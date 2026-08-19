Menerapkan aturannya sendiri: Mourinho lontarkan peringatan pertamanya kepada para pemain Real Madrid

José Mourinho langsung bergerak cepat untuk menerapkan aturannya di dalam Real Madrid, setelah menghabiskan lebih dari sebulan di Valdebebas, dan mulai merombak kembali wajah ruang ganti sesuai dengan filosofinya yang berlandaskan pada kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkapkan bahwa pelatih asal Portugal itu menggelar sejumlah pertemuan dengan para pemimpin tim, dan berbicara secara pribadi dengan sebagian besar pemain yang masuk ke ruang kerjanya, pada saat ia mulai meletakkan fondasi awal bagi budaya baru di dalam tim, yang dinilainya perlu untuk mewujudkan target musim ini.

"Marca" menilai bahwa kemunculan film dokumenter khusus tentang Mourinho melalui Netflix pada momen ini mengandung makna tersendiri, setelah mengungkap sisi dari kepribadiannya dan caranya dalam menangani ruang ganti, yang merupakan mentalitas yang sama yang saat ini berusaha diterapkan sang pelatih di dalam Real Madrid.