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cm cambiaso balde 2026
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Mendes menawarkan Balde kepada Roma: Cambiaso dari Juventus untuk menggantikannya di Barcelona

Juventus
Roma
Barcelona
A. Balde
A. Cambiaso

Juventus tidak menganggap pemain sayap asal Italia itu sebagai pemain yang tak bisa dijual.

Menjelang bursa transfer Januari mendatang, sekaligus menyongsong musim panas berikutnya, Barcelona sudah mulai mencari pemain tambahan untuk memperluas opsi rotasi di posisi bek sayap.

Dalam dua periode bursa transfer terakhir, Hansi Flick dan direktur olahraga Deco harus berupaya mengamankan dan mempertahankan Alejandro Balde. Sejauh ini, Balde baru tampil dalam tiga pertandingan musim ini dan terpaksa masuk menggantikan Espart dalam El Clasico yang kemudian berakhir dengan kekalahan dari Real Madrid.

Kepergian pemain asal Spanyol itu pada Januari bisa menjadi kenyataan, dan saat itulah klub Catalunya tersebut harus bergerak. Menurut konfirmasi dari klub Catalunya Sport, salah satu nama utama dalam daftar Deco adalah Andrea Cambiaso dari Juventus.

  • Pertemuan puncak Balde-Roma

    Alejandro Balde ingin meninggalkan klub asal Catalonia itu, meski hanya dengan status pinjaman. Ia ingin mendapat lebih banyak kesempatan bermain untuk menunjukkan kemampuannya mulai Januari. Menurut laporan Il Messaggero, Jorge Mendes dalam beberapa hari terakhir kembali menawarkan bek kiri kelahiran 2003 itu, yang ditanganinya langsung sebagai agen, kepada Roma.

    Roma tidak menutup pintu. Klub tersebut memang masih mencari tambahan pemain di sisi lapangan untuk Gian Piero Gasperini sejak bursa transfer musim panas berakhir.

  • Cambiaso Diminati

    Juventus sebenarnya sudah bergerak untuk mendapatkan Baldé pada akhir bursa transfer musim panas, tetapi saat itu Barcelona mematok harga 40/50 juta euro untuknya. Kini, pembicaraan bisa berubah dengan masuknya Andrea Cambiaso dalam pertimbangan.

    Cambiaso adalah pemain serbabisa yang bisa bermain di sisi kanan maupun kiri. Ia sedang tidak berada dalam performa terbaiknya dan ingin bangkit. Sebagai bek sayap yang gemar membantu serangan, ia bisa masuk ke dalam rotasi Hansi Flick bahkan tanpa kepergian Baldé. Menurut Sport, ada pemain Barcelona lain di posisi tersebut yang bisa hengkang: Jules Koundé, yang diminati Bayern Munich.

  • Diminta 30 juta

    Masalah dari transfer-transfer ini? Semuanya kurang menguntungkan secara finansial. Barcelona tidak akan memberi potongan harga untuk Balde, sementara Juventus, dengan kontrak Cambiaso yang berlaku hingga 30 Juni 2029, tidak mau menurunkan harga sang pemain di bawah 30 juta euro.

    Pada Januari, nominal sebesar itu biasanya tidak beredar. Karena itu, opsi transfer dengan skema yang lebih kreatif dan berbeda tetap terbuka, bahkan menjadi prioritas bagi semua klub papan atas.

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