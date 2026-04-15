"Mendominasi kedua pertandingan!" - Frenkie de Jong menyatakan Barcelona "lebih unggul" dari Atletico Madrid dalam laga perempat final Liga Champions & menyalahkan wasit

Gelandang Barcelona, De Jong, memberikan penilaian yang tegas terkait tersingkirnya timnya di perempat final Liga Champions oleh Atletico. Meskipun meraih kemenangan 2-1 pada leg kedua malam itu, Blaugrana tetap tersingkir dengan agregat 3-2, namun pemain asal Belanda itu bersikukuh bahwa skor tersebut tidak mencerminkan keseimbangan permainan selama 180 menit pertandingan tersebut.

"Kami lebih unggul, kami mendominasi kedua pertandingan meskipun bermain dengan satu pemain kurang. Saya pikir keberuntungan tidak berpihak pada kami," kata De Jong, seperti dilansir Marca.