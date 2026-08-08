Real Madrid memastikan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan menghadapi klub Hungaria, Ferencvaros, pada hari Sabtu, dalam pertandingan yang memperlihatkan keunggulan jelas tim Spanyol tersebut sepanjang sebagian besar waktu pertandingan, sebelum gol tuan rumah pada babak kedua memberikan sedikit ketegangan hingga peluit panjang.

Real Madrid memulai pertandingan dengan agresif dan nyaris membuka keunggulan lebih awal, ketika Arda Guler melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-7 yang melewati tiang gawang, sebelum Endrick menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat pada menit ke-11 setelah tembakannya melambung di atas mistar.

Ferencvaros membalas dengan dua percobaan melalui Daniel Arzani pada menit ke-4 dan ke-10, tetapi kedua tembakannya tidak menciptakan ancaman nyata bagi gawang Real Madrid.

Tim Spanyol itu melanjutkan tekanannya, dan Brahim Diaz melepaskan tembakan pada menit ke-14 yang melebar dari gawang, kemudian Alexis Ceria melepaskan tembakan lain pada menit ke-15 yang melambung di atas mistar, sementara kiper Ferencvaros menepis tembakan Endrick pada menit ke-37.