Akibatnya, juara dunia Sami Khedira, yang bertindak sebagai pakar sepak bola di DAZN, tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kepada Yamal dan penampilannya pada Minggu malam di Camp Nou.
Diterjemahkan oleh
"Menelusuri Jejak Lennart Karl": Sami Khedira melontarkan sindiran kepada bintang Barcelona, Lamine Yamal, dalam laga Clasico
Setelah gol kedua Barcelona yang dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-18, kamera menyorot Yamal yang sedang merayakan di tribun penonton, meski saat ini sedang cedera. "Lamine Yamal tampak senang. Dari segi gaya berpakaian, dia mengikuti jejak Lennart Karl," komentar mantan bintang Real Madrid, Khedira, dengan nada datar.
Yamal mengenakan hoodie merah muda, ditambah tas yang cukup mencolok yang digantung di bahunya. Latar belakang perbandingan Khedira dengan Karl: Bakat luar biasa dari FC Bayern München itu juga baru-baru ini menjadi sorotan karena penampilannya yang ekstravaganza. Pada pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada pertengahan April, yang ia lewatkan karena cedera, Karl muncul dengan serba merah muda di tribun dan kemudian pada perayaan di lapangan, dengan warna yang bahkan lebih mencolok daripada Yamal saat Clasico. Karl mendapat teguran dari Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, atas penampilannya tersebut.
- AFP
Barcelona tetap berada di jalur perebutan gelar juara meski tanpa Lamine Yamal
Yamal mengalami cedera otot dengan cara yang cukup aneh pada bulan April dan sejak itu terpaksa hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Pemain serang berusia 18 tahun ini akan absen di semua sisa pertandingan Barcelona musim ini, namun partisipasinya sebagai pemain tim nasional Spanyol di Piala Dunia musim panas nanti tampaknya tidak terancam.
Bahkan tanpa Yamal, Barcelona baru-baru ini terus melangkah menuju pertahanan gelar yang sukses di LaLiga. Dengan kemenangan atas rival abadi mereka dari Madrid pada hari Minggu, gelar juara secara matematis tidak akan bisa lagi terlepas dari tangan tim Catalan ini. Sebelum cedera, Yamal telah mencetak 24 gol dan 18 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi musim ini.
Lamine Yamal: Catatan statistiknya bersama FC Barcelona
Permainan
151
Gol
49
Assist
52