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Menegangkan hingga akhir: Real Madrid Lewati Laga Uji Coba Kontra Ferencvaros dengan Selamat

Ferencvaros vs Real Madrid
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Real Madrid
Club Friendlies
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
LaLiga
Hungaria
Spanyol

Dua Gol, Kemunduran, Lalu Tekanan Hungaria

Real Madrid memastikan kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan menghadapi klub Hungaria, Ferencvaros, pada hari Sabtu, dalam pertandingan yang memperlihatkan keunggulan jelas tim Spanyol tersebut sepanjang sebagian besar waktu pertandingan, sebelum gol tuan rumah pada babak kedua memberikan sedikit ketegangan hingga peluit panjang.

Real Madrid memulai pertandingan dengan agresif dan nyaris membuka keunggulan lebih awal, ketika Arda Guler melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-7 yang melewati tiang gawang, sebelum Endrick menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat pada menit ke-11 setelah tembakannya melambung di atas mistar.

Ferencvaros membalas dengan dua percobaan melalui Daniel Arzani pada menit ke-4 dan ke-10, tetapi kedua tembakannya tidak menciptakan ancaman nyata bagi gawang Real Madrid.

Tim Spanyol itu melanjutkan tekanannya, dan Brahim Diaz melepaskan tembakan pada menit ke-14 yang melebar dari gawang, kemudian Alexis Ceria melepaskan tembakan lain pada menit ke-15 yang melambung di atas mistar, sementara kiper Ferencvaros menepis tembakan Endrick pada menit ke-37.

  • Menerjemahkan peluang: Madrid unggul

    Gol pertama Real Madrid tercipta pada menit ke-41, setelah tim mengeksekusi tendangan sudut yang mengarah ke Alexis Cirya, yang melepaskan umpan silang untuk disambut Mario Rivas dengan sundulan dari jarak dekat ke dalam gawang.

    Sebelum babak pertama berakhir, Ferencvaros berupaya menyamakan kedudukan, namun tembakan Zenti Varga pada menit ke-42 melambung di atas gawang.

    Kedua tim melakukan sejumlah besar pergantian pemain di awal babak kedua, di mana Real Madrid memasukkan Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, dan Carlos Espi, sementara Ferencvaros juga melakukan banyak pergantian.

    Real Madrid berhasil menggandakan keunggulannya pada menit ke-49, ketika Carlos Espi memanfaatkan umpan dari Federico Valverde di dalam kotak penalti, dan melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanannya yang bersarang di sudut kanan gawang tim Hungaria tersebut.

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  • Tuan Rumah Membalas: Menegangkan hingga Akhir

    Ferencvaros berusaha memperkecil ketertinggalan dengan cepat, dan Bamidele Yusuf menyia-nyiakan peluang berbahaya pada menit ke-51 setelah melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang melambung di atas gawang.

    Pada menit ke-57, tim asal Hungaria itu berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Kenan Kodro, yang menerima umpan dari Kristoffer Zachariassen di dalam kotak penalti, lalu menembak dengan kaki kanannya ke sudut kanan, sehingga skor menjadi 2-1.

    Real Madrid nyaris kembali menjauhkan jarak menjadi dua gol pada menit ke-61, setelah bola sampai ke Bernardo Silva di dalam kotak penalti, tetapi tembakannya membentur barisan pertahanan, sementara Arda Guler melepaskan tembakan dari luar kotak yang melewati atas gawang.

    Ferencvaros membalas dengan peluang berbahaya pada menit ke-63, ketika Zachariassen melompat menyambut umpan silang dari Marius Corbu dan menyundulnya, tetapi kiper Andriy Lunin berhasil menepisnya dan menyelamatkan gawang Real Madrid.

    Upaya tim asal Hungaria itu terus berlanjut pada menit-menit terakhir, ketika Corbu melepaskan tembakan dari luar kotak pada menit ke-68 yang melewati atas gawang, sementara Arda Guler melepaskan tendangan bebas langsung pada menit ke-79 yang melintas dekat sudut kiri atas.

    Pada menit ke-82, Callum O'Dowda menyia-nyiakan peluang lain bagi Ferencvaros setelah melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang melewati sisi tiang kanan.

    Menit-menit terakhir menyaksikan pemain Ferencvaros, Zsolt Szabo, menerima kartu kuning pada menit ke-90 akibat pelanggaran keras, dan pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Real Madrid 2-1.

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