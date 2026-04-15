AFP
"Mendominasi kedua pertandingan!" - Frenkie de Jong menyatakan Barcelona "lebih unggul" dari Atletico Madrid dalam laga perempat final Liga Champions & menyalahkan wasit
Barcelona tetap unggul meski kalah dalam agregat
Gelandang Barcelona, De Jong, memberikan penilaian yang tegas terkait tersingkirnya timnya di perempat final Liga Champions oleh Atletico. Meskipun meraih kemenangan 2-1 pada leg kedua malam itu, Blaugrana tetap tersingkir dengan agregat 3-2, namun pemain asal Belanda itu bersikukuh bahwa skor tersebut tidak mencerminkan keseimbangan permainan selama 180 menit pertandingan tersebut.
"Kami lebih unggul, kami mendominasi kedua pertandingan meskipun bermain dengan satu pemain kurang. Saya pikir keberuntungan tidak berpihak pada kami," kata De Jong, seperti dilansir Marca.
De Jong tidak segan-segan mengkritik kinerja wasit
Inti dari kekecewaan De Jong terletak pada kinerja wasit, dengan secara khusus menyebut insiden-insiden yang terjadi pada leg pertama dan kedua. Ia menyoroti kontroversi handball yang melibatkan Marc Pubill pada leg pertama sebagai titik balik yang mengubah momentum seluruh laga perempat final menjadi menguntungkan bagi Atletico.
"Ada beberapa keputusan yang dipertanyakan hari ini. Pada leg pertama, insiden yang menentukan pertandingan adalah yang dilakukan Pubill, yang seharusnya berujung pada kartu merah dan penalti," tambah De Jong. Kemarahannya sejalan dengan pendapat rekan setimnya, Raphinha, yang mengklaim bahwa pertandingan tersebut "benar-benar dicuri" oleh wasit Clement Turpin selama pertandingan leg kedua di Madrid.
Flick tetap bangga dengan tim mudanya
Sementara para pemain fokus pada keputusan wasit, pelatih Barca Flick berusaha melihat gambaran yang lebih besar, sambil memuji kerja keras skuad mudanya. Meski kecewa, pelatih asal Jerman itu yakin fondasi untuk masa depan yang sukses di Catalonia sudah terbentuk.
"Mentalitas dan sikap yang ditunjukkan para pemain di lapangan, saya bangga akan hal itu," kata Flick setelah peluit akhir dibunyikan. "Kita harus belajar dari hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi kita memiliki tim muda dan mereka bisa serta akan berkembang musim depan. Saya tahu ini mengecewakan bagi semua orang; saya juga kecewa. Ini sepak bola, ini hidup. Kita harus bangkit."
Perhatian kini beralih ke perebutan gelar La Liga
Dengan berakhirnya perjalanan mereka di kompetisi Eropa, Barcelona kini harus memastikan musim mereka tidak berakhir dengan kegagalan. De Jong langsung menekankan pentingnya meraih kesuksesan di kompetisi domestik, mengingat klub tersebut saat ini memegang kendali penuh atas posisi puncak klasemen La Liga saat musim memasuki fase akhir.
"Ini sangat penting. Tim terbaiklah yang menang. Ini adalah gelar yang sangat penting," kata De Jong mengenai perebutan gelar La Liga. "Selama dua tahun terakhir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah tim berkualitas, kami meraih gelar. Ini adalah tim muda, tetapi dengan kualitas yang tinggi, yang bersaing untuk meraih segalanya."