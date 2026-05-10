"Menelusuri Jejak Lennart Karl": Sami Khedira melontarkan sindiran kepada bintang Barcelona, Lamine Yamal, dalam laga Clasico

Setelah gol kedua Barcelona yang dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-18, kamera menyorot Yamal yang sedang merayakan di tribun penonton, meski saat ini sedang cedera. "Lamine Yamal tampak senang. Dari segi gaya berpakaian, dia mengikuti jejak Lennart Karl," komentar mantan bintang Real Madrid, Khedira, dengan nada datar.

Yamal mengenakan hoodie merah muda, ditambah tas yang cukup mencolok yang digantung di bahunya. Latar belakang perbandingan Khedira dengan Karl: Bakat luar biasa dari FC Bayern München itu juga baru-baru ini menjadi sorotan karena penampilannya yang ekstravaganza. Pada pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada pertengahan April, yang ia lewatkan karena cedera, Karl muncul dengan serba merah muda di tribun dan kemudian pada perayaan di lapangan, dengan warna yang bahkan lebih mencolok daripada Yamal saat Clasico. Karl mendapat teguran dari Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, atas penampilannya tersebut.