Mendes menawarkan Balde kepada Roma: Cambiaso dari Juventus untuk menggantikannya di Barcelona

Menjelang bursa transfer Januari mendatang, sekaligus menyongsong musim panas berikutnya, Barcelona sudah mulai mencari pemain tambahan untuk memperluas opsi rotasi di posisi bek sayap.

Dalam dua periode bursa transfer terakhir, Hansi Flick dan direktur olahraga Deco harus berupaya mengamankan dan mempertahankan Alejandro Balde. Sejauh ini, Balde baru tampil dalam tiga pertandingan musim ini dan terpaksa masuk menggantikan Espart dalam El Clasico yang kemudian berakhir dengan kekalahan dari Real Madrid.

Kepergian pemain asal Spanyol itu pada Januari bisa menjadi kenyataan, dan saat itulah klub Catalunya tersebut harus bergerak. Menurut konfirmasi dari klub Catalunya Sport, salah satu nama utama dalam daftar Deco adalah Andrea Cambiaso dari Juventus.