari perbincangan Mourinho tentang periodenya sebelumnya bersama Real Madrid, khususnya hubungannya dengan kapten tim saat itu, Iker Casillas.

    Pelatih asal Portugal itu menceritakan bahwa selama pertemuan-pertemuan awalnya dengan Casillas, sebagian permintaan hanya berkisar pada hal-hal seperti hari libur, jadwal latihan, dan cara menangani pemusatan latihan.

    Mourinho berkata dalam film dokumenter itu: "Dalam waktu singkat aku menyadari bahwa mereka dimanjakan".

    "Marca" menilai bahwa peristiwa ini mencerminkan salah satu gagasan yang ingin ditegaskan Mourinho selama periodenya saat ini, yaitu bahwa ruang ganti harus mengetahui batas-batas keistimewaan, dan bahwa hubungan antara pelatih dan para pemain harus dibangun atas dasar tanggung jawab dari kedua belah pihak.

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  • Mourinho ingin mengubah kebiasaan Real Madrid

    Menurut surat kabar tersebut, pelatih asal Portugal itu berupaya mencegah terulangnya masalah internal yang muncul sepanjang musim lalu, sekaligus menghilangkan sejumlah kebiasaan yang telah mengakar di dalam tim selama bertahun-tahun.

    Mourinho meyakini bahwa cara terbaik untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menetapkan aturan yang jelas sejak awal, sehingga setiap pemain mengetahui apa yang diharapkan tim pelatih darinya, serta standar apa yang harus dipatuhi di dalam maupun di luar lapangan.

    Salah satu detail paling menonjol dari kepribadian baru Mourinho di Valdebebas adalah keinginannya untuk tiba di pusat latihan sebelum semua orang.

    Sang pelatih tidak menganggap hal itu sekadar pamer kedisiplinan, melainkan memanfaatkan kehadirannya yang lebih awal untuk mengamati detail-detail kecil yang berkaitan dengan tim, mulai dari para pemain yang datang lebih awal, hingga mereka yang terlambat atau terlihat kelelahan dan kehilangan konsentrasi.

  • Detail-detail kecil dalam pantauan

    Marca menjelaskan bahwa Mourinho memperhatikan detail sejak momen pertama kedatangan para pemain ke pusat latihan.

    Bahkan sebelum sesi latihan dimulai, sang pelatih mengamati kondisi mental para pemain, cara mereka datang, dan bagaimana mereka menyikapi hari latihan, karena detail-detail kecil ini, dari sudut pandangnya, bisa memengaruhi suasana ruang ganti di kemudian hari.

    Begitu para pemain memasuki lapangan, Mourinho menunjukkan kepribadiannya yang terkenal; pelatih yang memperhatikan setiap latihan dan setiap gerakan, serta turun tangan untuk mengoreksi detail yang menurutnya perlu diperbaiki.

    Para pemain Real Madrid pun sudah mulai mengenal kepribadian ini selama pekan-pekan pertama masa kerjanya.

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  • Pesan tegas dalam penampilan resminya

    Kemunculan resmi Mourinho hadir untuk mempertegas apa yang mulai ia terapkan di dalam Valdebebas.

    Dalam sebuah acara khusus yang dihadiri Florentino Perez, pelatih asal Portugal itu berbicara tentang kepulangannya ke Real Madrid sebagai sebuah "misi", dan menekankan pentingnya mengembalikan budaya yang berlandaskan kerja keras, tanggung jawab, dan ambisi.

    Mourinho berkata dalam sebuah pesan langsung kepada para pemain Real Madrid: "Saya salah satu dari kalian, dan selalu begitu."

    Menurut "Marca", pesan tersebut tampak jelas di dalam Valdebebas: Mourinho ingin membangun ruang ganti yang berbeda, tidak bergantung pada hak istimewa atau basa-basi, melainkan pada komitmen penuh terhadap aturan tim.

    Setelah hanya satu bulan bekerja, pelatih asal Portugal itu memang sudah mulai menerapkan filosofinya, yang berlandaskan pada kerja keras, rasa hormat, tanggung jawab, dan yang terpenting, penegasan bahwa tidak ada tempat untuk manja.

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